TP Thanh Hóa tổng kết công tác QP-AN, xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ

Sáng 11-12, TP Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng - an ninh (QPAN), xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện lớn, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND TP Thanh Hóa, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác QPAN trên địa bàn đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cấp ủy Đảng, chính quyền chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Lực lượng công an, quân sự làm tốt công tác tham mưu, đề xuất xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp, không để hình thành điểm “nóng”; đồng thời nắm chắc chắc tình hình tại các địa bàn dân cư, thường xuyên tuần tra, kiểm soát nên an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh đô thị được giữ vững.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, vùng địa bàn khác được đẩy mạnh. Trên địa bàn thành phố có 36 mô hình tự quản về an ninh - trật tự đang hoạt động hiệu quả, trong đó có 3 mô hình được nhân rộng ra phạm vi toàn thành phố, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2021 TP Thanh Hóa tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra bị động, bất ngờ, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2020, cấp ủy, chính quyền các phường, xã đã phát huy tốt dân chủ trong công tác xã hội hóa gắn với phong trào “Dân vận khéo”, phát huy nội lực trong Nhân dân để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập quán triệt, triển khai và phát động các phong trào thi đua để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động triển khai tốt nhiệm vụ được giao.

Tại doanh nghiệp, các quy chế, quy định, tiền lương, tiền thưởng, việc đóng BHXH, BHYT cho người lao động được chủ các doanh nghiệp rà soát, bổ sung kịp thời, phù hợp, nhận được sự đồng tình của người lao động.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa đề nghị lực lượng công an, quân sự tiếp tục nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về QPAN để làm tốt công tác tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời làm tốt công tác phối hợp, tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong xử lý các vụ việc phức tạp.

Cùng với đó, tiếp tục nắm chắc địa bàn dân cư, nhất là các địa bàn trọng điểm, bảo đảm tốt công tác an ninh tôn giáo, an ninh khu công nghiệp và an ninh trong giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án.

Xây dựng phương án bảo đảm an ninh - trật tự phục vụ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm trong thời gian diễn ra đại hội và bầu cử.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cho Nhân dân trong phòng, chống tội phạm, giữ an ninh - trật tự tại khu dân cư.

Rà soát, đánh giá lại các mô hình về an ninh - trật tự đang thực hiện và triển khai thực hiện mô hình “Công nhân môi trường, chiến sỹ tuần tra”.

Các mô hình khi tổ chức và triển khai thực hiện cần thực chất, hiệu quả, không làm theo phong trào, không chạy theo thành tích. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền trong công tác QPAN, trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa đã trao Giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác QPAN năm 2020.

Đồng chí Trịnh Huy Triều, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa trao giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020.

