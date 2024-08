Trao tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước CHDCND Lào cho các cá nhân Ban C thuộc Bộ Thủy lợi (cũ) tỉnh Thanh Hóa

Sáng 22/8, tỉnh Hủa Phăn phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước CHDCND Lào cho các cá nhân Ban C thuộc Bộ Thủy lợi (cũ) tỉnh Thanh Hóa.

Các đại biểu tham dự lễ trao tặng Huân chương.

Tham dự buổi lễ, về phía tỉnh Hủa Phăn có đồng chí Phợt Ma Păn Nha, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hủa Phăn cùng đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Hủa Phăn...

Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ngành có liên quan của tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí Phợt Ma Păn Nha, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hủa Phăn và các đại biểu tỉnh Hủa Phăn.

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ nền độc lập của hai dân tộc, Đảng bộ, quân và dân Thanh Hóa đã huy động cao nhất về sức người, sức của, góp phần chi viện cho các chiến trường Việt Nam và mặt trận Lào. Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, chuyên gia, quân tình nguyện của Thanh Hóa đã lên đường tham gia chi viện, hỗ trợ chiến đấu, giúp đỡ Nhân dân Lào nói chung, tỉnh Hủa Phăn nói riêng trong lao động, sản xuất. Thanh Hóa đã chi viện cho tỉnh Hủa Phăn hàng ngàn tấn lương thực, thực phẩm và hỗ trợ nhiều công cụ, tư liệu phục vụ sản xuất, chiến đấu cho bạn. Nhiều công trình, cầu đường, nhà máy, xí nghiệp được xây dựng trên đất Hủa Phăn từ bàn tay, khối óc của những cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện và hơn 1 vạn lượt thanh niên xung phong tỉnh Thanh Hóa. Nhiều chương trình hỗ trợ, hợp tác về nông nghiệp, thủy lợi của Thanh Hóa giúp tỉnh Hủa Phăn không chỉ ổn định về an ninh lương thực mà còn từng bước nâng cao đời sống cho Nhân dân.

Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Trong đó, góp phần quan trọng cho những thành tựu nêu trên, đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân Ban C, thuộc Bộ Thủy lợi (cũ) tỉnh Thanh Hóa đã tình nguyện lên đường, hăng hái tham gia xây dựng nhiều công trình thủy lợi, thủy điện, nông nghiệp, giao thông, phục vụ kháng chiến và hỗ trợ đời sống Nhân dân các bộ tộc tỉnh Hủa Phăn. Những cống hiến, đóng góp quan trọng của các đồng chí đã được Đảng, Nhà nước, Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào ghi nhận và trao tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Văn Thi trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền tỉnh Hủa Phăn đến công tác đền ơn đáp nghĩa và sự hỗ trợ trong triển khai các hồ sơ, thủ tục khen thưởng của Đảng, Nhà nước CHDCND Lào đối với cán bộ, chiến sĩ, quân tình nguyện tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn văn Thi, nhấn mạnh: Lễ trao tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước CHDCND Lào cho các cá nhân Ban C thuộc Bộ Thủy lợi (cũ) tỉnh Thanh Hóa là biểu tượng sinh động, sâu sắc cho mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn. Giữ gìn và vun đắp cho tình hữu nghị đặc biệt đó, phát huy tiềm năng, lợi thế của hai tỉnh láng giềng anh em, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục kề vai sát cánh với Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Hủa Phăn, vượt qua khó khăn, thử thách, cùng xây dựng hai tỉnh ngày càng phát triển và giàu đẹp.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong tỉnh tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị chức năng tỉnh Hủa Phăn tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng đối với các đồng chí có đóng góp, thành tích xuất sắc trong thời gian làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào. Đồng thời, quan tâm chăm lo, hỗ trợ đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình các cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện tỉnh Thanh Hóa còn gặp nhiều khó khăn, thể hiện truyền thống đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Đồng chí Phợt Ma Păn Nha, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hủa Phăn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phợt Ma Păn Nha, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hủa Phăn nhấn mạnh: Việt Nam - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn có truyền thống đoàn kết từ lâu đời. Trong thời kỳ kháng chiến chống lại những kẻ thù xâm lược, quân đội và Nhân dân Việt Nam - Lào luôn luôn kề vai sát cánh cùng một chiến hào chống lại kẻ thù xâm lược, giành lại hòa bình, độc lập, tự do và hạnh phúc cho Nhân dân. Hoà bình lập lại, tỉnh Hủa Phăn luôn được sự giúp đỡ, ủng hộ của tỉnh Thanh Hóa trên các lĩnh vực, qua đó tiếp tục vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Trong đó, Ban C thuộc Bộ Thủy lợi (cũ) tỉnh Thanh Hóa đã góp phần tích cực và vững chắc vào công cuộc bảo vệ và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hủa Phăn. Để tri ân và ghi nhớ công lao to lớn đó, tỉnh Hủa Phăn đã đề nghị Chính phủ nước CHDCND Lào trao tặng Huân chương Lao động hạng II và hạng III cho các đồng chí đã đóng góp công sức, trí tuệ trong việc xây dựng và phát triển tỉnh Hủa Phăn thời kỳ kháng chiến cũng như thời kỳ xây dựng, phát triển đất nước.

Đồng chí Phợt Ma Păn Nha, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hủa Phăn chúc tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Tại buổi lễ, đồng chí Thăm Mạ Vông Chít Mạ Kon, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hủa Phăn thông qua Sắc lệnh khen thưởng trao tặng huân chương Lao động hạng II, hạng III của Chủ tịch nước CHDCND Lào cho 15 cán bộ Ban C thuộc Bộ Thủy lợi (cũ) tỉnh Thanh Hóa.

Các đồng chí Phợt Ma Păn Nha, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hủa Phăn; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá trao Huân chương Lao động của Chủ tịch nước CHDCND Lào và tặng hoa cho các cá nhân Ban C thuộc Bộ Thủy lợi (cũ) tỉnh Thanh Hóa.

Các đồng chí Phợt Ma Păn Nha, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hủa Phăn; Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Huân chương Lao động của Chủ tịch nước CHDCND Lào và tặng hoa cho các cá nhân Ban C thuộc Bộ Thủy lợi (cũ) tỉnh Thanh Hóa.

Các đồng chí Phợt Ma Păn Nha, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hủa Phăn; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao Huân chương Lao động của Chủ tịch nước CHDCND Lào và tặng hoa cho các cá nhân Ban C thuộc Bộ Thủy lợi (cũ) tỉnh Thanh Hóa.

Lê Hợi