Triển khai đồng bộ các biện pháp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước

Chiều 23-12, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trao Cờ thi đua tập thể lao động xuất sắc năm 2021 của Bộ Tài chính cho Cục thuế tỉnh Thanh Hóa.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước (NSNN) tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa.

Ngay từ đầu năm, Cục Thuế đã tổ chức phát động phong trào thi đua và giao chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN hàng quý cho các phòng, chi cục thuế; phát động đến toàn thể công chức, người lao động thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN. Nắm bắt kịp thời các chính sách thuế sửa đổi, bổ sung và hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để chỉ đạo, điều hành thu NSNN kịp thời.

Lãnh đạo Cục thuế phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo UBND tỉnh những kiến nghị, đề xuất trong chỉ đạo thu NSNN và thực hiện Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13-11-2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Chỉ đạo các chi cục thuế tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung tăng cường chỉ đạo, điều hành công tác thu NSNN trên địa bàn...

Lãnh đạo Chi cục thuế khu vực TP Thanh Hóa - Đông Sơn phát biểu tại hội nghị.

Kết quả thu NSNN năm 2022 là 30.450 tỷ đồng, tăng 77,6% dự toán Bộ Tài chính và tăng 63,3% dự toán tỉnh giao, tăng 6,7% so với cùng kỳ (CK). Một số lĩnh vực thu tăng cao, như doanh nghiệp Nhà nước Trung ương 1.770 tỷ đồng, tăng 9,3% dự toán Bộ Tài chính và tỉnh giao, tăng 3,1% so với CK; doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 6.325 tỷ đồng, tăng 90,9% dự toán Bộ Tài chính và tỉnh giao, tăng 63,1% so với CK; khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh 2.690 tỷ đồng, tăng 36,9% dự toán Bộ Tài chính và tỉnh giao, tăng 19,5% so với CK; thuế bảo vệ môi trường 1.588 tỷ đồng, tăng 38,1% dự toán Bộ Tài chính và tỉnh giao, tăng 24,6% so với CK; thuế thu nhập cá nhân 1.332 tỷ đồng, tăng 69,7% dự toán Bộ Tài chính và tỉnh giao, tăng 62,3% so với CK.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2023, Cục Thuế triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN đã được Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao là 21.840 tỷ đồng. Trong đó, tập trung triển khai các chính sách về gia hạn, miễn, giảm tiền thuế, tiền thuê đất nhằm kịp thời hỗ trợ người nộp thuế nhanh chóng phục hồi sản xuất, kinh doanh, tạo đà phát triển kinh tế, nuôi dưỡng, tạo nguồn thu cho NSNN. Triển khai thực hiện hiệu quả chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Tiếp tục triển khai điện tử hóa, số hóa các khâu trong công tác quản lý thuế. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà ngành Thuế tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong năm 2022. Đồng thời, nhấn mạnh, năm 2023 ngành Thuế tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tập trung mọi nguồn lực, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, thu hồi nợ thuế, chống thất thu NSNN. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách địa phương, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu. Qua đó, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, dư địa, các lĩnh vực, sắc thuế còn thất thu để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành các giải pháp thu NSNN trên địa bàn. Tập trung triển khai hiệu quả hơn nữa các biện pháp, chính sách hỗ trợ tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế; mạnh dạn đề xuất các giải pháp đột phá, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển ổn định, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nuôi dưỡng, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN. Ngành Thuế phải quyết tâm là đơn vị đi đầu trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý thuế...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Cục thuế tỉnh Thanh Hóa.

Việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, ngành Thuế cần chú trọng đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào phân tích đánh giá rủi ro trong tất cả các khâu phục vụ công tác quản lý thuế, kiểm soát, phòng chống gian lận trong quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử; triển khai mở rộng ứng dụng thuế điện tử trên thiết bị di động (eTax Mobile) để nâng cao hiệu quả quản lý thuế thông qua hoạt động khai, nộp thuế bằng phương thức điện tử, thiết bị di động. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ, xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử. Triển khai tốt hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, chương trình “Hóa đơn may mắn” để khuyến khích người tiêu dùng mua hàng, lấy hóa đơn. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách; tập trung thực hiện thanh tra, kiểm tra tại các doanh nghiệp, các ngành, lĩnh vực, có dư địa thu lớn, có rủi ro cao về thuế, như: xăng dầu, khai thác tài nguyên khoáng sản đất đai, môi trường, vận tải, mua, bán, kinh doanh bất động sản, thương mại điện tử.... Ngành Thuế phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an và các ngành, đơn vị chức năng, chính quyền các địa phương điều tra, đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, tội phạm về thuế. Đồng thời, chú trọng giáo dục, đào tạo, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức thuế trong thực thi công vụ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.

Với thành tích xuất sắc trong thu NSNN, nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 cá nhân; Cờ thi đua của Bộ Tài chính tặng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa; Bằng khen của Bộ Tài chính cho 15 tập thể lao động xuất sắc; và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 22 tập thể.

Xuân Hùng