Vũ Phương Bình – nhà thiết kế trang phục áo dài tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ

Kín đáo, duyên dáng và gợi cảm, từ lâu áo dài đã được xem là trang phục đẹp nhất tôn vinh vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Và với trang phục này, nhà thiết kế Vũ Phương Bình dường như chưa bao giờ vơi cạn niềm cảm hứng sáng tạo.

Nhà thiết kế áo dài Vũ Phương Bình (bên trái ảnh) giới thiệu các mẫu áo dài cho khách hàng.

Học xong chuyên ngành kế toán, Phương Bình ra trường đi làm nhưng lại cảm thấy vô cùng áp lực, mệt mỏi trước vô vàn các con số. Vì vậy, chị quyết định chuyển sang học may, một công việc mà chị nghĩ đem lại sự thoải mái và thỏa sức sáng tạo. Chị khá tự tin vào tay nghề của mình cũng như không ngừng trau chuốt từng đường kim, mũi chỉ để tạo ra những sản phẩm đẹp nhất cho khách hàng, nhưng chị vẫn luôn gặp phải trường hợp khách hàng không ưng, chê xấu, đòi trả lại hàng... Chị nhận ra rằng, việc may đo theo công thức chỉ an toàn và phù hợp với những người có số đo bình thường, còn với những người có số đo đặc biệt và từng độ tuổi khác nhau thì những công thức cắt may kia không mang lại sự hài lòng nào cho khách hàng cả. Chỉ có thiết kế theo phom dáng cho từng số đo, độ tuổi, tính cách của khách hàng mới thực sự là điều chị cần làm lúc này...

Đầu năm 2017, chị may mắn được gặp nhà thiết kế áo dài Đỗ Trịnh Hoài Nam - nhà thiết kế áo dài nổi tiếng ở Việt Nam cũng như trong làng thời trang thế giới. Thầy là người dẫn dắt đưa chị từ một thợ may bình thường trở thành một nhà thiết kế thực thụ và tư duy về cắt may của chị cũng đã thay đổi theo xu hướng thời trang... Chị cũng không còn lo ngại về những số đo lạ lẫm của khách hàng nữa, vì với chị bây giờ là làm sao có thể tôn lên vẻ đẹp thực sự của từng người theo cách tốt nhất, mà chị gọi nó là “điểm sướng” của khách hàng, chứ không còn tập trung che đi những khuyết điểm của họ nữa.

Tháng 12-2017, chị đã tự tay cho ra mắt bộ sưu tập đầu tiên của mình tại hội chợ thời trang Việt Nam VIFF 2017, tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô - Hà Nội. Chị tâm sự: “Với tôi, một bộ trang phục giá trị là không chỉ đẹp từ bên ngoài mà cả từ bên trong. Tức là trang phục phải đẹp từ những chi tiết nhỏ nhất, kể cả lộn trái ra cũng vẫn đẹp. Và “thời trang tạo nên giá trị con người khi xuất hiện”.

Sau 3 năm theo học, chị đã hoàn thành cơ bản các kỹ thuật cắt may áo dài thời trang. Lúc đầu chị mở cửa hiệu tại Hà Nội, nhưng thấy ở Thanh Hóa phong trào mặc áo dài chưa phát triển rầm rộ, chưa có một luồng sinh khí mới cho trang phục này, vì vậy, năm 2019 chị quyết tâm về Thanh Hóa mở cửa hiệu và được đông đảo các cấp hội phụ nữ trong tỉnh cũng như các doanh nhân nữ ủng hộ. Lúc đầu tiếp cận khá khó khăn, vì mọi người đã quen mặc theo trào lưu chỉ cần có áo dài mặc là được, chứ chưa quan tâm đến gu thẩm mỹ hay tính thời trang của nó. Dần dần, nhiều khách hàng đã quen mặc và cảm thấy rất ưng ý với các mẫu áo dài do Phương Bình thiết kế. Sau khi đã thành công bước đầu, năm 2020 chị tiếp tục mở rộng thêm quy mô cửa hiệu và được mọi người biết đến, ủng hộ nhiều hơn.

