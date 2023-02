Vững bước dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng

Trong không khí rộn ràng Xuân mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vui mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn thể dân tộc. Tự hào về Đảng quang vinh, đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tiến bước trên con đường độc lập, tự do và phát triển, chúng ta nguyện một lòng tin tưởng, bảo vệ và xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đã quyết định thống nhất ba tổ chức: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trọng đại của dân tộc.

Tại Hội nghị, Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng được thông qua đã xác định con đường cơ bản của cách mạng Việt Nam là con đường cách mạng vô sản. Từ đây, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ nghĩa Mác-Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã tạo nên nguồn lực cách mạng vô cùng to lớn. Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành đấu tranh giải phóng dân tộc, giành những thắng lợi vĩ đại.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á và mở ra kỷ nguyên mới - độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược với đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền nam ngày 30/4/1975, thống nhất đất nước, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là những trang sử vàng chói lọi mở ra thời đại rực rỡ, huy hoàng nhất trong lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc - thời đại Hồ Chí Minh.

Gắn bó máu thịt với nhân dân kể từ khi ra đời, Đảng luôn được nhân dân đồng tình ủng hộ, tin tưởng tuyệt đối.

Gắn bó máu thịt với nhân dân kể từ khi ra đời, Đảng luôn được nhân dân đồng tình ủng hộ, tin tưởng tuyệt đối. Sự nghiệp lãnh đạo của Đảng là vì dân, không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. Trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn, gian khổ nào, Đảng ta đều phát huy được sức mạnh tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước của nhân dân, biến thách thức thành cơ hội, tiếp tục lập nên những kỳ tích.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta vừa tập trung khôi phục kinh tế-xã hội, vừa chiến đấu bảo vệ biên giới, bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Trên cơ sở những sáng kiến, sáng tạo trong thực tiễn của nhân dân và trước những yêu cầu mới của sự phát triển đất nước, Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đạt những thành tựu to lớn. Sau hơn 35 năm đổi mới, với bản lĩnh vững vàng, tư duy sáng tạo của Đảng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.

Thực tiễn 93 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; đồng thời khẳng định chân lý không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Trong quá trình đó, nhiều bài học quý báu được đúc rút và tích lũy đã hun đúc nên những truyền thống vẻ vang của Đảng. Nhìn lại chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đảng, chúng ta biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam; Người đã sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta mãi mãi ghi nhớ sự cống hiến, hy sinh của các vị lãnh đạo tiền bối, các anh hùng, liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Thực tiễn 93 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam;

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hãy nỗ lực phấn đấu, ra sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, cố gắng hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội; ổn định kinh tế vĩ mô; tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tiếp tục phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ; bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; kiên trì và quyết liệt hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm giữ vững niềm tin trong Đảng, niềm tin trong nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Triển khai toàn diện, đồng bộ công tác đối ngoại, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế… Để thực hiện nhiệm vụ nêu trên, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần yêu nước, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, truyền thống văn hiến và anh hùng của dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Mừng Xuân mới, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, chúng ta tự hào vững bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, phát huy những thành quả đã đạt được, khơi dậy mạnh mẽ ý chí, sức sáng tạo của toàn dân, tiếp tục đạt những thắng lợi to lớn hơn nữa trên nhiều lĩnh vực, tiến bước nhanh trên con đường đổi mới và phát triển, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

