TP Thanh Hoá tổng kết công tác quốc phòng - an ninh, nội chính, phòng chống tham nhũng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Sáng 23-12, TP Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quốc phòng - an ninh, nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp; công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hoá chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2021 an ninh chính trị trên địa bàn thành phố tiếp tục được giữ vững, không để xảy ra vụ việc “đột xuất”, “bất ngờ”, phức tạp, hình thành điểm nóng. Tình hình trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, tính chất, mức độ nguy hiểm của các loại tội phạm giảm, hoạt động của các loại tội phạm nguy hiểm được ngăn chặn, không để xảy ra các vụ án nổi cộm gây bức xúc trong Nhân dân.

Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật được kiềm chế, trong năm xảy ra 396 vụ, giảm 240 vụ so với năm 2020. Hoạt động của các nhóm tội phạm, đối tượng hình sự được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời. Tình hình trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị duy trì ổn định, vi phạm về an toàn giao thông có xu hướng giảm dần, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân được nâng cao.

Lãnh đạo Thành uỷ TP Thanh Hoá trình bày báo cáo tại hội nghị.

Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng đạt nhiều kết quả tích cực. Các cơ quan khối nội chính đã phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của ngành. Tiêu biểu như Công an thành phố triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm; mở nhiều đợt tấn công trấn áp tội phạm, triệt phá các ổ nhóm tệ nạn xã hội, trong đó phá chuyên án T421 bắt giữ các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng trên 2.000 tỷ đồng, được Bộ Công an ghi nhận, biểu dương. Ban Chỉ huy quân sự thành phố bố trí khung cách ly và vận hành các khu cách ly tập trung bảo đảm an toàn, hiệu quả, không để xảy ra lây nhiễm chéo; hoàn thành công tác gọi công dân nhập ngũ bảo đảm quân số và chất lượng; tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiềm cứu nạn. Viện kiểm sát Nhân dân, Toà án Nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu cấp trên giao, tạo môi trường ổn định để thành phố thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Phường Hàm Rồng tham dự hội nghị trực tuyến.

Công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện nghiêm túc. Các cấp uỷ cơ sở đã làm tốt công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; tăng cường đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; duy trì nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Nắm chắc tình hình Nhân dân, tình hình cơ sở, tình hình tôn giáo, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trên địa bàn, kịp thời giải quyết, không để xảy ra các điểm nóng, phức tạp.

Trong năm, thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân theo định kỳ, tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể - xã hội và Nhân dân. Các phường, xã thực hiện tốt Pháp lệnh 34 về thực hiện dân chủ, không để xảy ra mất dân chủ ở địa phương. Nhân dân được bàn và quyết định trực tiếp về chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng; tham gia xây dựng quy ước, hương ước phố, làng văn hoá; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các công việc khác trong nội bộ cộng đồng dân cư phù hợp với quy định của pháp luật.

Phát huy kêt quả đạt được, năm 2022, TP Thanh Hoá tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng; công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tạo môi trưởng ổn định thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố ngày càng phát triển.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hoá phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hoá đề nghị: Năm 2022 việc đầu tiên các địa phương, đơn vị cần thực hiện là hoàn thành nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, đặc biệt là nhiệm vụ tuyển quân, diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức diễn tập tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, tổ chức huấn luyện dự bị động viên, dân quân tự vệ theo kế hoạch. Các lực lượng vũ trang chủ động triển khai, nắm chắc tình hình cơ sở, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không để xảy bị động, đột xuất, bất ngờ.

Cấp uỷ, chính quyền các phường, xã ngay trong quý I phải rà soát, đánh giá cụ thể tình hình của địa phương mình, trong đó chú trọng xem xét, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; rà soát, đánh giá việc tổ chức các khoản thu của Nhân dân, gồm các khoản thu tự nguyện và các khoản thu theo quy định, chấm dứt các khoản thu không đúng quy định. Thanh tra thành phố phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra thành phố tham mưu cho Ban Thường vụ Thành uỷ xây dựng kế hoạch để chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài.

Các cơ quan nội chính tăng cường công tác phối hợp với cấp uỷ, chính quyền các phường, xã trong công tác quân sự - quốc phòng, bảo đảm an ninh - trật tự. Công tác điều tra, truy tố, xét xử phải tiếp tục hoàn thành và vượt các chỉ tiêu giao, không để xảy ra oan sai và không bỏ lọt tội phạm. Trong hoạt động của các cơ quan tư pháp, tố tụng phải tăng cường công tác phối hợp bảo đảm đúng theo quy định.

Cùng với đó, cần đổi mới hoạt động của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thành phố và các phường, xã, khắc phục bằng được việc phổ biến, tuyên truyền pháp luật không gắn với thông tin tuyên truyền, không gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, không lựa chọn nội dung trọng tâm trong năm để tổ chức tuyên truyền.

Tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, nhất là những lĩnh vực nóng của thành phố như bố trí tái định cư, cấp phép xây dựng, quản lý quy hoạch, quản lý tài chính ngân sách…

Tăng cường hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND đối với hoạt động của các cơ quan nội chính và các khoản thu tại các địa phương, các trường học, bảo đảm không có các khoản thu sai quy định.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố tặng giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2021.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã trao Giấy khen của Chủ tịch UBND TP Thanh Hoá cho 17 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2021.

Lãnh đạo Thành uỷ TP Thanh Hoá tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Lãnh đạo UBND TP Thanh Hoá trao giấy khen cho cá nhân.

Các đồng chí lãnh đạo Thành uỷ, UBND thành phố trao giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp năm 2021; 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021; 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021.

Tố Phương