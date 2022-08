Trao đổi kinh nghiệm và hợp tác phát triển giữa 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh

Sáng 7-8, tại TP Sầm Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh phối hợp tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm và hợp tác phát triển giữa 3 địa phương.

Toàn cảnh hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đồng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành 3 tỉnh Thanh Hóa – Nghệ An- Hà Tĩnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng phát biểu chào mừng hội nghị.

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và hợp tác phát triển giữa 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, tiếp nối, nâng tầm và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác tốt đẹp của 3 tỉnh, là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là 3 tỉnh nằm ở vị trí chiến lược quan trọng ở khu vực Bắc Trung Bộ, vùng duyên hải miền Trung và cả nước. Trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, nhắc đến Thanh - Nghệ - Tĩnh là nhắc đến những vùng đất “Mỹ tục khả phong”, giàu bản sắc văn hóa và truyền thống lịch sử, một trong những “cái nôi” của cách mạng Việt Nam, luôn giữ vai trò trọng yếu cả về chính trị, kinh tế, quân sự của đất nước. Từ bao đời nay, xứ Thanh, xứ Nghệ đã trở thành nơi tụ hội của hồn thiêng sông núi, nơi mạch ngầm truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc vẫn bền bỉ chảy mãi không ngừng. Đó là nơi cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp “non xanh nước biếc như tranh họa đồ”, là nơi “ngọt bùi canh rau má” với “biển bạc rừng vàng, ruộng đồng man mác, xóm làng liên miên”, mà “đi mô rồi cũng nhớ về”. Đắm mình trong không gian đậm đà bản sắc văn hóa ấy, vùng đất “địa linh nhân kiệt” đã chung đúc nên nhiều bậc hiền tài, danh nhân, những anh hùng tài cao, chí lớn mà tên tuổi và sự nghiệp còn mãi lưu danh trong sử sách.

Các đại biểu dự hội nghị.

Với nhiều điều kiện tương đồng về địa lý, con người và lịch sử, nằm ở cực Bắc khúc ruột miền Trung đầy nắng và gió; trong suốt chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Bác Hồ vĩ đại, quân và dân 3 tỉnh đã chung lưng, đấu cật, kề vai, sát cánh cùng nhau vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ hy sinh, chiến đấu kiên cường, bất khuất, lập nhiều thành tích xuất sắc, tô thắm những trang sử vàng vẻ vang của dân tộc.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và hợp tác phát triển giữa 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh hôm nay chính là cơ hội tốt để lãnh đạo các tỉnh trao đổi, làm rõ thêm những thành tích, kết quả, những hạn chế, tồn tại và chia sẻ những kinh nghiệm quý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở từng địa phương, qua đó tăng cường củng cố, bồi đắp và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác cùng phát triển trong thời gian tới.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đây là lần đầu tiên, 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm và hợp tác phát triển với quy mô lớn, toàn diện trên các lĩnh vực, mở ra một giai đoạn phát triển mới tốt đẹp cho quan hệ hợp tác phát triển giữa 3 tỉnh, tạo tiền đề quan trọng để các tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trình bày tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị lãnh đạo 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh đã trình bày tham luận nhằm phân tích về tiền năng, lợi thế, cơ hội phát triển của từng địa phương. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trình bày tham luận với chủ đề “ Về tiềm năng, thế mạnh, cơ hội phát triển và khả năng hợp tác, liên kết vùng giữa 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An Hà Tĩnh”.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trình bày tham luận tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trình bày tham luận với chủ đề “Về tiềm năng, triển vọng liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh”.

Đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh trình bày tham luận tại hội nghị.

Đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh trình bày tham luận với chủ đề “Về kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới và tiềm năng, triển vọng liên kết, hợp tác phát triển sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản giữa 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh”.

Lãnh đạo 3 tỉnh thống nhất quan điểm cần phải liên kết, hợp tác mạnh mẽ hơn nữa để phát huy hiệu quả dư địa về không gian khi 3 tỉnh có diện tích tự nhiên rộng lớn tới hơn 33,600 km2, chiếm hơn 10% diện tích cả nước; đường bờ biển dài 321 km, chiếm 9,8% cả nước; tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng với các hệ sinh thái biển, đồng bằng, trung du, miền núi...; có 807 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, chiếm 35% tổng chiều dài toàn tuyến (2.300km).

Đặc biệt là, cả 3 tỉnh có thị trường tiêu dùng rộng lớn, nguồn lực lao động dồi dào với dân số trên 8,5 triệu người, chiếm 8,6% cả nước. Hoạt động kinh tế - xã hội của 3 tỉnh diễn ra sôi động và đạt được nhiều thành tựu vững chắc, mở ra cơ hội và nhu cầu hợp tác trên các lĩnh vực rất lớn. Quy mô nền kinh tế của 3 tỉnh đến năm 2021 khoảng 460 nghìn tỷ đồng, chiếm 5,5% GDP cả nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trân trọng cảm ơn tỉnh Thanh Hóa đã đăng cai tổ chức hội nghị rất chu đáo, khoa học và tình cảm; là hội nghị cấp cao đầu tiên giữa 3 địa phương Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nêu rõ: Với điều kiện tương đồng về vị trí địa lý, lịch sử, văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, việc 3 tỉnh liên kết, phối hợp để cùng nhau phát triển và ngày càng gắn bó là hướng đi đúng đắn.

