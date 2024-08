Trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hoá với Đoàn Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nước CHDCND Lào

Chiều 15/8, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa và Trung tướng, Tiến sĩ Vongsack PhanThaVong, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nước CHDCND Lào đã đồng chủ trì hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa hai cơ quan.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Cầm Thị Mẫn, đại biểu Quốc hội chuyên trách; đại diện lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh và Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa; thành viên Đoàn đại biểu Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nước CHDCND Lào.

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa Lê Tiến Lam cho biết, đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, khẳng định mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội hai nước Việt Nam - Lào nói chung, sự quan tâm đặc biệt của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nước CHDCND Lào với tỉnh Thanh Hoá nói riêng.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hoá Lê Tiến Lam phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí cũng thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Thanh Hóa; chức năng, nhiệm vụ, kết quả hoạt động của HĐND và các ban HĐND tỉnh trong thời gian qua.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hoá khẳng định: Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Lào được xây dựng và vun đắp 62 năm qua, quan hệ giữa tỉnh Thanh Hóa với các địa phương thuộc Lào cũng gặt hái được nhiều kết quả hết sức tốt đẹp và đầy triển vọng, đặt biệt là mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa tỉnh Thanh Hoá và tỉnh Hủa Phăn.

Tại hội nghị hai bên sẽ trao đổi hữu ích về những vấn đề đang quan tâm; đồng thời tìm biện pháp để tổ chức thực hiện nhiệm vụ có chất lượng, hiệu quả cao hơn. Kết quả của hội nghị sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện, đặc biệt là hợp tác quốc phòng - an ninh giữa tỉnh Thanh Hoá với các tỉnh thuộc nước CHDCND Lào.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hoá chúc mối quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước Việt Nam - Lào; giữa hai Ủy ban Quốc phòng và An ninh hai nước và mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh thuộc nước CHDCND Lào ngày càng phát triển. Chúc tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Trung tướng, Tiến sĩ Vongsack PhanThaVong, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nước CHDCND Lào phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt đoàn công tác, Trung tướng, Tiến sĩ Vongsack PhanThaVong, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nước CHDCND Lào trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, chân tình của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa; đồng thời chúc mừng những kết quả ấn tượng mà tỉnh Thanh Hoá đã đạt được trong những năm vừa qua.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nước CHDCND Lào cũng thông tin thêm về mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội hai nước Việt Nam - Lào; thông tin một số thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Lào thời gian qua; giới thiệu vai trò, nhiệm vụ, hoạt động của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nước CHDCND Lào. Đồng thời mong rằng thông qua hội nghị hai bên sẽ có những trao đổi, chia sẻ để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác của các bên.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, hai bên đã chia sẻ phương pháp, kinh nghiệm trong quá trình xây dựng và hoàn chỉnh các thể chế, ban hành các văn bản theo thẩm quyền; kinh nghiệm xử lý các vấn đề nảy sinh trong công tác giám sát quy trình tổ chức pháp luật, nghị quyết của Quốc hội, HĐND; kinh nghiệm phân cấp trong quản lý ngân sách đầu tư công giữa Trung ương và địa phương, giữa Quốc hội và HĐND; cơ chế, quy trình của HĐND trong việc tiếp nhận, xử lý các kiến nghị, đề xuất của người dân...

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa Lê Tiến Lam và Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nước CHDCND Lào Vongsack PhanThaVong đã trao cho nhau những món quà ý nghĩa.

Quốc Hương