Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Chiều 14/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (TDCSXH) tới 63 điểm cầu trên toàn quốc.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành, ngân hàng và đại diện các thành viên tham gia thực hiện nguồn vốn TDCSXH ở Thanh Hóa.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, chủ trì tại điểm cầu Thanh Hóa.

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với TDCSXH (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 40-CT/TW), trước bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Trung ương luôn bám sát các chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành; cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác quyết liệt chỉ đạo chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố trong việc thực hiện TDCSXH. Nhờ đó, các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra tại Chỉ thị số 40-CT/TW cơ bản được hoàn thành; hoạt động TDCSXH trong giai đoạn 2014-2024 đạt được nhiều thành tựu, kết quả quan trọng.

Trong 10 năm qua, vốn TDCSXH đã đến 100% xã, phường, thị trấn trên toàn quốc. Đây cũng là chính sách được triển khai rộng rãi nhất, đáp ứng một lượng lớn nhu cầu vốn cho người nghèo. Kể từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW, các địa phương trong cả nước đã chú trọng, quan tâm cân đối, ưu tiên bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay. Đến ngày 31/7/2024, nguồn vốn nhận ủy thác từ địa phương các cấp đạt 47.350 tỷ đồng, chiếm 12,7%/tổng nguồn vốn, tăng 43.542 tỷ đồng so với trước khi có Chỉ thị số 40-CT/TW.

Hiện nay, 100% đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện đã cân đối, ủy thác vốn ngân sách địa phương sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 350.822 tỷ đồng, tăng 221.365 tỷ đồng so với cuối năm 2014, với hơn 6,8 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang còn dư nợ, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 10,5%.

Thông qua việc tổ chức thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi đã huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, nhất là sức mạnh của các đoàn thể chính trị - xã hội cùng tham gia thực hiện chương trình giảm nghèo, chăm lo cuộc sống cho người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tại Thanh Hóa, sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả, đạt được kết quả quan trọng. Đến ngày 30/6/2024, tổng nguồn vốn đạt 14.415 tỷ đồng, tăng 7.411 tỷ đồng so với năm 2014. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương đạt 633 tỷ đồng, tăng 507 tỷ đồng so với năm 2014.

Cùng với nguồn vốn từ Trung ương, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho NHCSXH trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ cho hơn 847.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, với tổng doanh số cho vay đạt 32.588 tỷ đồng, tổng doanh số thu nợ đạt 25.173 tỷ đồng, bằng 77,2% doanh số cho vay.

Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thể hiện chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển kinh tế gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. TDCSXH đã đi vào cuộc sống của Nhân dân nhanh hơn, đạt hiệu quả tích cực hơn, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng. Mô hình tổ chức, phương thức quản lý tín dụng của NHCSXH là phù hợp với cấu trúc hệ thống chính trị và thực tiễn Việt Nam, huy động sức mạnh toàn thể xã hội chăm lo cho các đối tượng chính sách thông qua hoạt động TDCSXH...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội, NHCSXH trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. Đồng chí cũng định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW trong thời gian tới.

Đồng chí đề nghị hệ thống NHCSXH tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với TDCSXH; tham mưu cho Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, MTTQ Việt Nam trong việc thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức chính trị-xã hội trong việc thực hiện TDCSXH; quan tâm bố trí ngân sách địa phương ủy thác cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn qua NHCSXH.

NHCSXH Thanh Hóa đã phối hợp với các tổ chức chính trị- xã hội trên địa bàn tận tâm, trách nhiệm, sâu sát, gần dân, sát dân, đồng hành cùng người dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người nghèo và các đối tượng chính sách khác để thực hiện tốt các chương trình TDCSXH theo mục tiêu của Chính phủ.

Chủ động báo cáo, tham mưu trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành cân đối, cấp đủ vốn điều lệ, cấp bù lãi suất, phí quản lý và vốn thực hiện chính sách tín dụng mới được ban hành, bảo đảm nguồn vốn hoạt động được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm. Tiếp tục rà soát, tập trung các nguồn vốn TDCSXH có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước, ưu tiên các nguồn vốn ưu đãi có thời hạn dài, lãi suất thấp để cải thiện cơ cấu nguồn vốn theo hướng ổn định, bền vững.

Hệ thống NHCSXH phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, chính quyền địa phương gắn kết có hiệu quả TDCSXH với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; các hoạt động chuyển giao khoa học và công nghệ; các chương trình khuyến nông - lâm - ngư - diêm nghiệp; tập huấn, đào tạo nghề; xây dựng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, chương trình mỗi xã một sản phẩm... nhằm phát huy hiệu quả sử dụng vốn.

Chủ động rà soát, đánh giá kết quả thực hiện để kịp thời đề xuất các sản phẩm tín dụng phù hợp với người nghèo, đối tượng chính sách xã hội và yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới nhằm mở rộng chính sách tín dụng theo hướng tăng định mức, mở rộng đối tượng được vay.

Đồng thời, tăng cường vai trò của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp và hệ thống NHCSXH; nâng cao tinh thần vì Nhân dân phục vụ, cùng người dân quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn chính sách. Qua đó, tích cực huy động nguồn vốn tiền gửi và nguồn vốn thu hồi nợ quay vòng để tập trung giải ngân, đáp ứng nhu cầu vay vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhất là việc cho vay để phục hồi sản xuất sau dịch bệnh, góp phần tích cực tạo việc làm, ổn định xã hội, phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở mỗi địa phương và cả nước.

