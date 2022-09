Trân trọng và phát huy giá trị quý báu của độc lập dân tộc

Cách đây 77 năm, ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), sau khi giành chính quyền về tay Nhân dân, trước đông đảo quốc dân đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

(Ảnh minh họa. Nguồn: VOV)

Bản Tuyên ngôn bất hủ ấy được Người kết thúc bằng sự khẳng khái, cương quyết: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy!”.

Suốt 77 năm qua, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, phải chiến đấu với các thế lực xâm lăng để bảo vệ Tổ quốc, phải đấu tranh với thiên tai, dịch bệnh hay những thử thách cam go trên mặt trận phát triển kinh tế, thì chúng ta vẫn không nhụt chí, không đầu hàng, càng quyết tâm tô thắm thêm màu cờ và hai chữ Việt Nam trên bản đồ thế giới. Để rồi, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Đến nay Việt Nam đã trở thành thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức khu vực và quốc tế, đóng vai trò quan trọng trong khối ASEAN và nhiều cơ quan của Liên hợp quốc. Việt Nam đã 3 lần đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN và 2 nhiệm kỳ là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Việt Nam cũng thể hiện xuất sắc cương vị nước chủ nhà của nhiều hội nghị quốc tế quan trọng kết nối các quốc gia trên thế giới...

Từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, trải qua 80 năm đô hộ của thực dân Pháp, hơn 20 năm xâm lược của đế quốc Mỹ, đã “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”. Từ một đất nước nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, đã bắt nhịp với thế giới, áp dụng nhanh và hiệu quả tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới, để trở thành đất nước có nền kinh tế lớn thứ tư trong khối ASEAN; năm 2021 quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên với GDP đạt gần 400 tỷ USD.

Đại hội XIII của Đảng đã đề ra nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới đó là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Kỷ niệm 77 năm Quốc khánh là dịp để mỗi người dân Việt Nam nhìn lại lịch sử rạng ngời, càng thêm kiên định, vững vàng và tự tin vượt qua những khó khăn, thách thức để xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.

Thanh Hóa