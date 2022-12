Vĩnh Lộc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 và công tác quốc phòng – an ninh

Ngày 27-12, huyện Vĩnh Lộc tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tổng kết công tác quốc phòng – an ninh năm 2022; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong 10 năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững và ổn định; tăng trưởng kinh tế hằng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững và tăng cường. Nhân dân đoàn kết, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành, quản lý của chính quyền các cấp.

Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Lộc Lữ Minh Thư phát biểu tại hội nghị.

Trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Lộc đã chỉ đạo, thực hiện hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện đã tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết sâu rộng đến mọi cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa nghị quyết thành các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết thiết thực, hiệu quả. Qua đó, làm chuyển biến tích cực về nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Toàn cảnh hội nghị.

Cấp ủy, chính quyền huyện đã huy động các nguồn lực, lợi thế của huyện để phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh trên tất cả các ngành, lĩnh vực. Nhờ đó thu nhập bình quân đầu người tăng lên qua các năm, năm 2012 đạt 9 triệu đồng/người/năm, đến năm 2022 tăng lên 55,9 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo giảm từ 16% năm 2021, giảm còn còn 1,99 % năm 2022...

Nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân được củng cố, tăng cường, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương được nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cấp ủy chính quyền làm tốt công tác đối ngoại trong đó tạo điều kiện cho các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện thực hiện các dự án trên cơ sở tôn trọng luật pháp và quy định của địa phương.

Bên cạnh đó, cấp ủy chính quyền huyện cũng đã quan tâm thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội, giải quyết các chính sách tồn đọng sau chiến tranh; công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công; công tác vận động quần chúng. Qua đó góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền và lực lượng vũ trang huyện nhà.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, những năm tiếp theo cấp ủy, chính quyền huyện Vĩnh Lộc xác định mục tiêu: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, cụ thể hóa trong nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác ở các cấp bảo đảm sát với đặc điểm và yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và địa phương.

Đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tiếp tục xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc an ninh Quốc gia, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; không để xảy ra khủng bố, biểu tình và hình thành tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn; xây dựng lực lượng vững mạnh về tư tưởng và tổ chức, làm nòng cốt trong tham mưu và thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc Lê Văn Tiến tặng giấy khen cho 13 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác quốc phòng – an ninh.

Tại hội nghị, UBND huyện Vĩnh Lộc tổ chức tổng kết công tác quốc phòng – an ninh năm 2022 đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

25 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác quốc phòng – an ninh.

Lê Thu