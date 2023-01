Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân tại huyện Lang Chánh

Ngày 6-1, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân trên địa bàn huyện Lang Chánh. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đoàn công tác dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lang Chánh.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lang Chánh, trong không khí trang nghiêm, thành kính, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương, dành một phút mặc niệm để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà cho Đồn Biên phòng Yên Khương.

Tiếp đó, Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Yên Khương; thương binh hạng 4/4 Lò Văn Pháp ở thôn Xắng Hằng, xã Yên Khương; thương binh 1/4 Ngân Hữu Ót ở bản Vặn, xã Yên Thắng; cụ Hà Thị Chùm, 100 tuổi ở khu phố Chiềng Trãi, thị trấn Lang Chánh.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà thương binh hạng 4/4 Lò Văn Pháp.

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình, cán bộ, chiến sỹ. Đồng chí mong muốn cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Yên Khương luôn phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm; củng cố, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đề nghị huyện Lang Chánh tiếp tục quan tâm, động viên các gia đình chính sách phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà thương binh 1/4 Ngân Hữu Ót.

Làm việc với lãnh đạo huyện Lang Chánh, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà huyện đạt được trong năm 2022. Đồng chí đề nghị thời gian tới, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão huyện cần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; tổ chức các lễ hội, hoạt động văn hóa - thể thao đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc; đảm bảo an ninh - trật tự để mọi nhà, mọi người đón xuân, vui tết an toàn, tiết kiệm. Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023, huyện cần tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh của địa phương như nông - lâm nghiệp, du lịch sinh thái, trải nghiệm nhằm tạo việc làm, nâng cao đời sống cho người dân.

Lê Hà