Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2021)

Viết tiếp những trang sử mới...

Có rất nhiều định nghĩa về tuổi trẻ mà mẫu số chung là: Tuổi trẻ đồng nghĩa với sức bật, sự đổi mới, sáng tạo, tinh thần dấn thân, dám nghĩ, dám làm. Tuổi trẻ là mùa xuân của đời người thì người trẻ - thế hệ trẻ là mùa xuân của xã hội.

Thường trực Tỉnh đoàn trao Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn cho tài xế taxi Mai Linh vì đã có hành động dũng cảm cứu người. Ảnh: Lê Phượng

Trách nhiệm của người trẻ

Trong những ngày này, khi cả thế giới vẫn đang phải oằn mình chống “giặc” COVID-19, ở Việt Nam nói chung, Thanh Hóa nói riêng chúng ta vẫn thường thấy những gương mặt trẻ, những hình ảnh đẹp về những người trẻ đang ở tuyến đầu chống dịch. Trong quá khứ chúng ta từng có những thế hệ sinh viên, đội ngũ y, bác sĩ trẻ... sẵn sàng viết đơn xin ra trận, bỏ dở việc học hành, sự nghiệp. Hôm nay chúng ta lại nhìn thấy những sinh viên trường y, những y, bác sĩ trẻ xin được bổ sung vào đội ngũ những người ở tuyến đầu chống dịch. Nhìn thấy hình ảnh bộ đội không quản ngày đêm phục vụ Nhân dân ở khu cách ly, lặng thầm trong gian bếp với những tất bật, lo toan, song chẳng ai trong số “anh nuôi, chị nuôi” tại Sư đoàn 390, Quân đoàn 1 (đóng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn) - nơi tiếp nhận cách ly hàng trăm công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về, thốt lời than vãn. Họ vẫn cần mẫn làm việc và trách nhiệm trong từng đóng góp lặng lẽ của mình, những đóng góp mà họ luôn nói rằng là nhỏ bé thôi, miễn sao sẽ góp phần làm nên những bữa ăn “ngon miệng” để mỗi người dân cách ly thấy an tâm, khỏe mạnh. Là nhân viên tuyên huấn của Phòng Chính trị, Sư đoàn 390, nhưng Thượng úy Hoàng Ngọc Đồng với tâm thế của người lính Cụ Hồ vẫn sẵn sàng nhận nhiệm vụ tham gia vào công tác hậu cần, chuẩn bị từng suất cơm, cốc nước cho người dân cách ly.

Với lý do “Em yêu màu xanh áo lính, thích môi trường quân đội, vào đấy em được rèn luyện để mình cứng rắn và trưởng thành hơn. Đặc biệt, em đã từng trải qua khóa “Học kỳ quân đội” do Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức, lần đầu tiên trải nghiệm môi trường quân đội, được nhìn thấy các chú bộ đội mang trên mình bộ quân phục, em vừa tự hào, vừa yêu mến. Ước mơ vào quân đội cũng nhen nhóm từ đó” - cô gái trẻ tốt nghiệp Khoa Luật (hệ dân sự), Học viện An ninh Nhân dân Nguyễn Phương Anh (TP Thanh Hóa) đã viết đơn tình nguyện gia nhập quân ngũ. Cũng như Phương Anh, cô gái trẻ Nguyễn Thùy Linh (TP Thanh Hóa) cũng đã lên đường để bước vào môi trường “thép”. Thùy Linh chia sẻ: “Dù đã tốt nghiệp đại học nhưng em vẫn khao khát được rèn luyện và phục vụ trong quân đội nên em quyết định viết đơn đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự”.

Mùa tuyển quân vừa qua, Thanh Hóa có tổng số 3.678 công dân nhập ngũ. Nguyễn Phương Anh và Nguyễn Thùy Linh (TP Thanh Hóa) là 2 nữ tân binh đã tình nguyện nộp đơn tham gia nghĩa vụ quân sự.

Trong lịch sử, trải qua những cuộc chiến tranh vệ quốc thần thánh của dân tộc, chúng ta đã từng có những lớp lớp thanh niên luôn ở tuyến đầu. “Tuổi 20 khi lẽ đời đã thấy/ Thì xa xôi cách mấy cũng lên đường”... Chuyển sang giai đoạn hội nhập với thế giới, một thế hệ trẻ lớn lên trong đầy đủ vật chất, trong tiếp cận rất nhanh với khoa học, công nghệ. Và nhiều bạn trẻ đã trở thành những công dân toàn cầu với tâm niệm dù ở đâu thì cũng là cống hiến...

