Xã Ninh Khang (Vĩnh Lộc) tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022”

Sáng 9-8, tại xã Ninh Khang (Vĩnh Lộc), Ban Chỉ đạo 138 huyện Vĩnh Lộc phối hợp với UBND xã Ninh Khang tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Đây là đơn vị được Ban chỉ đạo 138 huyện Vĩnh Lộc chọn làm điểm tổ chức Ngày hội.

Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cán bộ và Nhân dân xã Ninh Khang có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Phát huy truyền thống 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), những năm qua, xã Ninh Khang đã triển khai thực hiện hiệu quả, sáng tạo phong trào, tạo sự gắn bó mật thiết với Nhân dân. Các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải được quần chúng Nhân dân hưởng ứng tích cực và nhân rộng hiệu quả. Tiêu biểu như các mô hình: “Dòng họ tự quản về an ninh trật tự (ANTT)”, “Hội Cựu chiến binh tự quản về ANTT và trật tự an toàn giao thông”, “Đoạn đường thanh niên tự quản về ANTT”, mô hình “Nuôi con khỏe dạy con ngoan” gắn với phong trào “Quản lý con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” của Hội Phụ nữ.

Đến nay, 8/8 thôn của xã Ninh Khang đều đã thành lập tổ hòa giải. Tháng 8-2022, xã ra mắt mô hình camera giám sát đảm bảo ANTT với 28 camera được lắp trên địa bàn toàn xã. Qua đó, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; phòng chống cháy nổ; quản lý, giáo dục, cảm hóa những người vi phạm pháp luật, đảm bảo ANTT tại địa phương.

Các đại biểu dự Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022 tại xã Ninh Khang (Vĩnh Lộc).

Qua 17 năm thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xã Ninh Khang có 15 cá nhân được Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ ANTQ”, cán bộ và Nhân dân xã Ninh Khang được Bộ Công an tặng Bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen.

Bí thư Đảng ủy xã Ninh Khang trao Giấy khen của UBND xã Ninh Khang cho tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Nhân dịp này, cán bộ và Nhân dân xã Ninh Khang đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; 2 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen; và nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được UBND huyện Vĩnh Lộc, xã Ninh Khang khen thưởng.

Cũng tại hội nghị, 20 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh, Công an tỉnh và UBND huyện, Công an huyện Vĩnh Lộc tặng quà do đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT.

Chương trình văn nghệ chào mừng Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Trước đó, xã Ninh Khang đã tổ chức chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022.

Trịnh Thu