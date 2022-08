TP Thanh Hóa - thị xã Sầm Nưa vun đắp mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác, cùng hướng tới tương lai

Kế thừa và phát huy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, gắn bó thủy chung giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn (CHDCND Lào), những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Thanh Hóa và thị xã Sầm Nưa đã cùng nhau xây dựng tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện về mọi mặt. Quan hệ hợp tác thắm tình đồng chí, anh em ấy, đã và đang đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân và làm sâu sắc hơn quan hệ đặc biệt giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Lãnh đạo TP Thanh Hóa tiếp và làm việc với đoàn đại biểu thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Ảnh: tư liệu

Nằm yên bình trong thung lũng Sầm Nưa, thị xã Sầm Nưa là “thủ phủ” của tỉnh Hủa Phăn. Trong khi đó, TP Thanh Hóa là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh Thanh Hóa. Dấu ấn trong quan hệ đối ngoại giữa TP Thanh Hóa và thị xã Sầm Nưa chính là Biên bản ghi nhớ về hợp tác kinh tế giai đoạn 2012-2014 được ký ngày 12-2-2011. Thực hiện Biên bản ghi nhớ, ngày 8-12-2013, tại thị xã Sầm Nưa, đoàn đại biểu TP Thanh Hóa và thị xã Sầm Nưa đã có cuộc gặp gỡ, hội đàm. Trên tinh thần cởi mở, chân tình và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã trao đổi và thống nhất ký kết chương trình hợp tác. Phát huy những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2012-2014, ngày 23-11-2016, tại TP Thanh Hóa, đoàn đại biểu TP Thanh Hóa và thị xã Sầm Nưa đã có cuộc gặp gỡ, hội đàm, trao đổi, thống nhất các nội dung hợp tác trong giai đoạn 2016-2019.

Thực hiện các nội dung đã ký trong 2 văn bản hợp tác, thời gian qua, TP Thanh Hóa và thị xã Sầm Nưa không ngừng chăm lo, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa cấp ủy, chính quyền và Nhân dân. Mối quan hệ giữa hai địa phương được củng cố và phát triển toàn diện về mọi mặt. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, Nhân dân, các lực lượng vũ trang, nhất là thế hệ trẻ hai bên nhận thức sâu sắc mối quan hệ hữu nghị, truyền thống lâu đời, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Lào nói chung, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn nói riêng; cùng nhau xây dựng tình hữu nghị giữa TP Thanh Hóa và thị xã Sầm Nưa.

Cùng thống nhất quan điểm coi trọng hợp tác về kinh tế - xã hội là nhiệm vụ lâu dài, nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của TP Thanh Hóa và thị xã Sầm Nưa phù hợp với xu thế phát triển, hội nhập quốc tế, lãnh đạo hai bên đã quan tâm, tạo điều kiện cho các phòng, ban, đơn vị, doanh nghiệp được trao đổi học hỏi kinh nghiệm hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, du lịch, thủ công mỹ nghệ, đào tạo nguồn nhân lực nông - lâm nghiệp. Điểm nhấn là trung tâm thương mại với quy mô diện tích 2.800m2 tại thị xã Sầm Nưa đã được đầu tư xây dựng bởi Công ty TNHH Xây dựng công trình giao thông thủy lợi Trường Sinh đóng trên địa bàn TP Thanh Hóa. Cùng với đó, TP Thanh Hóa tạo điều kiện cho thị xã Sầm Nưa giới thiệu các sản phẩm nông, lâm nghiệp tại Chợ đầu mối rau quả, thực phẩm Đông Hương và lập Văn phòng đại diện của thị xã Sầm Nưa tại TP Thanh Hóa. Cùng với hợp tác về kinh tế, hoạt động hỗ trợ xây dựng các công trình hạ tầng trên đất bạn và kinh phí đào tạo cán bộ, sinh viên người Sầm Nưa đang học tập tại Thanh Hóa cũng là một dấu ấn góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa TP Thanh Hóa và thị xã Sầm Nưa. Theo đó, giai đoạn 2012-2014, TP Thanh Hóa đã hỗ trợ thị xã Sầm Nưa xây dựng 2 trường mầm non tại bản Na Thong và bản Na Thong Choong, với trị giá 5 tỷ đồng. Đến giai đoạn 2016-2019, TP Thanh Hóa tiếp tục hỗ trợ xây dựng 2 trường mầm non tại bản Phăn Say và Thạt Mương, với trị giá khoảng 6,5 tỷ đồng. Đồng thời, từ năm 2020 TP Thanh Hóa duy trì việc cấp kinh phí đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn cho 6 cán bộ thị xã Sầm Nưa đang học tập tại Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, Trường Đại học Hồng Đức, với tổng kinh phí hơn 446 triệu đồng/năm.

Trong thời gian tới, TP Thanh Hóa và thị xã Sầm Nưa tiếp tục tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt ở các lĩnh vực thế mạnh của hai bên. Đồng thời, thường xuyên, liên tục trao đổi thông tin, cử các đoàn công tác đi khảo sát tìm hiểu môi trường đầu tư, kinh doanh, học tập kinh nghiệm giữa hai đơn vị để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện các nội dung trong chương trình hợp tác đã ký kết. Riêng TP Thanh Hóa sẽ nghiên cứu để có cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đầu tư, kinh doanh tại thị xã Sầm Nưa. Đáng nói hơn, đoàn đại biểu lãnh đạo TP Thanh Hóa sẽ sang thăm, làm việc với lãnh đạo thị xã Sầm Nưa để trao đổi chuẩn bị nội dung, chương trình thỏa thuận hợp tác giữa hai bên trong giai đoạn 2020-2025. Tin tưởng rằng, chương trình thỏa thuận trong giai đoạn mới không chỉ là căn cứ để triển khai các hoạt động hợp tác cho các năm tiếp theo trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, mà còn vun đắp mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa TP Thanh Hóa và thị xã Sầm Nưa ngày càng phát triển tốt đẹp, bền chặt hơn.

Trần Thanh