TP Thanh Hóa: Nhiều chỉ tiêu đạt khá so với kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ

Trong 2 ngày 1 và 2-8, HĐND TP Thanh Hóa khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 6 để đánh giá hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022 và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa và đồng chí Phó Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa chủ trì kỳ họp.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát nên thành phố đã triển khai hiệu quả kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và là một trong những địa phương dẫn đầu về phục hồi kinh tế nhanh nhất tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Tiến độ triển khai các dự án đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư công, quyết toán các công trình đã hoàn thành còn chậm; thu ngân sách tại nhiều phường, xã kết quả còn thấp; diện tích giải phóng mặt bằng tuy vượt kế hoạch tỉnh giao nhưng tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm, dự án nằm trong kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022, dự án, công trình liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội còn chậm. Công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường chưa có nhiều chuyển biến mặc dù đã đôn đốc, nhắc nhở, phê bình nhiều lần. Cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu, tình trạng trả chậm hồ sơ còn diễn ra…

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa đề nghị: Các đại biểu HĐND thành phố cần tập trung phân tích, thảo luận, đề ra các giải pháp có tính khả thi cao để nhanh chóng khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, tạo tiền đề vững chắc để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo.

Lãnh đạo UBND TP Thanh Hóa trình bày báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm.

Theo báo cáo của UBND thành phố, 6 tháng đầu năm, kinh tế phục hồi và tăng trưởng cao, nhiều chỉ tiêu đạt khá so với kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ. Trong 38 chỉ tiêu năm 2022, đã có 2 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 5 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch và 6 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch, 5 chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ.

Thành phố đã thực hiện linh hoạt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19; tỷ lệ tiêm vắc xin đạt cao và là địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về tỷ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19. Chất lượng các hoạt động văn hóa được nâng lên, thành phố đã tổ chức thành công “Tuần văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An”, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đánh giá cao; thể thao thành tích cao duy trì vị trí tốp đầu của tỉnh. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố trình bày tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trước kỳ họp thứ 6.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, những tháng cuối năm, TP Thanh Hóa tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm đó là: Thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án đã ban hành, nhất là Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển TP Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; tiếp tục triển khai kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; ưu tiên nguồn vốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm; đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng, chống dịch COVID-19 bảo đảm an toàn, kịp thời, đúng đối tượng; đôn đốc các đơn vị khẩn trương hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại 9 mặt bằng quy hoạch theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

Tại kỳ họp các đại biểu cũng đã nghe các báo cáo, tờ trình của UBND thành phố, Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố, Ủy ban MTTQ thành phố và các cơ quan Tư pháp; thông qua 29 dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND thành phố và UBND thành phố trình HĐND thành phố.

Tố Phương