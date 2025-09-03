Trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa

Chiều 3/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2025 cho các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy trao huy hiệu và tặng hoa chúc mừng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy dự buổi lễ.

Dự lễ trao Huy hiệu Đảng có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng và đại diện cấp ủy, chi bộ nơi các đồng chí đang sinh hoạt.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Giá, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Phát, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Bá Oai, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Công Thương.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Giá.

Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trao Huy hiệu và tặng hoa chúc mừng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Giá, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Giá, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa bày tỏ niềm xúc động, tự hào được nhận Huy hiệu cao quý của Đảng; đồng thời chân thành cảm ơn sự quan tâm của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các đảng viên nhiều tuổi Đảng. Khẳng định niềm tin đối với sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đương nhiệm, các đồng chí nguyện giữ vững phẩm chất của người đảng viên Cộng sản, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự phát triển của quê hương trong thời kỳ mới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đã trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh. Đồng thời khẳng định đây không chỉ là sự ghi nhận đối với công lao và cống hiến của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa, mà còn là niềm vinh dự, tự hào của tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị nơi các đồng chí từng công tác và đang sinh hoạt.

Trong suốt những năm tháng đứng trong hàng ngũ của Đảng, trải qua nhiều vị trí công tác, trong đó có những cương vị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, các đồng chí luôn nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong rằng với trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín của mình, các đồng chí đảng viên sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh; thường xuyên quan tâm theo dõi, góp ý để lãnh đạo tỉnh đương nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh dự buổi lễ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh khẳng định: Kế thừa và phát huy kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa sẽ nêu cao truyền thống đoàn kết, thống nhất; phát huy tinh thần tự lực, tự cường; đồng thời tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ từ Trung ương; quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Thanh Hóa đến năm 2030 là tỉnh trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Minh Hiếu