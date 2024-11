Triển khai nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2025

Sáng 15/11, Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023-2025 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 2639) đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 1238/NQ-UBTVQH15 ngày 24/10/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023-2025 và nghe báo cáo dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 1238. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 2639 chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 2639; Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo 2639; Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa, thành viên Ban Chỉ đạo 2639; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 2639; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố có liên quan.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 2639 chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai và quán triệt Nghị quyết số 1238 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023-2025. Theo đó, sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa; thành lập mới 5 phường thuộc TP Thanh Hóa; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc 9 địa phương cấp huyện, gồm: TP Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, Hậu Lộc, Nga Sơn, Hoằng Hóa, Hà Trung, Thạch Thành, Triệu Sơn và Yên Định. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025. Sau khi sắp xếp, tỉnh Thanh Hóa có 26 đơn vị hành chính cấp huyện, 547 đơn vị hành chính cấp xã.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu cũng đã nghe và cho ý kiến đối với Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện Nghị quyết số 1238 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Dự thảo Kế hoạch nêu rõ nhiệm vụ, thời gian tổ chức thực hiện để đảm bảo việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 1238 kịp thời, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo Dự thảo Kế hoạch, TP Thanh Hóa và các xã, phường, thị trấn mới thành lập sau sắp xếp chính thức hoạt động từ ngày 1/1/2025; đảm bảo duy trì hoạt động liên tục, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy trong hệ thống chính trị ở các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp; không làm xáo trộn đời sống, sinh hoạt của Nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Các đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng hoặc một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số và toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan của các cơ quan, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp về đơn vị hành chính mới, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo 2639 phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo 2639, khẳng định: Nghị quyết số 1238 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023-2025, là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của Ban Chỉ đạo 2639, các địa phương có đơn vị hành chính diện sắp xếp trong việc thực hiện Kết luận 48 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 35 của Quốc hội và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các thành viên Ban Chỉ đạo 2639, của cấp ủy, chính quyền các địa phương có đơn vị hành chính diện sáp nhập; đồng thời đề nghị 11 địa phương có đơn vị hành chính diện sáp nhập đợt này xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để triển khai tại địa phương mình, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, đúng trình tự, thủ tục; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý: Các quy trình, trình tự khi sắp xếp đơn vị hành chính phải được tiến hành khoa học, hợp lý, không được làm xáo trộn, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, đơn vị. Các địa phương tổ chức thông tin, tuyên truyền Nghị quyết; đồng thời thực hiện nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và lộ trình. Tiến hành rà soát, thống kê hồ sơ, tài liệu; thực hiện bàn giao, tiếp nhận tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, hồ sơ, tài liệu có liên quan. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt, sản xuất và giao dịch ở đơn vị hành chính sau sắp xếp, thành lập, chuyển đổi các loại giấy tờ cho Nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo thẩm quyền.

Toàn cảnh hội nghị.

Cùng với đó phải xây dựng ngay kế hoạch quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà văn hóa phố, thôn, không được để xảy ra tình trạng bỏ hoang sau khi sắp xếp. Công an tỉnh có phương án đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trong quá trình triển khai kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo 2639, cũng đã cho ý kiến đối với các nội dung trong Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện Nghị quyết số 1238 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời đề nghị HĐND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở ngành cấp tỉnh có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, sớm ban hành các hướng dẫn về trình tự, quy trình, tổ chức bộ máy để các địa phương trong diện sáp nhập triển khai thực hiện, đảm bảo đồng bộ, đúng quy định của pháp luật.

Quốc Hương