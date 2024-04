Thông báo về việc tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm

Công an huyện Triệu Sơn thông báo về việc tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính trật tự an toàn giao thông, cụ thể như sau:

Thực hiện Kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Triệu Sơn, qua công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an huyện Triệu Sơn đang tạm giữ một số xe mô tô, xe gắn máy vi phạm, đến nay đã quá thời hạn tạm giữ nhưng người vi phạm cũng như chủ sở hữu không đến để giải quyết.

Công an huyện Triệu Sơn thông báo ai là chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp phương tiện vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông hiện Công an huyện Triệu Sơn đang quản lý, đến liên hệ trực tiếp với Đội Cảnh sát GTTT, Công an huyện Triệu Sơn để giải quyết.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, người vi phạm, chủ sở hữu hoặc người sử dụng hợp pháp không đến giải quyết thì phương tiện tạm giữ sẽ bị tịch thu, bán đấu giá sung công quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Xem danh sách cụ thể tại đây.

PHÓ CÔNG AN HUYỆN: Thượng tá Lê Viết Trung