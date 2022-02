UBND tỉnh Thanh Hoá họp phiên thường kỳ tháng 2-2022: Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và nhiều nội dung quan trọng khác

Ngày 21-2, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phiên họp thường kỳ UBND tỉnh Thanh Hoá tháng 2-2022 đã diễn ra với nhiều nội dung quan trọng.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành và tổ chức đoàn thể cấp tỉnh.

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2022 do đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày tại phiên họp cho thấy: Trong tháng 2-2022 dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến khó lường, nguy cơ bùng phát tăng do công dân Thanh Hóa từ các tỉnh, thành phố về quê ăn tết, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, nhiều sự kiện, lễ hội tập trung đông người được tổ chức. Song, với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sáng tạo, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2022 vẫn giữ được ổn định, một số lĩnh vự có bước phát triển.

Báo cáo cũng cho thấy, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 được tổ chức vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình và trọn vẹn. Ngay sau kỳ nghỉ tết, các cấp, các ngành, các địa phương đã tập trung triển khai thực hiện công việc theo kế hoạch và mục tiêu đã đề ra; hoạt động ra quân sản xuất, kinh doanh đầu năm và Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022 được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa rộng khắp trong toàn tỉnh.

Các đại biểu dự phiên họp.

Cùng với hoạt động trên, các cấp, các ngành, các địa phương cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “mục tiêu kép” trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội; một số lĩnh vực có bước phát triển, tăng so với cùng kỳ như: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,4%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 11,3%. Thu ngân sách Nhà nước tháng 2 ước đạt 2.270 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng đầu năm ước đạt 7.786 tỷ đồng, bằng 28% dự toán và tăng 81% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 61% so với cùng kỳ; số dự án đầu tư trực tiếp được chấp thuận chủ trương đầu tư tăng 71,4% và gấp 3,2 lần về vốn đăng ký.

Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2022.

Trong tháng, công tác an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ và kịp thời, nhất là đối với người có công với cách mạng, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Toàn tỉnh cũng đã giải quyết việc làm cho 3.180 lao động, giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp cho 1.506 lao động; lũy kế 2 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 7.300 lao động, tăng 24,1% so với cùng kỳ.

Giám đốc Sở Y tế Trịnh Hữu Hùng phát biểu tại phiên họp.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng Tết Nguyên đán Nhâm Dần, kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng, 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa được tổ chức với nội dung phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân và phòng, chống dịch COVID-19. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; toàn tỉnh hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2022…

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Vũ Thị Hương phát biểu tại phiên họp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội tháng 2-2022 vẫn còn có những tồn tại, hạn chế, đó là: Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng giảm so với cùng kỳ, như: Đường kết tinh giảm 8,7%, phân bón các loại giảm 12,8%, xăng động cơ giảm 5,4%... Một số chỉ tiêu dịch vụ giảm so với cùng kỳ như: Số lượt khách phục vụ của khách sạn giảm 69,2%, doanh thu dịch vụ lưu trú giảm 57,2%; vận chuyển hành khách giảm 50,5%. Số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả đạt được, đồng thời phân tích những tồn tại, hạn chế, đưa ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng 3-2022 và trong thời gian tới; thảo luận nhiều nội dung liên quan đến việc thu ngân sách Nhà nước; vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động; tiến độ tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19; công tác phòng, chống dịch và tổ chức hoạt động dạy và học trong các trường học; tình hình sản xuất vụ chiêm xuân, việc phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi; vấn đề quản lý tổ chức lễ hội, du lịch gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19…

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lê Văn Diện phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, song với sự đoàn kết, thống nhất, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cường; sự vào cuộc, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp tình hình kinh tế xã - hội trên địa bàn tỉnh trong thánh 2-2022 vẫn đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Các ngành, các địa phương trong tỉnh đã quan tâm, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, tổ chức cho người dân đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình.

Trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 kỷ luật, kỷ cương hành chính được các đơn vị, địa phương thực hiện tốt. Các hoạt động lớn như kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng, 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa… được tổ chức thành công tạo khí thế thi đua sổi nổi và khẳng định tinh thần thích ứng linh hoạt, hiệu quả trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19.

Đặc biệt, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả cao tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển trong thời gian tới.

Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh COVID-19, song toàn tỉnh đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 an toàn, bảo đảm chi tiêu được giao...

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 3-2022 và trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn lưu ý các ngành, các địa phương phải dự báo tình hình sát và đúng với thực tiễn để có biện pháp, quyết sách trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Tiếp tục kiên trì, quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”, thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả trong phòng, chống dịch. Triển khai đầy đủ, kịp các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch. Tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt, hiệu quả nhiệm vụ tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19; công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 trong toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành chức năng bám sát nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh để sớm trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục quan tâm làm tốt nhiệm vụ thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm xây dựng chương trình, kịch bản kích cầu du lịch trong năm 2022 thích ứng với dịch bệnh.

Các ngành, các địa phương tập trung thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, những sai phạm trong lĩnh vực đất đai để có giải pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Giám đốc Sở Xây dựng Đào Vũ Việt báo cáo thực trạng các dự án (Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng; dự án đầu tư khu đô thị; dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp) trong khu vực Quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng; điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng.

Phiên họp cũng đã thảo luận cho ý kiến về kết quả đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của các sở, cơ quan ngang sở, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Báo cáo thực trạng các dự án (Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng; dự án đầu tư khu đô thị; dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp) trong khu vực Quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng; điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Việc đánh giá kết quả thực hiện và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, cơ quan tương đương sở, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố là rất cần thiết, vì vậy ngành chức năng phải thực hiện một cách minh bạch, sát với các tiêu chí, khung thang điểm đánh giá xếp loại đã được xây dựng và sát với thực tiễn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị.

Liên quan đến báo cáo đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp với cơ quan, đơn vị rà soát đánh giá xếp loại lại đối với một số đơn vị và sớm hoàn thiện báo cáo trình UBND tỉnh xem xét.

Toàn cảnh phiên họp.

Đối với Báo cáo thực trạng các dự án (Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng; dự án đầu tư khu đô thị; dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp) trong khu vực Quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng; điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị Sở Xây dựng - đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp tục hoàn thiện báo cáo với nội dung đầy đủ hơn, rõ ràng hơn, nhằm khái quát tình hình triển khai thực hiện các dự án.

Theo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, báo cáo phải nêu bật những thuận lợi khó khăn, vướng mắc, tiến độ thực hiện và đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả các dự án trong khu vực Quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng.

Phong Sắc