Hình mẫu thanh niên Thanh Hóa trong thời kỳ mới

“Giải cứu dưa hấu”, “giải cứu nông sản”... là những cụm từ và là phong trào không còn xa lạ với người dân Thanh Hóa thời gian qua, bởi, cứ mỗi đợt người nông dân được mùa, lại bị thương lái ép giá. Theo đó, tại các điểm giải cứu trên địa bàn TP Thanh Hóa, không ít người dân hay các bạn trẻ cũng quen dần với cái tên Phạm Thị Yến, cô gái bé nhỏ nhưng luôn sở hữu một tinh thần tình nguyện. Năm 2017, 2018, Phạm Thị Yến và các thành viên Câu lạc bộ T36 vì cộng đồng đã “giải cứu” hơn 100 tấn dưa hấu cho bà con Quảng Ngãi; năm 2019 chị và các thành viên Câu lạc bộ T36 vì cộng đồng lại tiếp tục “giải cứu” 50 tấn khoai lang giúp bà con nông dân tỉnh Đắk Lắk... trở thành hình ảnh, hành động đẹp cổ vũ phong trào thiện nguyện của những người trẻ xứ Thanh. Ngoài các hoạt động “giải cứu”, hàng năm, Yến cùng các thành viên Câu lạc bộ T36 vì cộng đồng cũng tổ chức các chương trình vì trẻ em vùng cao với số lượng quà tương ứng hàng trăm triệu đồng; cứu trợ kịp thời đồng bào bị thiên tai, lũ lụt trên địa bàn tỉnh; kêu gọi, vận động hiến máu cứu người... Để chuẩn bị cho Tết Thiếu nhi 2021, Yến và câu lạc bộ tiếp tục triển khai hoạt động gây quỹ tổ chức “Tết thiếu nhi” vào ngày 1-6.

Mới đây (chiều 21-3), Thường trực Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn và tiền thưởng cho anh Lê Huy Sinh (35 tuổi, tài xế taxi Mai Linh Thanh Hóa) vì đã có hành động dũng cảm cứu người. Thường trực Tỉnh đoàn Thanh Hóa cho biết, hành động dũng cảm cứu người của anh Sinh là một hành động cao đẹp, Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẽ phát động cuộc vận động học và làm theo tấm gương thanh niên Lê Huy Sinh trong đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN); đồng thời kiến nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xét tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho anh Sinh.

Trước đó, khi đang điều khiển xe từ TP Sầm Sơn về TP Thanh Hóa, đến cầu Đông Hải (phường Đông Hải, TP Thanh Hóa) bắc qua sông Thống Nhất, tài xế Lê Huy Sinh phát hiện có cô gái trẻ nhảy cầu tự vẫn liền dừng xe nhảy xuống sông cứu vớt người thành công. Sau khi cứu vớt thành công và cô gái dần ổn định tâm lý, tài xế Sinh đã chở nạn nhân về tận nhà (ở huyện Triệu Sơn, cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 50km).

Năm 2021, Trung ương Đoàn đã tuyên dương 90 bí thư chi đoàn tiêu biểu toàn quốc cụm Bắc Trung bộ. Đây là những bí thư chi đoàn có thành tích xuất sắc đã không ngừng tìm tòi hướng đi mới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của tổ chức đoàn, vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. 2 bí thư chi đoàn tiêu biểu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa là Nguyễn Trọng Hòa, sinh năm 1994, Bí thư Chi đoàn 5, xã Quý Lộc (Yên Định) và Cầm Bá Thương, sinh năm 1993, là Bí thư Chi đoàn Vân Tiến, xã Cát Vân, huyện Như Xuân đã vinh dự được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn.

Với nhiệt huyết, trí tuệ, tinh thần tình nguyện, họ - những người đại diện cho thế hệ trẻ của tỉnh là những tấm gương sáng cho ĐVTN học tập; tiếp lửa cho thanh niên Thanh Hóa đem tâm huyết, sức trẻ, trí tuệ đóng góp xây dựng quê hương. Đây cũng chính là hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới được Tỉnh đoàn Thanh Hóa triển khai thực hiện từ năm 2016 thông qua hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới” của Trung ương Đoàn.

Hình mẫu thanh niên thời kỳ mới phải hướng tới mục tiêu có “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”, có lối sống đẹp, khát vọng đưa đất nước vươn lên làm chủ khoa học - công nghệ hiện đại... Thanh niên thời đại mới: Một cái đầu lạnh - một trái tim nóng - một bàn tay vàng. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn luôn xác định môi trường thực tiễn để giáo dục thanh, thiếu niên hiệu quả nhất đó là thông qua các phong trào hành động của Đoàn, như: Tháng Thanh niên, chiến dịch Mùa hè xanh, chương trình Tiếp sức mùa thi... Cùng với đó, ĐVTN trong tỉnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào bằng các công trình, sản phẩm, phần việc thiết thực gắn với nhiệm vụ của từng đối tượng ĐVTN nhằm tạo môi trường thực tiễn để ĐVTN rèn luyện, trưởng thành hơn về nhận thức và hành động. Qua các hoạt động giáo dục, các phong trào hoạt động của đoàn, Tỉnh đoàn đã phát hiện và tuyên dương nhiều gương ĐVTN tiêu biểu trên các lĩnh vực, như là danh hiệu: “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tích cực”, bí thư chi đoàn tiêu biểu, gương đảng viên trẻ tiêu biểu...

Lê Phượng