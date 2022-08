Xã Hoằng Lộc (Hoằng Hóa) tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022”

Sáng 12-8, xã Hoằng Lộc (Hoằng Hóa) đã tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2022”. Đây là đơn vị được Ban chỉ đạo 138 huyện Hoằng Hóa chọn làm điểm. Tới dự có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, huyện Hoằng Hóa cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân trên địa bàn xã Hoằng Lộc.

Các đại điểu dự Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại xã Hoằng Lộc (Hoằng Hóa).

Phát huy truyền thống 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, những năm qua, xã Hoằng Lộc đã triển khai thực hiện hiệu quả, sáng tạo phong trào, tạo sự gắn bó mật thiết, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ còn được lồng ghép, gắn kết với nhiều phong trào khác như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xóa đói giảm nghèo”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”… tạo được sức hút, sự lan tỏa và đem lại hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện và của xã.

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho Nhân dân và cán bộ xã Hoằng Lộc có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã những năm qua luôn được giữ vững ổn định. Xã Hoằng Lộc đã không ngừng xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm nói riêng và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung.

Xã đã tập trung đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; phát động mạnh mẽ phong trào ở các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể gắn với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào, các cuộc vận động khác của địa phương.

Đồng chí Lê Sỹ Nghiêm, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân của xã Hoằng Lộc có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Ban Chỉ đạo ANTT xã đã chủ động tham mưu cho UBND xã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp xã và các thôn thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, các văn bản của Bộ Công an liên quan đến công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Xã đã thành lập 7 tổ ANTT, 52 tổ an ninh xã hội tại 7 thôn; nghiên cứu, khảo sát lựa chọn triển khai lắp đặt 20 camera an ninh đạt hiệu quả cao.

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Ngày hội.

Lực lượng Công an xã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT; làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; giải quyết kịp thời những vấn đề mới nảy sinh ngay tại cơ sở, không để phát sinh thành “điểm nóng” phức tạp về ANTTT...

Đồng chí Lê Xuân Thu, Bí thư Huyện ủy Hoằng Hóa phát biểu tại Ngày hội.

Nhân dịp này, cán bộ và Nhân dân xã Hoằng Lộc đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; 2 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen; 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được UBND huyện Hoằng Hóa khen thưởng.

Ngọc Tiến