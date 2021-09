Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tăng cường tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là nơi có số lượng người đến giao dịch hằng ngày rất đông. Để hạn chế tập trung đông người mà vẫn đáp ứng kịp thời được nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, công dân, trung tâm đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích tổ chức, công dân giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công tỉnh.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, để hạn chế số lượng người đến giải quyết TTHC tại trung tâm, công tác tuyên truyền về sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 được trung tâm chú trọng thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau. Ngoài việc hướng dẫn, hỗ trợ qua tổng đài 02373.900900 và mạng xã hội facebook, zalo, trung tâm đã in tờ rơi, tờ gấp phát cho tổ chức, công dân khi đến giải quyết TTHC trực tiếp tại trung tâm và gửi cho bộ phận “một cửa” cấp huyện để hỗ trợ hướng dẫn, tuyên truyền. Mặt khác, trung tâm đã bố trí máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin, cử công chức hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tuyến khi có nhu cầu. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với các cơ quan báo, đài xây dựng các phóng sự, tin, bài giới thiệu về cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến và quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ qua mạng.

Để việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt hiệu quả cao, trung tâm luôn chú trọng việc phát triển các phần mềm ứng dụng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu giải quyết TTHC một cách khoa học, nhanh chóng, chính xác. Hiện nay, trung tâm đã triển khai thanh toán tiền phí, lệ phí qua hệ thống thanh toán trực tuyến VNPT PAY; thu phí, lệ phí bằng biên lai điện tử trên hệ thống thông tin một cửa điện tử. 100% hồ sơ TTHC được số hóa điện tử khi tiếp nhận; 100% TTHC thực hiện tại trung tâm được thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống thông tin một cửa điện tử. Khi có kết quả giải quyết TTHC, trung tâm sẽ thông báo đến tổ chức, công dân qua tin nhắn điện thoại (SMS), thư điện tử và công khai kết quả giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công tỉnh và hệ thống thông tin “một cửa” điện tử. Cùng với đó, trung tâm thực hiện tốt việc theo dõi, đôn đốc, giám sát các cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC theo đúng quy chế phối hợp, đúng quy định, đảm bảo tiến độ, thời hạn trả kết quả cho tổ chức, công dân. Thường xuyên phối hợp với các sở, ngành kiểm tra, rà soát các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 để phát hiện các tồn tại, vướng mắc, kịp thời tháo gỡ, khắc phục trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với hồ sơ TTHC nộp trực tuyến (đặc biệt là đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện tiếp nhận) để nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời cán bộ, công chức trong việc hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, công dân. Đối với những hồ sơ sắp hết hạn, trung tâm sẽ thông báo đến các cơ quan, đơn vị để đẩy nhanh quá trình giải quyết, hạn chế tối đa hồ sơ TTHC quá hạn.

Với nhiều giải pháp đồng bộ được triển khai thực hiện, việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến của trung tâm đã tăng cao so với những năm trước đây. Từ ngày 1-1 đến 23-9-2021, trung tâm đã tiếp nhận 83.291 hồ sơ, trong đó tiếp nhận 34.964 hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4 (tăng 23.576 hồ sơ trực tuyến so với cùng kỳ năm 2020), chiếm tỷ lệ 41,98% tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết của trung tâm. Kết quả giải quyết TTHC được bưu điện trả tận nhà cho tổ chức, công dân là 15.769 hồ sơ (tăng 4.812 hồ sơ so với cùng kỳ năm 2020). Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến đúng và trước hạn cho tổ chức, cá nhân đạt 99,99%. Các đơn vị có số lượng TTHC tiếp nhận và giải quyết trực tuyến nhiều như: Sở Công Thương tiếp nhận và giải quyết 7.757 hồ sơ trực tuyến trên tổng số 7.795 hồ sơ đã tiếp nhận (chiếm tỷ lệ 99,51%); Sở Tư pháp tiếp nhận và giải quyết 14.096 hồ sơ trực tuyến trên tổng số 17.702 hồ sơ đã tiếp nhận (chiếm tỷ lệ 79,63%)... Đối với số ít hồ sơ quá hạn, các đơn vị đã có phiếu xin lỗi tổ chức, công dân theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Tuấn Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cho biết: “Hiện nay, việc tiếp nhận hồ sơ TTHC qua Cổng dịch vụ công và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích không chỉ giảm chi phí, thời gian đi lại, tạo sự tiện lợi, thoải mái cho người dân, doanh nghiệp mà còn giúp rút ngắn thời gian giải quyết TTHC. Tổ chức, cá nhân không phải tiếp xúc với bất kỳ ai khi thực hiện và có thể thực hiện vào bất cứ thời gian nào, không giới hạn bởi khung giờ hành chính, địa điểm thực hiện, có thể thanh toán trực tuyến bất cứ lúc nào kể cả ngoài giờ hành chính hay trong những ngày nghỉ lễ, góp phần cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh. Đây cũng là giải pháp hiệu quả giúp cán bộ, công chức và người dân giảm bớt nỗi lo lây lan dịch bệnh COVID-19 khi cần giải quyết các TTHC, chủ động phòng, chống đại dịch trong giai đoạn hiện nay”.

Với những lợi ích thiết thực và tính tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp, trong thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, cách thức sử dụng để thu hút ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến và nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để hạn chế số lượng hồ sơ trả lại, hồ sơ yêu cầu bổ sung, tạo niềm tin cho tổ chức, công dân. Thường xuyên đôn đốc các cơ quan, đơn vị giải quyết các TTHC theo đúng chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ và thời hạn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định. Cùng với đó, trung tâm tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về sử dụng phần mềm điện tử, quy trình thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho cán bộ, công chức làm việc tại trung tâm. Đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành, cung cấp dịch vụ hành chính nhanh gọn, thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.

Bài và ảnh: Tố Phương