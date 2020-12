UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 10 - 2020: Nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh

Ngày 3 - 11, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 - 2020, nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2020 và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên Ủy viên UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại phiên họp.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2020 trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì ổn định, các hoạt động sản xuất, kinh doanh ở hầu hết các ngành, lĩnh vực đều đạt kết quả khá. Nhiều chỉ tiêu tăng, như: sản lượng thủy sản tăng 6,3%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7,4%; vốn đầu tư thực hiện tăng 8,1%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 9,3%; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công được cải thiện rõ rệt, đạt 74,5%, đứng thứ 6/63 tỉnh, thành phố... Các chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững.

Đặc biệt, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức thành công tốt đẹp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, niềm tin lớn cho toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2020 vẫn còn gặp nhiều khó khăn, một số chỉ tiêu giảm so với cùng kỳ, như: vận tải hành khách giảm 26,5%; doanh thu vận tải giảm 6%; khách du lịch giảm 26,4%; xuất khẩu hàng hóa giảm 3,6%; thành lập mới doanh nghiệp giảm 1%; tiến độ giải ngân của một số nguồn vốn, chương trình còn chậm; thiên tai, mưa lũ diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và đời sống của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo cũng nêu rõ 16 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện của các tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh, đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được trong 10 tháng năm 2020, phân tích, làm rõ một số tồn tại, hạn chế. Đồng thời, góp ý về các giải pháp để vừa kiểm soát dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi trong chăn nuôi, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, bảo đảm phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp với ngành thống kê cập nhật số liệu để xây dựng báo cáo tổng kết cuối năm.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, không để lây lan ra diện rộng. Đồng thời, tăng cường quản lý con giống nhập vào địa bàn tỉnh và tích cực thực hiện tái đàn, quản lý hoạt động giết mổ, tiêu thụ gia súc, gia cầm theo quy định. Triển khai thực hiện các biện pháp về tiêu độc, khử trùng và tiêu hủy động vật bị bệnh, thường xuyên cập nhật, báo cáo Ban chỉ đạo của tỉnh.

Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 và các bệnh dịch trên người, không lơ là, chủ quan; quản lý chặt chẽ các trường hợp có triệu chứng, tổ chức xét nghiệm, không để xảy ra tình huống bất ngờ. Quy định rõ nơi bắt buộc phải đeo khẩu trang, duy trì các hoạt động của các tổ giám sát từ thôn, xã, huyện và duy trì hoạt động quản lý xuất, nhập cảnh.

Tập trung triển khai công tác thu ngân sách Nhà nước, rà soát các khoản thu, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên rà soát, những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện đầu tư công, nhất là các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.

Tập trung tháo gỡ khó khăn các dự án cho các doanh nghiệp về giải phóng mặt bằng, hỗ trợ các thủ tục liên quan đầu tư. Đối với các dự án đã có chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư thực hiện các thủ tục hành chính của dự án. Tập trung chuẩn bị kế hoạch đầu tư công năm 2021, đầu tư các dự án mới phải có trọng tâm, trọng điểm. Tiếp tục rà soát các cơ chế chính sách, đề án trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội để có biện pháp triển khai thực hiện sát với thực tiễn.

Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, xử lý đối với các mỏ khai thác khoáng sản và có hướng xử lý, báo cáo UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tại phiên họp.

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu đã thống nhất thông qua các báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2019; điều chỉnh quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018; danh mục nhà, đất di dời theo quy hoạch để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đô thị và Trung tâm thương mại Sầm Sơn năm 2020; dự kiến mức chi hỗ trợ cho các nạn nhân theo quy định của Luật phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do đại diện lãnh đạo Sở Tài chính đã trình bày. Đồng thời, đề nghị Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm nội dung các danh mục, đề án để trình HĐND trong kỳ họp sắp tới.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tại phiên họp.

Cũng tại phiên họp, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày dự thảo Đề án nâng cao năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh, đây là nội dung cần thiết trong cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết 04 ngày 18 - 8 - 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đến năm 2020.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung thực hiện trong Đề án, đồng thời, giao Sở Tài chính rà soát dự toán kinh phí của Đề án để xác định rõ nguồn thực hiện; nghiên cứu bổ sung kinh phí cho các huyện thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện, làm tờ trình phê duyệt Đề án.

Lê Hợi