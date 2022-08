Xã Quảng Minh (TP Sầm Sơn) tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022”

Sáng 13-8, xã Quảng Minh (TP Sầm Sơn) đã tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2022” và ra mắt mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự" (ANTT). Tới dự, có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, TP Sầm Sơn cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân xã Quảng Minh.

Lãnh đạo Công an tỉnh, TP Sầm Sơn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Nhân dân và cán bộ xã Quảng Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tại ngày hội, lãnh đạo xã Quảng Minh đã trình bày diễn văn ôn lại truyền thống “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, đánh giá kết quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, qua 17 năm thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, Đảng ủy xã đã ban hành 30 Nghị quyết về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

UBND xã ban hành hơn 60 kế hoạch, triển khai, quán triệt, phát động và đưa phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” phát triển mạnh trên địa bàn với nhiều mô hình, nội dung, hình thức phong phú, đa dạng và hiệu quả. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ và Nhân dân về tầm quan trọng của phong trào.

Đông đảo đại biểu, cán bộ và Nhân dân tham gia ngày hội.

Lực lượng Công an xã là nòng cốt, tăng cường phối hợp với Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội, các thôn trên địa bàn ký giao ước thi đua, thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm ANTT, an toàn giao thông, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy. 100% các thôn đều có tổ tự quản bảo đảm ANTT; các tổ hòa giải đã tổ chức hòa giải 20 buổi tại cơ sở.

Đại biểu trình bày ý kiến tham luận tại ngày hội.

Nhiều mô hình bảo đảm ANTT, thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được triển khai rộng khắp, sáng tạo, phát huy hiệu quả cao trên địa bàn xã. 100% thôn, cụm dân cư đạt tiêu chí ANTT, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển. Xã Quảng Minh đạt chuẩn an toàn về ANTT, đã được UBND tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa trao tặng Giấy khen cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Nhân dịp này, xã Quảng Minh đã ra mắt mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự". Mô hình được triển khai từ đầu tháng 5-2022 tại 5 thôn trên địa bàn xã và đã hoàn thành công tác lắp đặt với tổng số 35 camera. Mô hình góp phần tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANTT, trật tự an toàn xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng Nhân dân; hỗ trợ công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng, công tác điều tra, triệt phá các loại tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông, qua đó tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà.

5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được tặng quà của Giám đốc Công an tỉnh.

Nhân dịp này, Nhân dân và cán bộ xã Quảng Minh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 1 tập thể, 3 cá nhân được Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn tặng Giấy khen do đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ . Cũng tại hội nghị, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn tặng quà.

Mạnh Cường