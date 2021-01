Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất và thăm hỏi gia đình chính sách, hộ nghèo huyện Quảng Xương

Sáng 18-1, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân và tặng quà các gia đình chính sách, trao tiền hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Quảng Xương.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Quảng Xương.

Cùng tham gia có đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và lãnh đạo huyện Quảng Xương.

Sau khi nghe lãnh đạo huyện Quảng Xương báo cáo những kết quả đạt được trong năm 2020 và kế hoạch sản xuất, chăm lo đời sống cho Nhân dân trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của huyện trong hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn; đồng thời đề nghị trong thời gian tới huyện Quảng Xương cần bám sát các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tập trung triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; đẩy mạnh phát triển sản xuất; quan tâm phát triển du lịch biển, để đưa huyện bứt phá đi lên, quyết tâm đến năm 2025 trở thành huyện nông thôn mới nâng cao.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy tặng quà Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh tại xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị huyện Quảng Xương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chăm lo tết cho Nhân dân, đặc biệt là các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ trong dịp Tết gắn với các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng chức năng làm tốt công tác nắm bắt tình hình cơ sở, duy trì chế độ trực chỉ huy, sẵn sàng chiến đấu. Tăng cường tuyên truyền Nhân dân thực hiện tốt Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, để mọi người, mọi nhà được đón tết trong không khí vui tươi, an toàn.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao tiền hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Hà Thị Lượng, ở xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương.

Sau khi làm việc với lãnh đạo huyện Quảng Xương, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ký và thương binh 2/4 Nguyễn Văn Thái ở xã Quảng Ninh; thăm, tặng quà thương binh 1/4 Hoàng Xuân Thu, bệnh binh 2/3 Hoàng Văn Kiên, người nhiễm chất độc hóa học Đỗ Duy Lai ở xã Quảng Ngọc.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thăm hỏi, tặng quà thương binh 1/4 Hoàng Xuân Thu ở xã Quảng Ngọc.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đã trao tiền hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Hà Thị Lượng, ở xã Quảng Trường và gia đình bà Mai Thị Tơ, ở xã Quảng Định, mỗi hộ 40 triệu đồng.

Tại những nơi đến thăm, đồng chí ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các gia đình; đồng thời đề nghị huyện Quảng Xương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, các hộ nghèo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo mọi điều kiện để các gia đình vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thăm mô hình sản xuất nông nghiệp tại xã Quảng Ninh.

Đến thăm cơ sở sản xuất nông nghiệp tại xã Quảng Ninh, Trung tâm Bảo trợ xã hội xã Quảng Hợp và Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2021 và những năm tiếp theo, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Một số hoạt động của Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đoàn công tác tại huyện Quảng Xương:

Phan Nga