Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn điện trong Nhân dân

Xác định công tác tuyên truyền an toàn điện trong Nhân dân là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng. Hoạt động này giúp ngăn ngừa sự cố lưới điện, giảm thiểu tai nạn điện trong dân, cũng như giúp Nhân dân thực hiện cách thức phòng tránh, ngăn ngừa tai nạn điện có thể xảy ra trong đời sống sinh hoạt.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương cùng các thầy, cô giáo và hơn 700 em học sinh Trường THPT Tống Duy Tân.

Ngày 21/5, tại huyện Vĩnh Lộc, Công ty Điện lực Thanh Hóa phối hợp với Trường THPT Tống Duy Tân tổ chức chương trình tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, an toàn phòng chống cháy nổ, phòng ngừa tai nạn điện trong dân.

Ông Lê Kim Cường, Phó trưởng Phòng An toàn, Công ty Điện lực Thanh Hóa phổ biến các kiến thức về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân, những năm qua, hệ thống nguồn điện, lưới điện trên địa bàn tỉnh không ngừng được đầu tư, nâng cấp góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Bên cạnh tầm quan trọng và ưu điểm mang lại, điện cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn đối với con người, tài sản trong quá trình sản xuất, vận hành và sử dụng hàng ngày. Do đó, công tác an toàn điện luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với cơ quan quản lý Nhà nước và đơn vị quản lý vận hành. Để chủ động ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ cháy, nổ và các tai nạn khác do điện gây ra, việc nâng cao kỹ năng sống của người dân về an toàn điện là vô cùng cần thiết.

Công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa hướng dẫn các em học sinh thực hiện các thao tác cứu người khi bị điện giật.

Hướng dẫn các em học sinh thực hiện cấp cứu cho người bị điện giật.

Tại chương trình, giáo viên và hơn 700 em học sinh Trường THPT Tống Duy Tân đã được cán bộ Phòng An toàn (Công ty Điện lực Thanh Hóa) phổ biến, truyền đạt nhiều nội dung bổ ích trong việc sử dụng điện hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt là vào mùa nắng nóng như: Lựa chọn sử dụng các thiết bị thông minh, tiết kiệm điện; thường xuyên bảo dưỡng các thiết bị điện; sử dụng điều hòa một cách hợp lý; hạn chế sử dụng các thiết bị điện trong khung giờ cao điểm; ngừng cắm điện các thiết bị khi không sử dụng... Cùng với đó là nội dung về công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp; kỹ năng thoát nạn khi gặp sự cố mất an toàn về điện ở nhà và trường học; những hiểm họa khi thả diều dưới đường dây điện, gần trạm điện...

Công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa phát cẩm nang sử dụng điện cho các em học sinh tại chương trình.

Cuốn cẩm nang An toàn điện với nhiều thông tin hữu ích sẽ góp phần giúp các em sử dụng điện một cách an toàn.

Các đại biểu tham dự chương trình trao quà cho các em học sinh trả lời đúng câu hỏi tình huống.

Trong khuôn khổ chương trình, Công ty Điện lực Thanh Hóa còn tổ chức phát cuốn cẩm nang An toàn điện hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; hướng dẫn các em học sinh cách sơ cứu người bị tai nạn điện. Với các nội dung gần gũi thực tế, hình ảnh sinh động đã thu hút được sự tập trung chú ý của các em học sinh tham dự buổi tuyên truyền. Sau mỗi phần bài giảng đều có câu hỏi tình huống xoay quanh vấn đề an toàn điện được nhiều bạn học sinh hưởng ứng tích cực.

Đây là một trong những hoạt động ngoại khóa có ý nghĩa hết sức thiết thực với giáo viên và học sinh nhà trường.

Tuyên truyền về an toàn, tiết kiệm điện trong nhà trường là chương trình bổ ích, thiết thực, góp phần hình thành những thói quen tốt và ý thức tiết kiệm cho các em học sinh ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Với những kiến thức có được tại chương trình, mỗi học sinh cũng sẽ là những “tuyên truyền viên” góp phần vận động người thân, cộng đồng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả.

Nguyễn Lương - Hùng Mạnh