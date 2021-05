UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 5 - 2021: Thảo luận, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng

Ngày 25 - 5, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phiên họp thường kỳ UBND tỉnh Thanh Hóa tháng 5 - 2021 đã diễn ra với nhiều nội dung quan trọng.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Ủy viên UBND tỉnh; đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh.

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021 do đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày tại phiên họp nêu rõ: Tháng 5 là thời điểm làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ 4 bùng phát mạnh tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước với tốc độ lây lan nhanh và diễn biến phức tạp, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng với sự chung sức, đồng lòng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân nên tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì ổn định và phục hồi tích cực với những kết quả đáng ghi nhận. Trong đó nổi bật là đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “mục tiêu kép” trong phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động sản xuất kinh doanh ở hầu hết các ngành, lĩnh vực có bước tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu tăng mạnh so với cùng kỳ như: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13,15%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 12,7%, giá trị xuất khẩu tăng 14,9%, doanh thu vận tải tăng 20,2%, doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 10,8%...

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19, Thanh Hóa đã phản ứng nhanh nhạy, linh hoạt ngay sau khi phát hiện 4 ca mắc COVID-19 nên tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, chưa phát sinh thêm ca bệnh mới. Cùng với đó, chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên; an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Các cấp, các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 - 2021.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021 của tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò tại nhiều địa phương chưa được khoanh vùng, dập tắt; sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu giảm so với cùng kỹ như phân bón các loại, xăng động cơ… Tiến độ triển khai thực hiện một số sự án sản xuất kinh doanh còn chậm; số doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh có thời hạn trong 5 tháng năm 2021 tăng. Trong tổng số 786 doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh có thời hạn, có 389 doanh nghiệp thành lập mới năm 2019 và 2020.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp phát biểu tại phiên họp.

Dự báo tình hình dịch bệnh COVID-19 trong và ngoài nước vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động bất lợi đến các hoạt động kinh tế; trên địa bàn tỉnh, mặc dù dịch COVID-19 đang được kiểm soát tốt, nhưng nguy cơ lây lan, bùng phát trong cộng đồng là rất cao. Trong bối cảnh đó để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương phải khẩn trương triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các nhiệm vụ, giải pháp đã được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh đã đề ra ngay từ đầu năm như: Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 1-12-2020; Nghị quyết số 330/NQ-HĐND, ngày 6-12-2020; Chương trình hành động số 04-CTr/TU, ngày 28-12-2020; Chương trình hành động số 11/CTr/TU, ngày 28-2-2021… Tiếp tục đề cao trách nhiệm thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bảo vệ sức khoẻ Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo xử lý tốt các “điểm nghẽn” trong công tác giải phóng mặt bằng; đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp…

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả đạt được, phân tích những tồn tại, hạn chế, đưa ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng 6 và trong thời gian tới; thảo luận những nội dung liên quan đến việc thu ngân sách Nhà nước; vấn đề thực hiện các dự án đầu tư công; công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư; diễn biến dịch bệnh COVID-19 và các giải pháp phòng, chống dịch…

Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Kết luận nội dung này, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao trách nhiệm, tinh thần tham gia đóng góp ý kiến của đại biểu tại phiên họp; đồng thời đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu tối đa các ý kiến để hoàn thiện báo cáo. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tháng 5-2021 với nhiều sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng với sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền, sự chung sức, đồng lòng các tầng lớp Nhân dân, cả 4 mục tiêu lớn đều đạt kết quả tốt, đó là: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức thành công tốt đẹp; tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt; tỉnh đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cùng với đó, tình hình đầu tư, sản xuất kinh doanh ổn định và có bước phát triển, hầu hết các chỉ tiêu đặt ra đều đạt được, một số chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ. Đây là điều hết sức đáng mừng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại phiên họp

