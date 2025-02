Thời tiết đêm 15/2: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rét

Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh kết hợp với gió Tây trên cao, từ đêm 15 đến sáng 17/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, nền nhiệt giảm dần.

Mưa rét ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 15/2, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khối không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ vào đêm 15/2, sau đó lan sang Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong sáng 16/2.

Ở Bắc Bộ, từ đêm 15/2, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, riêng vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Khu vực Hà Nội, trời rét với mức nhiệt 17-19 độ C, độ ẩm cao gây cảm giác lạnh buốt về đêm và sáng sớm. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, sương mù có thể xuất hiện vào sáng sớm, ảnh hưởng đến tầm nhìn.

Bắc Trung Bộ đêm 15/2, có mưa nhỏ rải rác, từ sáng sớm 16/2 trời rét với nền nhiệt giảm, trong khi Trung Trung Bộ có mưa vài nơi, riêng ngày 16/2 có mưa rào rải rác, trời lạnh về đêm và sáng sớm.

Trên biển, từ gần sáng 16/2, phía Bắc vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh lên cấp 4-5, sóng biển cao 1-2m. Đến đêm 16/2, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m, gây nguy hiểm cho tàu thuyền.

Chuyên gia khuyến cáo người dân ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cần giữ ấm khi ra ngoài vào đêm và sáng sớm, đặc biệt là trẻ nhỏ, người già và người có bệnh nền để tránh các vấn đề về đường hô hấp.

Vùng núi cần đề phòng rét đậm ảnh hưởng đến sức khỏe con người và vật nuôi, cần che chắn chuồng trại, bổ sung thức ăn để giảm thiểu thiệt hại.

Ngư dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tránh ra khơi khi có gió mạnh và sóng lớn.

Độ ẩm cao kéo dài có thể gây ẩm mốc, nên giữ môi trường sống khô thoáng. Người dân cần cập nhật thường xuyên để chủ động ứng phó với những thay đổi của thời tiết.

Dự báo các khu vực đêm 15, ngày 16/2

Phía Tây Bắc Bộ

- Có mưa nhỏ vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 22-25 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C; vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế

- Có mưa vài nơi, riêng phía Bắc từ gần sáng 16/2 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc 21-24 độ C, phía Nam 25-28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận

- Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C; phía Nam 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

- Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ

- Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C./.

Theo TTXVN