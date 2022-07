Trao đổi, học tập kinh nghiệm giảng dạy, quản lý đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 25-7, Đoàn cán bộ, học viên lớp bồi dưỡng giảng viên Trường chính trị - hành chính cấp tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tham gia học tập tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã đến tìm hiểu thực tế tại tỉnh Thanh Hóa về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, quản lý đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp và làm việc với đoàn. Cùng tham gia có các đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi tiếp và làm việc, đồng chí Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa trong 6 tháng đầu năm 2022. Theo đó, kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa phục hồi nhanh và tăng trưởng cao, nhiều chỉ tiêu đạt khá so với kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) ước đạt 13,41%, đứng thứ 3 cả nước. Thu ngân sách nhà nước gần đạt dự toán cả năm và tăng cao so với cùng kỳ, ước đạt 26.334 tỷ đồng. Phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực, toàn tỉnh có 1.633 doanh nghiệp thành lập mới, đứng thứ 6 cả nước. Sản xuất công nghiệp phát triển nhanh, tốc độ tăng trưởng ước đạt 19,6%; các ngành dịch vụ phục hồi nhanh chóng, toàn tỉnh đón 6,82 triệu lượt khách du lịch, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ…

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã thông tin về một số hoạt động của ngành Tuyên giáo Thanh Hóa trong thời gian gần đây. Đặc biệt là việc thực hiện tốt công tác tham mưu học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy; tham mưu tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 801-KL/TU “Về nâng cao công tác tuyên giáo xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”, Quy định số 1036-QĐ/TU “Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của ban tuyên giáo xã, phường, thị trấn”, Quy chế hoạt động báo cáo viên của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 35 trong đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch…

Đồng chí Lương Trọng Thành, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh chia sẻ kinh nghiệm công tác giảng dạy, quản lý đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị.

Đồng chí Bùi Thị Mười, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển đảng viên mới.

Tại buổi tiếp và làm việc, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên và lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa cũng đã trao đổi, chia sẻ đến cán bộ, học viên lớp bồi dưỡng giảng viên Trường chính trị - hành chính cấp tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào các giải pháp về phát triển đảng viên mới bảo đảm chất lượng; phương pháp tuyên truyền, phổ biển, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh đến cơ sở. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; kinh nghiệm trong đào tạo trung cấp lý luận chính trị của Trung tâm chính trị cấp huyện; hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Chính trị tỉnh. Các giải pháp để duy trì và thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thanh Hóa trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp.

Cán bộ, học viên Trường chính trị - hành chính cấp tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, thân tình của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đồng thời bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu nổi bật mà tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội cũng như công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị thời gian qua. Cán bộ, học viên Trường chính trị - hành chính cấp tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho rằng, những chia sẻ của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh là hết sức thiết thực và bổ ích, giúp cán bộ, học viên có thêm kiến thức, kinh nghiệm trong quá trình công tác, thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Theo kế hoạch, chiều cùng ngày, đoàn cán bộ, học viên lớp bồi dưỡng giảng viên Trường chính trị - hành chính cấp tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sẽ đi tìm hiểu thực tế tại Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng và thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Tố Phương