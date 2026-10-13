Trải nghiệm tủ đồ chất lượng Nhật Bản khi thời tiết giao mùa

Trời chuyển mùa, quần áo không chỉ cần giữ ấm mà còn phải nhẹ, thoải mái. Các thiết kế của UNIQLO hướng đến sự cân bằng ấy, với cách phối linh hoạt và tính ứng dụng cao phù hợp với nhịp sống thường ngày.

Khi những cơn gió se lạnh ùa về, tủ đồ hằng ngày cũng bắt đầu một nhịp điệu mới. Bên cạnh khả năng giữ ấm, người mặc ngày càng quan tâm đến những trang phục mềm mại, mặc vào thoải mái và có khả năng phối kiểu đa dạng.

Đó cũng là cách UNIQLO phát triển LifeWear - trang phục bắt đầu từ nhu cầu thực tế, chú trọng công năng, độ bền và khả năng sử dụng lâu dài. Từ lớp áo giữ nhiệt mặc bên trong đến áo len, nỉ hay cardigan khoác bên ngoài, mỗi thiết kế đều hướng đến sự tiện dụng cho người mặc.

Làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, sáng tạo, thể thao và kinh doanh, năm người con xứ Thanh mang theo những nhịp sống và cách ăn mặc rất riêng trong các thiết kế mùa Thu/Đông của UNIQLO. Khác biệt về công việc và phong cách, họ vẫn có cùng điểm chung: ưu tiên những trang phục thoải mái, thiết thực, dễ phối, dễ mặc hàng ngày.

Tối giản chốn công sở: Chỉn chu và thoải mái

Thanh Hóa hôm nay không chỉ được nhắc đến bởi bề dày di sản, mà còn ở cách những giá trị văn hóa được gìn giữ, tiếp nối trong đời sống đương đại. Với những người làm nghệ thuật, kinh doanh đến sáng tạo, trang phục vì thế cũng cần dung hòa giữa sự chỉn chu và cảm giác thoải mái.

NSƯT Hoàng Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa, là một trong những người góp phần vào dòng chảy ấy. Hơn 30 năm gắn bó với nghệ thuật, chị không ngừng giữ lửa và truyền lại tình yêu văn hóa cho người trẻ, vừa tạo thêm cơ hội cho thế hệ trẻ tiếp cận những cách thể hiện mới.

Sự cân bằng ấy cũng thể hiện trong cách chị lựa chọn trang phục. Gam màu nhã nhặn, phom dáng gọn gàng cùng cách phối nhiều lớp vừa đủ để giữ vẻ chỉn chu khi làm việc, nhưng vẫn giữ sự dễ chịu, thoải mái khi di chuyển từ văn phòng đến phòng tập hàng ngày.

Áo khoác vải cotton canvas phối cùng áo thun và quần phom thoải mái tạo nên tổng thể vừa gọn gàng, vừa linh hoạt.

Với anh Trần Doãn Hùng, nhà sáng lập thương hiệu túi xách Cỏ May, sự chỉn chu thể hiện trước hết trong cách anh làm sản phẩm. Từ cói, mây và lục bình Nga Sơn, anh phát triển những thiết kế thủ công mang diện mạo hiện đại nhưng vẫn giữ được chất liệu và dấu ấn bản địa, đồng thời chú trọng đến chất lượng và độ hoàn thiện.

Trong trang phục thường ngày, anh cũng thiên về những lựa chọn tiết chế về kiểu dáng, chú trọng chất liệu và dễ dàng biến hóa trong nhiều hoàn cảnh. Cách lựa chọn này gần với tinh thần LifeWear ở sự thiết thực, chất lượng và khả năng sử dụng lâu dài.

Phom dáng tinh gọn và bảng màu trầm tạo nên diện mạo mộc mạc, hiện đại, phù hợp với phong cách thường ngày của Doãn Hùng.

Một Thanh Hóa hiện đại còn hiện lên qua thế hệ trẻ hoạt động trong các lĩnh vực sáng tạo. Nhạc sĩ Nguyễn Thương, một trong những gương mặt sáng tác trẻ của Thanh Hóa, cũng mang tinh thần kế thừa và đổi mới ấy vào cả âm nhạc lẫn phong cách thường ngày.