Các mẫu thiết kế, từ phom dáng, chất liệu, họa tiết, đính kết, thêu tay..., chị đều độc quyền thương hiệu. Chị sử dụng các loại vải nhập như: lụa nhung, nhung Nhật, lụa Hàn, tơ tằm... Các nguyên phụ liệu được nhập từ các tỉnh, thành phố và phải đặt các nghệ nhân thêu tay ở các làng nghề nổi tiếng của Hà Nội, TP Hồ Chí Minh làm. Hiện cửa hàng của gia đình chị có 3 thợ may, 7 thợ thêu đính, 2 thiết kế... Khách hàng tại Thanh Hóa là chủ yếu, ngoài ra vẫn có khách ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh đặt may áo dài của chị. Chị luôn có tất cả các mẫu thiết kế dành cho chị em phụ nữ, song chị thiết kế phần nhiều cho giới doanh nhân và chính khách.

Với giới chính khách, các thiết kế theo dáng truyền thống có cổ cao 3 - 5cm, tay dài, tà áo dài đến gót chân và chọn các tông màu trầm như: đỏ đô, xanh dương, tím... Chất liệu vải mềm mại, co giãn tạo sự thoải mái, họa tiết nhẹ nhàng nhằm tôn lên vẻ đẹp lịch sự, trang trọng, tinh tế của người phụ nữ. Với giới doanh nhân, chất liệu vải cũng phải mềm mại, co giãn, đa dạng với các màu đỏ, vàng, xanh, hồng... kèm thêu đính vẽ cánh hoa, đính pha lê, ngọc trai... nhằm hướng đến sự trẻ trung, năng động. Ngoài ra, chị còn thiết kế các loại áo dài in hình quốc kỳ, hoa sen... hoặc áo dài dành cho các bà, các mẹ, các chị trong ngày cưới trọng đại của con cháu.

Trong những năm gần đây, xu hướng chị em mặc áo dài đi lễ tết, gặp gỡ gia đình, người thân, bạn bè, đi lễ chùa... xuất hiện ngày càng nhiều. Nhất là dịp tết đến, xuân về luôn là nguồn cảm hứng để những người thiết kế áo dài như Phương Bình khơi dòng sáng tạo. Vì vậy, chị đã tư vấn cho chị em mặc những tông màu phù hợp như: đỏ, vàng, xanh da trời... Còn họa tiết thì chọn các loài hoa: mai, cúc, hồng... kết hợp đính thêu tay, đính kết cườm, pha lê... để mang lại sự bình an, may mắn trong năm mới. Hơn nữa, ngắm những chiếc áo dài của chị em mặc, chúng ta cảm nhận sức sống, tình yêu của mùa xuân như đang tràn về.

Các mẫu thiết kế áo dài của chị đã được cách điệu tinh tế, từ chất liệu cho đến kiểu dáng. Những chất liệu luôn được chị em lựa chọn nhiều là lụa tơ tằm, vải lanh... đính kèm thêu hoa hoặc đính hạt rất nhẹ nhàng, tinh tế mà vẫn sang trọng, lịch sự. Với những bạn trẻ, thân hình cao, mảnh mai thì chị tư vấn nên chọn màu đỏ, thêu hoa cúc, họa tiết lệch và điểm xuyết bằng đính đá mang lại sự trẻ trung, nổi bật. Diện những chiếc áo dài cách tân với một chút bồng bềnh sẽ che đi khuyết điểm ở tay hoặc vai. Với khách hàng trung tuổi, có thân hình đầy đặn, thấp, nước da không được sáng thì chọn vải nhung, chất liệu co giãn, có đính đá ở phần thân áo trước tà để tạo viền sáng, sự sang trọng.

Khó nhất trong thiết kế áo dài đó chính là phối các họa tiết với nhau sao cho phù hợp với chất liệu, màu sắc của từng loại áo. Vì thế, mỗi mẫu thiết kế của Phương Bình đều rất ấn tượng và che được khuyết điểm, phô ra được những ưu điểm của người phụ nữ... Và chính từ các mẫu thiết kế cho đến họa tiết, hoa văn, đường nét... không giống ai đó đã tạo nên sự khác biệt của áo dài Phương Bình. Bởi vậy, chị luôn mong muốn trở thành một nhà thiết kế đích thực, “nhà tư vấn” trong lĩnh vực thời trang. Trên thực tế, chị đã tham gia cùng với Hội LHPN tỉnh trong chương trình tặng áo dài và vải áo dài cho phụ nữ nông thôn. Đồng thời đóng góp nhiều mẫu thiết kế ấn tượng trong các chương trình, sự kiện thời trang trong và ngoài tỉnh. Mùa hè năm nay, chị dự định sẽ cho ra mắt bộ sưu tập áo dài độc đáo, với các gam màu trầm, chất liệu mềm mại, kèm theo họa tiết, hoa văn nhẹ nhàng, tinh tế...

Bài và ảnh: Ngọc Anh