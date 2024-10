Thủ đoạn nguy hiểm của thế lực phản động

Mưa bão đi qua để lại hậu quả nặng nề về người và tài sản, chúng ta đang phải đoàn kết, nỗ lực hết mình để ứng phó, khắc phục hậu quả bão lũ. Thế nhưng, không ít tổ chức, phần tử chống đối, phản động, lại ra sức xuyên tạc, chia rẽ tình đoàn kết dân tộc bằng nhiều thủ đoạn nguy hiểm.

Người dân cần đề cao cảnh giác trước các thông tin bịa đặt, xuyên tạc về mưa, lũ trên không gian mạng hòng chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Trên không gian mạng, tổ chức Việt Tân đã đăng tải, tán phát hàng trăm bài viết, hình ảnh, video được lấy từ hình ảnh bão lũ, đời sống thiếu thốn, khổ cực của Nhân dân trong cơn hoạn nạn rồi lồng ghép thông tin xuyên tạc, cho rằng chúng ta thờ ơ, vô trách nhiệm “bỏ mặc dân”...

Có phần tử bất mãn, chống đối lại đưa ra những luận điệu kiểu “tâm linh” như cơn bão Yagi đổ bộ vào Việt Nam càn quét gây thiệt hại nặng nề là do “trời trừng phạt và do chế độ độc Đảng lãnh đạo”.

Không những dùng các hình ảnh lồng ghép, cắt dán để xuyên tạc, chúng cũng đưa thêm các thông tin mang tính kích động như “Các nghệ sĩ, mạnh thường quân góp tiền qua chính quyền nên tỉnh táo. Tiền của các bạn đến tay người dân hay chui vào túi quan chức”!. Các thông tin chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa công an, quân đội với Nhân dân, bất chấp sự thật là hàng trăm nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ đã gồng mình hỗ trợ dân trong nhiều ngày qua...

Những thông tin xuyên tạc, bịa đặt mang tính quy kết “gắp lửa bỏ tay người” của các thế lực thù địch, phản động đã đi ngược với cộng đồng nhằm đạt được mục đích cuối cùng của chúng là gây kích động, chống đối, gieo rắc sự hoài nghi, hoang mang trong dư luận; gây mâu thuẫn giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước; phá hoại tình đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan luôn diễn biến phức tạp, khó lường, hậu quả thiên tai gây ra là không thể tránh khỏi không chỉ ở riêng mình nước ta mà còn ở một số quốc gia khác. Song, điều đáng trân quý hơn cả chính là trong bão tố, trong gian khó, người Việt luôn phát huy tinh thần yêu nước, “lá lành đùm lá rách” để cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách.

Trong thực tế, chúng ta đã rất chủ động đối phó với cơn bão ngay từ sớm. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các công điện chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp cấp bách chủ động ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả.

Để phòng, chống bão số 3, Bộ Công an đã huy động hơn 100.000 lượt cán bộ, chiến sĩ của công an 35 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng, giúp đỡ Nhân dân chằng chống nhà cửa, tuyên truyền, vận động Nhân dân đến nơi tránh trú bão an toàn. Quân đội đã huy động hơn 450.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và hơn 10.000 phương tiện ứng phó.

Đặc biệt, sau khi xảy ra tai nạn sập cầu Phong Châu và trận lũ quét kinh hoàng làm hơn 100 người bị vùi lấp ở Làng Nủ (Lào Cai), hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an địa phương và cảnh sát cơ động thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cùng một số đơn vị quân đội đã đến hiện trường tiến hành cứu nạn, cứu hộ với quyết tâm, nỗ lực cao nhất.

Hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội cùng các lực lượng dầm mình trong mưa gió để cứu nạn, cứu hộ; trắng đêm đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của Nhân dân là hình ảnh thân thuộc ở mỗi bản làng, khu phố trong thiên tai, bão lụt.

Trong bão lũ, những nghĩa cử cao đẹp được trao đi để cùng nhau vượt qua gian khó cũng chính là hình ảnh đẹp về tinh thần đoàn kết của người Việt Nam.

Các giá trị đó đã làm nên cốt cách và bản sắc văn hóa, là nền móng, sức mạnh nội sinh để dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Đó cũng chính là minh chứng sinh động của tinh thần yêu nước, tình thần cách mạng “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, phủ nhận mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động.

Bài và ảnh: Lê Phượng