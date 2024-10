Thường Xuân: Xét xử vụ án hình sự theo thủ tục rút gọn

VKSND huyện Thường Xuân vừa phối hợp với TAND huyện mở phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm vụ án hình sự theo thủ tục rút gọn đối với bị cáo Lê Trung Hải bị truy tố về tội “Chống người thi hành công vụ” quy định tại khoản 1 Điều 330 Bộ Luật Hình sự.

Bị cáo Lê Trung Hải tại phiên tòa xét xử.

Theo Quyết định truy tố của VKSND huyện Thường Xuân: Vào ngày 9/8/2024, Lê Trung Hải, sinh năm 1982, ở khu phố 4, thị trấn Thường Xuân có hành vi điều khiển xe mô tô đi qua cổng vào trụ sở Công an huyện Thường Xuân, không xuống xe xuất trình giấy tờ, không chấp hành yêu cầu của cơ quan công an. Khi bị nhắc nhở thì Hải đã có lời lẽ, cử chỉ chửi bới, xúc phạm cán bộ Công an huyện đang làm nhiệm vụ. Ngay sau đó Công an thị trấn Thường Xuân đã lập biên bản về hành vi ra vào trụ sở cơ quan không đúng quy định và gây mất an ninh trật tự, thì Hải đã có hành vi giật xé, vò nát và ném biên bản.

Nhận thấy vụ án có đủ điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn theo quy định, VKSND huyện Thường Xuân đã phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng quyết định áp dụng thủ tục rút gọn đối với vụ án nêu trên. Ngày 30/9/2024, TAND huyện Thường Xuân quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn và tuyên phạt bị cáo Lê Trung Hải 8 tháng tù. Mức hình phạt Tòa án tuyên phù hợp với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của bị cáo và quan điểm xét xử của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa.

Việc áp dụng thủ tục rút gọn trong tố tụng hình sự, nhanh chóng giải quyết vụ án chỉ trong hơn 1 tháng đã góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm kịp thời, có hiệu quả, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Quốc Hương