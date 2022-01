Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội chúc tết và tặng quà tại các huyện Như Xuân, Như Thanh và Quảng Xương

Ngày 20-1, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm: Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và ĐBQH chuyên trách Cầm Thị Mẫn đã đi thăm, tặng quà, chúc tết tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Công ty CP Xăng dầu - dầu khí Thanh Hóa.

Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và ĐBQH chuyên trách Cầm Thị Mẫn tặng quà các hộ nghèo huyện Như Xuân.

Tại các huyện Như Xuân, Như Thanh và Quảng Xương đoàn đã trao 200 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho đại diện các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và ĐBQH chuyên trách Cầm Thị Mẫn tặng quà các hộ nghèo huyện Như Thanh.

Đến thăm và chúc tết Ban Chỉ huy Quân sự huyện Như Xuân, huyện Quảng Xương, Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng đề nghị cán bộ, chiến sỹ các đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham mưu thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022; quan tâm chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong huyện đón tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội chúc tết huyện Quảng Xương.

Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội chúc tết Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Xương.

Nhân dịp này Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả mà các huyện đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cử tri và Nhân dân các địa phương đã luôn quan tâm, theo dõi, tạo điều kiện cho các ĐBQH hoạt động.

Đồng chí chúc Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc huyện Như Xuân, Như Thanh, Quảng Xương vui tết, đón xuân an lành, hạnh phúc, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Phan Nga