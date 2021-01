Trao thưởng cho Phòng CSGT có thành tích xuất sắc trong tấn công trấn áp tội phạm

Chiều 21-1, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức trao thưởng cho Phòng CSGT, Công an tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh- trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng cho Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh.

Dự buổi lễ trao thưởng có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo các sở, ngành.

Các đại biệu tham dự buổi lễ.

Trong 1 tháng thực hiện cao điểm bảo đảm an ninh - trật tự bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Phòng CSGT đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông; trong đó đã phát hiện bắt giữ và xử lý 4 vụ án liên quan đến tội phạm ma túy, thu giữ 5 bánh heroin; gần 25.000 viên ma túy tổng hợp…

Điển hình, ngày 8-1-2021, tại km 380+800 Quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Hòa Lâm, xã Trường Lâm (thị xã Nghi Sơn) tổ tuần tra kiểm soát của Trạm CSGT Quảng Xương do Thiếu tá Đào Thành Giao, Phó trạm trưởng làm tổ trưởng tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 37A-643.47 do Hồ Ngọc Hà, sinh năm 1979, ở thị xã Thái Hòa (Nghệ An) điểu khiển, trên xe chở theo Vi Hải Đức, sinh năm 1972, ở huyện Qùy Châu (Nghệ An). Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có một túi vải có 3 bánh (khoảng 1,2kg), bên trong chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy heroin. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Vi Hải Đức khai nhận số hàng trên được thuê vận chuyển từ Nghệ An đi thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa)…

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ trao thưởng.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại lễ trao thưởng, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, cố gắng của lực lượng Công an tỉnh nói chung, Phòng CSGT nói riêng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian qua. Đồng thời đánh giá cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến giao thông của Phòng CSGT.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị lực lượng Công an tỉnh nói chung, Phòng CSGT nói riêng phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, của tỉnh, tổ chức thực hiện trên từng lĩnh vực, giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn; đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh - trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và giúp người dân vui xuân, đón Tết bình yên.

Tại buổi lễ, tập thể Phòng CSGT, Công an tỉnh đã được nhận thưởng 30 triệu đồng và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Trạm CSGT Quảng Xương được Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trao thưởng 20 triệu đồng.

Quốc Hương