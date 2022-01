UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 1-2022: Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1-2022, thảo luận, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác

Ngày 20-1, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1-2022 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2-2022 và thảo luận, cho ý kiến vào Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển TP Thanh Hoá, TP Sầm Sơn và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đồng chí Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo TP Thanh Hóa và TP Sầm Sơn.

Theo báo cáo do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Minh Nghĩa trình bày tại phiên họp, mặc dù chịu nhiều tác động của dịch bệnh COVID-19, song tình hình kinh tế - xã hội tháng 1-2022 của tỉnh tiếp tục duy trì ổn định, nhiều lĩnh vực đạt kết quả tích cực.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Minh Nghĩa báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1, nhiệm vụ trong tâm tháng 2-2022.

Trong đó nổi bật là đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Hoạt động sản xuất, kinh doanh ở hầu hết các ngành, lĩnh vực có bước tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu tăng mạnh so với cùng kỳ như: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 25,6%, giá trị xuất khẩu tăng 35,4%, vận chuyển hàng hóa tăng 11,7%, doanh thu vận tải tăng 32,3%; thu ngân sách Nhà nước ước đạt 4.482 tỷ đồng, bằng 16% dự toán, gấp 2 lần so với cùng kỳ...

Các đại biểu dự phiên họp.

Nối tiếp đà tăng trưởng năm 2021, sản xuất công nghiệp tháng 1-2022 tiếp tục tăng trưởng mạnh, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 1 tăng 3,83% so với tháng trước và tăng 12,51% so với cùng kỳ. Cũng trong tháng 1-2022 đã khởi công dự án Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2 (công suất 3 triệu tấn/năm, tổng mức đầu tư gần 8.000 tỷ đồng).

Giám đốc Sở Công thương Phạm Bá Oai phát biểu tại phiên họp.

Sản xuất tiểu thủ công nghiệp và làng nghề truyền thống phát triển ổn định, sản phẩm đa dạng đáp ứng nhu cầu Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội Xuân năm 2022. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân được cải thiện.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đỗ Hữu Quyết phát biểu tại phiên họp.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Các cấp, các ngành đang triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để Nhân dân trong tỉnh được đón Tết Nhâm Dần 2022 trong không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội tháng 1-2022 vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng giảm, một số chỉ tiêu dịch vụ giảm so với cùng kỳ; số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng, xuất hiện các ổ dịch trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại phiên họp.

Trên cơ sở nội dung báo cáo, các đại biểu đã tập trung đánh giá thêm kết quả đạt được, phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng 2-2022 và trong thời gian tới.

Các đại biểu cũng thảo luận nhiều nội dung liên quan đến nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước; vấn đề cung ứng hàng hóa cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2022; công tác chống hàng nhái, hàng giã, hàng kém chất lượng; việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh…

Phát biểu kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Bước sang năm 2022 chúng ta đã triển khai sớm, cụ thể, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp. Ngay sau khi triển khai, các cấp, các ngành, các địa phương đã bắt tay vào tổ chưc thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi trong tháng 1; hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong tháng đều đạt và tăng so với cùng kỳ. Kết quả này đang là nền tảng để các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra trong năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với những tồn tại, hạn chế cũng như nhiệm vụ trong tâm tháng 2-2022 được đưa trong báo cáo; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ và yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tập trung thực hiện trong tháng 2-2022 và trong thời gian tới đó là: Tập trung tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị của Trung ương của tỉnh về tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; quan tâm, chăm lo đến các đối tượng chính sách, lực lượng phòng, chống dịch; lực lượng làm nhiệm vụ, các đối tượng trong khu điều trị F0, khu cách ly tập trung.

Ngành chức năng, trực tiếp là lực lượng công an triển khai thực hiện tốt các phương án bảo đảm an ninh - trật tự; làm tốt công tác phân luồng giao thông, tránh tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ trong dịp Tết Nguyên đán.