Để 3 tỉnh ngày càng tăng cường quan hệ, hợp tác phát triển, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị lãnh đạo 3 tỉnh thống nhất hàng năm sẽ tổ chức luân phiên hội nghị cấp cao 3 tỉnh để trao đổi kinh nghiệm và hợp tác phát triển. Trong quan hệ, hợp tác liên kết cần quan tâm đến việc phối hợp cùng nhau phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, bảo vệ môi trường sinh thái. Hạn chế tối đa cạnh tranh trực tiếp, xung đột trực tiếp, cùng bổ trợ cho nhau để cùng nhau phát triển. Đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất của mỗi tỉnh trong quá trình liên kết và kết nối.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng chúc mừng những kết quả đạt được của tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Nghệ An và nhấn mạnh: Những kết quả của 2 tỉnh là bài học kinh nghiệm để Hà Tĩnh học tập trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nêu rõ: Trong xu thế hội nhập hiện nay, việc liên kết, hợp tác cùng phát triển là tất yếu. Chính vì vậy, để 3 tỉnh cùng nhau phát triển, Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh cần quan tâm hợp tác với nhau để phát triển các lợi thế về lâm nghiệp, cây dược liệu; hợp tác để khai thác các tiềm năng về du lịch, khai thác kết nối các tour, tuyến đến các danh lam thắng cảnh, khu di tích lịch sử văn hóa của 3 tỉnh... Trong công tác xây dựng Đảng, 3 tỉnh cần chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội đánh giá cao tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm và hợp tác phát triển giữa 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh và nhấn mạnh: 3 tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng trong quá trình phát triển của đất nước, có truyền thống lịch sử, văn hóa, người dân cần cù, năng động trong lao động sản xuất. Trong những năm gần đây, 3 tỉnh có những bước phát triển mạnh mẽ, việc 3 tỉnh hợp tác phát triển sẽ tạo động lực mới, sức mạnh mới trong việc phát triển kinh tế ở vùng Bắc Trung Bộ.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội đề nghị qua hội nghị này, lãnh đạo 3 tỉnh chia sẻ, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch, xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh liên kết, kết nối hạ tầng. Cùng nhau chia sẻ về thông tin, chuyển đổi số, liên kết, hợp tác phát triển nguồn nhân lực, y tế, giáo dục…

Đồng chí tin tưởng rằng với sự hợp tác phát triển giữa 3 tỉnh, trong thời gian tới Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh sẽ có những bước phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và vững chắc hơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận hội nghị.

Trong không khí thân tình, đoàn kết cùng phát triển, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn các đại biểu đã tham dự hội nghị và thống nhất hàng năm sẽ tổ chức hội nghị cấp cao 3 tỉnh để trao đổi kinh nghiệm và hợp tác phát triển theo hình thức luân phiên.

Trên cơ sở phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Đỗ Trọng Hưng thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh thống nhất một số việc đó là: Tăng cường phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả các phương án, biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Duy trì và tăng cường công tác trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với tình hình dịch bệnh nói chung và dịch COVID-19 nói riêng, sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau khi cần thiết.

Đẩy mạnh hợp tác liên kết giữa các tỉnh trên tất cả các lĩnh vực, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Trước mắt, cần tăng cường phối hợp để triển khai thực hiện Quyết định số 462/QĐ-TTg, ngày 14-4-2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tích cực, chủ động hợp tác, liên kết trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục đẩy mạnh liên kết, hợp tác trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư và thương mại, huy động và phân bổ nguồn lực, xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, liên thông, tổng thể, thúc đẩy liên kết vùng, nội vùng. Đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển kinh tế biển; tập trung thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn, Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế Đông Nam và các cụm, khu công nghiệp khác. Tăng cường hợp tác phát triển các ngành công nghiệp mà các địa phương có lợi thế, đặc biệt là công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ phục vụ các ngành công nghiệp mũi nhọn nhằm nâng cao giá trị sản xuất và tham gia vào mạng sản xuất, chuỗi giá trị toàn cầu.

Mở rộng việc hợp tác trong phát triển du lịch, dịch vụ; xây dựng các chương trình, tour, tuyến du lịch kết nối các khu, điểm du lịch liên tỉnh, liên vùng, trên cơ sở dữ liệu nền tảng số, với phương châm 3 địa phương 1 điểm đến, nhiều trải nghiệm “đi trăm lần không chán đến vạn lần vẫn mê".

Đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa 3 tỉnh trong đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai chính quyền số, đô thị thông minh, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số...

Tăng cường liên kết, hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động có kỹ năng. Chú trọng hợp tác phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển các khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp, khu dịch vụ, du lịch. Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động đi lại giữa các tỉnh, góp phần bảo đảm nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển của các địa phương.

Các tỉnh cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự địa phương. Thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình địa bàn, tình hình nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương, nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh - trật tự; thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin, tình hình và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật...

Tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị giữa các địa phương, nhất là trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế; công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; việc xây dựng và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng tin tưởng rằng, thành công của Hội nghị hôm nay sẽ tạo khí thế mới và tiền đề thuận lợi đưa quan hệ liên kết, hợp tác phát triển giữa 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh lên tầm cao mới, vì sự phồn vinh, thịnh vượng của mỗi địa phương và vì sự phát triển của khu vực Bắc Trung bộ, vùng duyên hải miền Trung và của đất nước.

Minh Hiếu