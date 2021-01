UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 1 - 2021: Thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1-2021 và nhiều nội dung quan trọng khác

Sáng 20 - 1, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1 - 2021, nghe và cho ý kiến vào báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 - 2021 và các đề án, chương trình phát triển doanh nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và thành viên Ủy viên UBND tỉnh; đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh.

Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại phiên họp cho biết tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 - 2021 cơ bản ổn định, một số lĩnh vực bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã từng bước phục hồi và có bước phát triển.

Sản xuất nông, lâm, thuỷ sản phát triển ổn định; chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh có 8 đơn vị cấp huyện, 331 xã, 831 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới, 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã và 67 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Lãnh đạo Sở Kế hoạc và Đầu tư trình báo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2021.

Ngành công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1 tăng 8,4% so với tháng trước và tăng 19% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu ước đạt 317 triệu USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ; nguồn cung hàng hóa bảo đảm, giá cả cơ bản ổn định; các chỉ tiêu xếp dỡ hàng hóa qua cảng, huy động vốn tín dụng, tổng thu du lịch tăng khá.

Chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kip thời, đời sống Nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Các cấp, các ngành đang triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để Nhân dân trong tỉnh đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trong không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Toàn cảnh phiên họp.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế tháng 1-2021 vẫn còn những khó khăn nhất định, một số chỉ tiêu giảm so với cùng kỳ như: Thu ngân sách Nhà nước giảm 17%; thành lập mới doanh nghiệp giảm 18,6%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ giảm 1,6%; tình hình thời tiết diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và đời sống của một bộ phận người dân trên địa bàn.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Tại phiên họp các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19; vấn đề tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp; việc thực hiện thu ngân sách nhà nước và nguyên nhân dẫn đến thu ngân sách giảm so với cùng kỳ; công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, an ninh chính trị trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII… Đồng thời đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Theo đại diện lãnh đạo Sở Y tế, đến thời điểm hiện tại tỉnh Thanh Hoá đang kiểm soát tốt dịch COVID-19, tuy nhiên Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang cận kề, là thời điểm có nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch, bệnh, do vậy ngành chức năng, chính quyền các địa phương cần tập trung kiểm soát tốt công tác nhập cảnh và quản lý, phát hiện sớm các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí cho hoạt động cấp nước phục vụ hoạt động sản xuất tại Trạm bơm Yên Tôn thuộc xã Vĩnh Yên (Vĩnh Lộc). Đề xuất này cũng đã được đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất triển khai thực hiện.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Sau khi nghe báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2-2021 cũng như các ý kiến góp ý, thảo luận của các đại biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý để hoàn thiện báo cáo. Đồng thời yêu cầu đơn vị soạn thảo cần đánh giá kỹ hơn phần hạn chế và nguyên nhân hạn chế, yếu kém.

Về nhiệm vụ trọng tâm, cần đưa ra những đầu việc cụ thể, rõ ràng và giao nhiệm vụ cho từng ngành, từng đơn vị phụ trách thực hiện.

Báo cáo cần bổ sung thêm phụ lục liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành và báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất báo cáo đánh giá theo từng lĩnh vực, tuy nhiên cần đánh giá thêm lĩnh vực khoa học và công nghệ, công tác thanh tra.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu kết luận nội dung đánh giá và góp ý báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2-2021.

Trong phần đánh giá chung cần nhấn mạnh, làm rõ hơn kết quả phòng, chống dịch COVID-19; công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép; công tác xúc tiến đầu tư; việc tập trung tháo gỡ và giải quyết những vấn đề bức xúc trong Nhân dân của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Báo cáo cần phải dự báo được những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ tháng 2-2021 như: Tình hình dịch bệnh COVID-19, vấn đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; dự báo về những chỉ tiêu khó hoàn thành để bàn, đưa ra giải pháp triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Nhiệm vụ đặt ra hiện nay là ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bảo đảm an an ninh - trật tự, toàn tuyệt đối cho hoạt động Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, vấn đề an ninh, an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021…

Tại phiên họp, các đại biểu cũng được thông qua, nghiên cứu và đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án “Phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2021-2025”; Đề án “Phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030”; Chương trình “Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025”.

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày tóm tắt dự thảo Đề án “Phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2021-2025”.

Ở nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Khi xây dựng các đề án, chương trình, ngành chức năng cần phải đánh giá đúng thực trạng, nêu và phân tích rõ nguyên nhân của những hạn chế yếu kém, từ đó đưa ra phương hướng, giải pháp để thực thi. Phương hướng phải có trọng tâm, trọng điểm, có sự đột phá, lượng hoá được những chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trên cơ sở các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của tỉnh của Trung ương, tiến hành thẩm định, rà soát việc thực hiện các đề án, dự án, tránh sự trùng lắp nội dung ở các đề án, dự án, sự chồng chéo trong triển khai thực hiện giữa các đơn vị, ngành.

Để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất giữa các đề, án chương trình, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần có hướng dẫn về khung bố cục của các đề án, bố cục của các chương trình, khâu đột phá, để các ngành, đơn vị, địa phương căn cứ triển khai thực hiện.

Liên quan đến 2 đề án và 1 chương trình trên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể tiếp tục nghiên cứu, cho ý kiến bằng văn bản hoặc ý kiến trực tiếp trên dự thảo đề án trước ngày 26-1-2021.

Trên cơ sở ý kiến góp ý, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu hoàn chỉnh nội dung các đề án, chương trình. Hồ sơ của 2 đề án và 1 chương trình trên phải xong trước ngày 18-2-2021 gửi về Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh thẩm định xong trước ngày 25-2-2021 để trình Ban cán sự Đảng thẩm định và trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trước ngày 28-2-2021.

Phong Sắc