Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khảo sát việc quản lý, giáo dục phạm nhân tại Trại giam Thanh Lâm

Chiều 16-8, Đoàn công tác Ủy ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Mai Thị Phương Hoa làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại Trại giam Thanh Lâm (Như Xuân).

Quang cảnh buổi khảo sát.

Tham gia buổi khảo sát có Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Cục trưởng Cục C10 Bộ Công an; các ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan tư pháp Trung ương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự buổi khảo sát.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Văn Hải, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan tư pháp của tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, Trại giam Thanh Lâm đang giam giữ 3.671 phạm nhân (tính đến ngày 31-7-2022), tại 6 phân trại và 2 khu lao động - dạy nghề. Trong đó có 131 phạm nhân án chung thân, 311 phạm nhân có mức án trên 15 năm đến 30 năm, 796 phạm nhân có mức án từ 7 năm đến 15 năm; 903 phạm nhân có mức án trên 3 năm đến 7 năm; 1.530 phạm nhân có mức án dưới 3 năm.

Bí thư Đảng ủy, Giám thị Trại giam Thanh Lâm Nguyễn Đình Giang báo cáo tại buổi khảo sát.

Thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo Trại giam Thanh Lâm đã bám sát các văn bản pháp luật có liên quan tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Đồng thời chú trọng xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, đơn vị đoàn kết, thống nhất, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý, đảm bảo trại giam an toàn tuyệt đối trong mọi tình huống. Công tác giáo dục, việc thực hiện chính sách được đảm bảo, đại bộ phận phạm nhân yên tâm lao động cải tạo, tỷ lệ phạm nhân vi phạm nội quy cơ sở giam giữ bị xử lý kỷ luật, xếp loại cải tạo kém luôn dưới 1%.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Công Long phát biểu tại buổi khảo sát.

Việc thực hiện quy chế phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài lực lượng cơ bản đáp ứng yêu cầu, kịp thời giải quyết được những vụ việc đột xuất trong công tác thi hành án phạt tù. Mối quan hệ với chính quyền, các tổ chức quần chúng và Nhân dân địa phương nơi đóng quân ngày càng được củng cố.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Trại giam Thanh Lâm còn gặp nhiều khó khăn do một số quy định về xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân còn chưa thống nhất; một số đối tượng trong các vụ án do Trung ương chỉ đạo hoặc xã hội đặc biệt quan tâm chưa có nơi giam giữ riêng nên dễ bị các đối tượng lợi dụng mua chuộc thông tin tuồn ra bên ngoài; so với định biên, Trại vẫn còn thiếu gần 200 cán bộ, chiến sĩ; nhiều hạng mục cơ sở vật chất hạ tầng đã xuống cấp nghiêm trọng,…

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi khảo sát.

Tại buổi khảo sát, lãnh đạo Trại giam Thanh Lâm đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hệ thống hóa các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý, giáo dục phạm nhân; đầu tư kinh phí sửa chữa, nâng cấp và xây mới các công trình giam giữ hiện đang xuống cấp nghiêm trọng…

Các thành viên đoàn khảo sát đã đặt câu hỏi đề nghị làm rõ một số vấn đề, như: Tha tù, giảm án trước thời hạn có điều kiện hàng năm; công tác khám, chữa bệnh cho phạm nhân, nhất là với phạm nhân có biểu hiện rối loạn tâm thần; việc thực hiện chính sách đối với người chấp hành án phạt tù…

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Cục trưởng Cục C10, Bộ Công an phát biể làm rõ hơn các vấn đề thành viên đoàn khảo sát quan tâm.

Các câu hỏi đã được Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Cục trưởng Cục C10, Bộ Công an và lãnh đạo Trại giam Thanh Lâm trả lời, làm rõ thêm.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Mai Thị Phương Hoa đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác quản lý, giáo dục phạm nhân của Trại giam Thanh Lâm khi còn thiếu rất nhiều cán bộ, chiến sĩ, lại đông phạm nhân.

Đồng chí Mai Thị Phương Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng chí đề nghị Cục C10, Bộ Công an cần có giải pháp quan tâm, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện đầu tư, hỗ trợ cho Trại giam Thanh Lâm và nhân rộng các mô hình thiết thực, hiệu quả của đơn vị.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Mai Thị Phương Hoa tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Trại giam Thanh Lâm nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Công an Nhân dân.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Mai Thị Phương Hoa cũng đã tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của Trại giam Thanh Lâm để phản ánh đến Quốc hội và các cơ quan chuyên trách của Trung ương, nhằm hoàn thiện các văn bản luật, thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý, giáo dục phạm nhân trong thời gian tới.

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19-8-1945 – 19-8-2022), đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã tặng cán bộ, chiến sĩ Trại giam Thanh Lâm phần quà có ý nghĩa.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Mai Thị Phương Hoa và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa khảo sát thực tế tại phân trại số 6, Trại giam Thanh Lâm.

Phạm nhân chấp hành án tại phân trại số 6, Trại giam Thanh Lâm.

Ngay sau buổi làm việc, Đoàn đã đi khảo sát thực tế việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại phân trại số 6, Trại giam Thanh Lâm.

Đỗ Đức