Anh lựa chọn cách ăn mặc tối giản nhưng không đơn điệu, cân bằng giữa vẻ chỉn chu và nét phóng khoáng của người làm nghệ thuật. Phom dáng gọn gàng tạo nền cho tổng thể thanh lịch, trong khi điểm nhấn màu sắc ở lớp trang phục bên trong giúp cách phối thêm trẻ trung và có cá tính.

Cách phối tiết chế nhưng vẫn có điểm nhấn, phù hợp với vẻ trẻ trung và phóng khoáng của một người làm sáng tạo.

Năng động khi vận động ngoài trời: Phối lớp gọn gàng, ấm áp

Đại diện cho tinh thần thể thao kiên cường và sức trẻ của Thanh Hóa, vận động viên Karate Trương Thị Thương đã ghi dấu ấn ở cả đấu trường trong nước và quốc tế bằng sự bền bỉ, kỷ luật và tinh thần không ngừng tiến về phía trước. Sau những giờ huấn luyện cường độ cao là một nhịp sống đòi hỏi sự linh hoạt, từ sân tập đến những khoảng thời gian di chuyển và phục hồi trong ngày.

Vì thế, trong trang phục thường ngày, Thương ưu tiên những thiết kế gọn nhẹ và thuận tiện. Một lớp áo giữ nhiệt mỏng kết hợp cùng trang phục nỉ giúp tạo cảm giác ấm áp vừa đủ mà vẫn giữ được sự linh hoạt - phù hợp với nhịp sống năng động của một vận động viên trẻ.

Với nhịp vận động cường độ cao, trang phục cần vừa giữ ấm, vừa tạo cảm giác thông thoáng và thoải mái khi di chuyển. Vì thế, Thương chọn cách phối trang phục nỉ cùng một lớp áo giữ nhiệt mỏng bên trong, đủ nhẹ để đồng hành linh hoạt từ sau giờ tập đến những hoạt động thường ngày.

Với lớp áo giữ nhiệt bên trong, kết hợp với thiết kế cổ kéo khóa thông minh cùng chất vải nỉ êm ái giúp người mặc dễ vận động mà vẫn giữ cơ thể ấm áp.

Thư thái dạo phố cuối tuần: Nhẹ nhàng và có dấu ấn riêng

Sinh ra từ Thanh Hóa và hiện sống, làm việc tại Hà Nội, nhà sáng tạo nội dung Nam Thương (Chuyện Nhà Đậu) mang theo sự gần gũi, mộc mạc của xứ Thanh trong cách cô chia sẻ những câu chuyện về gia đình và đời sống thường ngày.

Khi nhịp làm việc và những giờ di chuyển tạm khép lại, cuối tuần là lúc Nam Thương dành thời gian thong dong dạo phố, gặp gỡ bạn bè hay ở bên gia đình. Trang phục vì thế cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, ưu tiên sự thoải mái, dễ phối nhưng vẫn giữ được nét nữ tính và phong cách riêng.

Cardigan len phối cùng áo thun nhẹ và quần dáng rộng rũ tự nhiên, tạo nên tổng thể mềm mại, thoải mái và phù hợp với những buổi dạo phố lúc giao mùa.

Năm nhân vật, năm nhịp sống khác nhau cùng phác họa một Thanh Hóa hôm nay vừa gìn giữ những giá trị quen thuộc, vừa không ngừng đổi mới. Cách họ lựa chọn trang phục cũng phản ánh điều đó, khi mỗi outfit được điều chỉnh theo tính chất công việc, lịch trình và cá tính riêng.

Sự xuất hiện của cửa hàng UNIQLO Thanh Hóa vào ngày 15/10 chính là nhịp cầu kết nối những giá trị đồng điệu ấy. Với đầy đủ các dòng sản phẩm LifeWear dành cho nam, nữ và trẻ em, cửa hàng UNIQLO AEON MALL Thanh Hóa đáp ứng đa dạng nhu cầu trang phục của cả gia đình, đồng thời mang đến trải nghiệm mua sắm theo tiêu chuẩn của hệ thống UNIQLO toàn cầu. Trong dịp khai trương, cửa hàng còn dành nhiều quà tặng đến khách hàng đến tham quan, mua sắm, như lời chào thân tình đầu tiên gửi đến người dân xứ Thanh.

NL