Về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cho biết: Đây là cuộc bầu cử thành công nhất trong các cuộc bầu cử từ trước đến nay của tỉnh Thanh Hoá. Điều này cho thấy sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị cũng như sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế ở một số lĩnh vực và trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền thời gian qua, đồng thời đề nghị trong tháng 6-2021 các cấp, các ngành cần tập trung triển khai thực hiện và đánh giá kỹ các nhiệm vụ liên quan đến cải cách hành chính, giải ngân vấn đầu tư công, thu ngân sách Nhà nước, thu hút đầu tư và giải quyết khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền. Các sở, ngành tập trung tham mưu cho UBND tỉnh tháo gỡ tối đa khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền UBND tỉnh; nhiệm vụ đặt ra là vừa tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, vừa tập trung kêu gọi thu hút đầu tư. Đồng chí đề nghị Văn phòng UBND tỉnh tăng cường theo dõi, đôn đốc các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, đạt hiệu quả cao. Ngành Nông nghiệp tham mưu sớm phương án phòng, chống lụt bão trên địa bàn tỉnh…

Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận và cho ý kiến đối với Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về “Khâu đột phá đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn”; Dự thảo Chương trình nâng cao chất lượng văn hoá giai đoạn 2021-2025.

Đại diện Sở Nội vụ trình bày Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về “Khâu đột phá đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn”.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Mục tiêu của việc xây dựng và ban hành kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện hiệu quả khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Trong đó cải cách hành chính phải được thực hiện quyết liệt, thực chất và hiệu quả; thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng bộ trên tất cả các nội dung, có trọng tâm, trọng điểm, trên cơ sở kế thừa, phát huy những thành tựu đã đạt được; đổi mới, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh; tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch, thuận lợi nhằm giảm thiểu thời gian và kinh phí của tổ chức, người dân và doanh nghiệp; khai thông các điểm nghẽn, huy động phân bổ và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trình bày dự thảo Chương trình nâng cao chất lượng văn hoá giai đoạn 2021-2025.

Đối với Chương trình nâng cao chất lượng văn hoá giai đoạn 2021-2025 mục tiêu chung là phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; xây dựng môi trường văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, là sức mạnh, nguồn lực nội sinh, là động lực quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của tỉnh Thanh Hoá. Xây dựng và phát huy truyền thống tốt đẹp của con người Thanh Hoá, phát triển toàn diện, tôn trọng pháp luật. Khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương và ý chí khát vọng vươn lên của Nhân dân Thanh Hoá, động lực cho sự cống hiến “tâm – trí – lực” vào trong học tập, lao động, sản xuất, đưa kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển tương xứng với tiềm năng và thế mạnh; tạo nền tảng để Thanh Hoá sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về văn hoá của khu vực và cả nước vào năm 2030.

Để đạt được mục tiêu trên, dự thảo chương trình đưa ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện Chương trình; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hoá; sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh xã hội hoá nhằm thu hút và đa dạng hoá các nguồn lực để xây dựng hạ tầng văn hoá, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu và nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá…

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo, kết luận nội dung trên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn giao Sở Nội vụ tiếp thu y kiến hoàn thiện cả về nội dung và bố cục Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về “Khâu đột phá đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn”. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Kế hoạch hành động phải chỉ rõ những điểm yếu, “điểm nghẽn” trong cải cách hành chính thời gian qua, từ đó lựa chọn những khâu đột phá để triển khai thực hiện. Trong đó, cần tập trung vào 4 khâu đột phá đó là: Đột phá về thể chế; về thủ tục hành chính; về tổ chức bộ máy, cán bộ và đột phá về chính quyền điện tử.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu kết luận.

Đối với Dự thảo Chương trình nâng cao chất lượng văn hoá giai đoạn 2021-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đánh giá cao công tác chuẩn bị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, tuy nhiên, qua ý kiến góp ý của các đại biểu, cần tiếp thu hoàn thiện dự thảo chương trình. Đồng chí thống nhất bố cục dự thảo chương trình, song về nội dung cần có sự điều chỉnh phù hợp, từ quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong chương trình phải hướng vào mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng văn hoá. Nội dung chương trình cần đánh giá rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với sự phát triển văn hoá; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về văn hoá; đánh giá lại việc đầu tư nguồn lực văn hoá trong giai đoạn vừa qua; nghiên cứu, rà soát, bổ sung vào chương trình những tồn tại, hạn chế, từ đó rút ra kinh nghiệm, giải pháp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ sát với thực tiễn của tỉnh. Việc nâng cao chất lượng văn hoá phải gắn với kinh tế, gắn với phát triển du lịch và phải xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trên các lĩnh vực…

Ngày 26-5, phiên họp tiếp tục diễn ra với nhiều nội dung quan trọng khác.