UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5-2023: Quyết định các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 6 năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác

Ngày 23-5, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5-2023 đã diễn ra với nhiều nội dung quan trọng được đưa ra đánh giá, thảo luận.

Toàn cảnh phiên họp.

Tham dự phiên họp có đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Các đại biểu dự phiên họp.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2023 do Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang trình bày tại phiên họp nêu rõ: Tháng 5-2023, UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và kế hoạch của UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, tập trung tham mưu, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, địa phương, đơn vị, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5-2023.

Trong đó, tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 tiếp tục duy trì ổn định, một số lĩnh vực có bước phát triển khá so với cùng kỳ, nổi bật là: Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5 tăng 6,61% so với cùng kỳ. Công tác lập, trình phê duyệt các quy hoạch xây dựng chi tiết, quy hoạch phân khu chức năng được các đơn vị tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện; đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Nguyên Hồng phát biểu tại phiên họp.

Trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại, thị trường hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ khách du lịch và nhu cầu tiêu dùng mùa hè của người dân phong phú, đa dạng, giá cả ổn định, không có hiện tượng đầu cơ, tăng giá. Doanh thu bán lẻ hàng hóa và một số ngành dịch vụ tháng 5 ước đạt 14.085 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 7,4%...

Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Văn Cường phát biểu tại phiên họp.

Hoạt động đối ngoại và xúc tiến đầu tư tiếp tục được quan tâm thực hiện; đã tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản tại tỉnh Thanh Hóa, tạo dấu ấn tốt đẹp đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đối tác Nhật Bản, góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế của tỉnh Thanh Hóa, tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cùng với đó, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân được cải thiện; thể thao thành tích cao đạt kết quả tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại phiên họp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội tháng 5-2023 vẫn còn những khó khăn, hạn chế như: tiến độ lập, thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện chưa đảm bảo theo yêu cầu; kết quả thu hút đầu tư vẫn còn nhiều hạn chế; tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa có nhiều chuyển biến; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thấp so với cùng kỳ…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại phiên họp.

Theo báo cáo cũng như đánh giá, thảo luận của các đại biểu tại phiên họp, những khó khăn, hạn chế trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Đơn cử như một số ngành, địa phương chưa quan tâm, sâu sát đối với nhiệm vụ quy hoạch; năng lực của một số đơn vị tư vấn lập quy hoạch còn yếu. Nhiều chủ đầu tư trách nhiệm chưa cao trong công tác chuẩn bị các thủ tục đầu tư; thiếu quyết liệt, chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện giải ngân vốn đầu tư công...

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Trong tháng 5-2023 mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời, sáng tạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh; sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh đã hoàn thành tốt kế hoạch, mục tiêu đề ra. Kết quả đạt được trên các lĩnh vực khá toàn diện, nhiều lĩnh vực tăng so với cùng kỳ, đặc biệt so với tháng 4-2023 có sự chuyển biến rõ nét, tích cực.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với những hạn chế, yếu kém đã chỉ ra trong báo cáo cũng như ý kiến phát biểu của các đại biểu tại phiên họp. Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém đã được chỉ rõ, đặc biệt là việc lập, thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện; công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư; vấn đề thu ngân sách Nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công…

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ trọng tâm tháng 6-2023 đã đề ra trong báo cáo như: Tập trung cao độ triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa; tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 theo kế hoạch; triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; trọng tâm là tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới, công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm, các dự án có tính kết nối vùng, liên vùng, các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia...

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tháng 6 và những tháng còn lại của năm 2023 dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, vì vậy các cấp, các ngành cần tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời yêu cầu ngành chức năng đánh giá, phân tích kỹ những kết quả đạt được, chưa đạt được đối với một số chỉ tiêu lớn để có hướng, giải pháp phát triển trong thời gian tới. Đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục thể hiện quyết tâm, chuẩn bị tốt các điều kiện, các thủ tục cần thiết để triển khai khởi công các dự án lớn cả cho trước mắt cũng như lâu dài.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, các địa phương tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách Nhà nước. Về nhiệm vụ này, Chủ tịch UBND tỉnh gợi ý một số giải pháp như tăng cường hoạt động đấu giá đất, chống thất thu ngân sách Nhà nước, quyết liệt trong thực hiện đầu tư công...

Cùng với nhiệm vụ trên, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn lưu ý các ngành, các địa phương cần chủ động các giải pháp, kế hoạch ứng phó với thiên tai, bão lũ trong mùa mưa bão năm 2023.

Phiên họp cũng đã thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo Tờ trình về việc đề nghị ban hành Chính sách hỗ trợ kinh phí, phương tiện làm việc và hoạt động cho các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước; Dự thảo Quy định nội dung và mức chi tổ chức lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Dự thảo Tờ trình về đề nghị ban hành Nghị quyết phê duyệt Đề án phát triển Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, hướng tới thành lập Trường Đại học Y tại Thanh Hóa, giai đoạn 2023-2026, định hướng đến năm 2030 và một số nội dung quan trọng khác.