Các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục tăng cường, chủ động thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong phòng, chống dịch COVID-19. Riêng Ngành Giáo dục chủ động xây dựng phương án tổ chức test tầm soát COVID-19 cho cán bộ, giáo viên, học sinh khi đi học trở lại sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấm mạnh: Năm 2022 là năm phải tăng tốc trong điều kiện dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ rất nặng nề và áp lực. Tuy nhiên, tin tưởng với sự chủ động, tích cực cùng tinh thần đoàn kết, quyết tâm, năng động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân chúng ta sẽ chuyển áp lực thành động lực để thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tiếp tục chấn chỉnh nền nếp, kỷ cương trong từng cơ quan, đơn vị; quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đặc biệt, năm 2022 là năm tập trung hành động để đưa các chương trình, đề án, dự án, cơ chế, chính sách đi vào cuộc sống, vì vậy các ngành, các địa phương phải tập trung lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, có tính đột phát để chỉ đạo triển khai thực hiện.

Phiên họp cũng đã thảo luận, cho ý kiến vào Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 25-10-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển TP Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 26-11-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển TP Sầm Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân phát biểu tại phiên họp.

Dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện 2 Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với nhiều nội dung, nhiệm vụ, bao quát tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, xây dựng Đảng… được đưa ra và giao cho các đơn vị, ngành chức năng chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Tứ phát biểu tại phiên họp.

Qua nghiên cứu, thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đều thống nhất nội dung dự thảo Chương trình hành động.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn hoan nghênh Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành chức năng đã phối hợp chặt chẽ với TP Thanh Hóa và TP Sầm Sơn xây dựng Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 05-NQ/TU và Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển TP Thanh Hóa và TP Sầm Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nội dung các Chương trình hành động đã bám sát Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển của TP Thanh Hóa và TP Sầm Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã cho ý kiến cụ thể vào một số nội dung trong Chương trình hành động của UBND tỉnh; đồng thời giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu tối đa các ý kiến tại phiên họp, phối hợp chặt chẽ với TP Thanh Hóa và TP Sầm Sơn khẩn trương hoàn chỉnh Chương trình hành động với mục tiêu: Khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nhất là vị trí, vai trò trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của cả tỉnh, để phát triển nhanh và bền vững TP Thanh Hóa trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, là 1 trong 5 thành phố trực thuộc tỉnh dẫn đầu cả nước, một động lực góp phần quan trọng đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Đối với TP Sầm Sơn: Khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nhất là lợi thế được thiên nhiên ban tặng, để xây dựng, phát triển Sầm Sơn trở thành thành phố du lịch biển thông minh, hiện đại, hấp dẫn, thân thiện, đô thị du lịch trọng điểm quốc gia, điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Sự phát triển của TP Thanh Hóa và TP Sầm Sơn cũng chính là sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phó Trưởng Đoàn BĐQH tỉnh Mai Văn Hải phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp các đại biểu cũng đã thảo luận, cho ý kiến về Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao thuộc đội tuyển năng khiếu tỉnh Thanh Hoá; Đề án quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nước ngọt phục vụ cho phát triển công nghiệp, nông nghiệp và sinh hoạt tỉnh Thanh Hoá; Dự thảo Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức cán bộ, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Nguyên Hồng trình bày Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao thuộc đội tuyển năng khiếu tỉnh Thanh Hoá.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu tại phiên họp.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thống nhất đề xuất trình HĐND tỉnh ban hành quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao thuộc đội tuyển năng khiếu tỉnh Thanh Hoá. Đồng thời, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối với các sở, ngành chức năng rà soát kỹ, xác định rõ các điều kiện, tiêu chí, trình tự thủ tục để hoàn thiện quy định.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý việc thực hiện quy định phải bảm đảo chi đủ, chi đúng đối tượng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Đối với Đề án quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nước ngọt phục vụ cho phát triển công nghiệp, nông nghiệp và sinh hoạt tỉnh Thanh Hoá, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với đơn vị chức năng nghiên cứu, bổ sung nội dung để hoàn thiện đề án.

Phong Sắc