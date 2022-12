TP Thanh Hóa là một trong những địa phương phục hồi kinh tế nhanh nhất cả tỉnh trong năm 2022

Sáng 19-12, HĐND TP Thanh Hóa khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ bảy đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; quyết định mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa phát biểu khai mạc kỳ họp.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa nhấn mạnh: Năm 2022 với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã dự báo đúng tình hình, chủ động thực hiện linh hoạt, đồng bộ, sáng tạo các nhiệm vụ, giải pháp và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ lưỡng các báo cáo, tờ trình, tập trung thảo luận, phân tích rõ những kết quả đã đạt được; thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế cần tập trung tháo gỡ; tìm nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm có giá trị thực tiễn. Đồng thời, dự báo những khó khăn, thách thức trong năm 2023, trên cơ sở đó xem xét, quyết định các mục tiêu tổng quát, những chỉ tiêu cơ bản, quan trọng và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh để tổ chức triển khai thực hiện. Kỳ họp cũng dành thời gian thỏa đáng để chất vấn và trả lời chất vấn đối lãnh đạo UBND thành phố về công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tại UBND phường, xã.

Đồng chí Phạm Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Thanh Hóa trình bày báo cáo tại kỳ họp.

Theo báo cáo, năm 2022 thành phố Thanh Hóa là một trong những địa phương dẫn đầu về phục hồi kinh tế nhanh nhất tỉnh. Trong số 36 chỉ tiêu có 22 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 10 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch, trong đó có nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 18,4%, cao hơn 3,1% so với kế hoạch năm; thu ngân sách, huy động vốn đầu tư, xuất khẩu hàng hóa, tổng mức bán lẻ hàng hóa, thành lập doanh nghiệp mới, giải phóng mặt bằng... vượt kế hoạch, chiếm tỷ trọng cao và đóng góp lớn vào thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tọa kỳ họp.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, thể thao thành tích cao đạt kết quả nổi bật. Công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 được triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.

Đồng chí Lê Quang Hiển, Phó Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại kỳ họp.

Năm 2023 là năm có tính chất “bản lề” trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, tập trung vào 6 vấn đề lớn là: Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả một số cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển thành phố theo Nghị quyết số 303/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Phối hợp với huyện Đông Sơn và các sở, ban, ngành cấp tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc triển khai các dự án đầu tư công, khắc phục triệt để tình trạng chậm trễ trong công tác chuẩn bị đầu tư, tổ chức triển khai các dự án đã được HĐND thành phố quyết nghị chủ trương đầu tư. Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, đại hội đảng bộ phường, xã nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các dự án còn tồn tại, kéo dài theo tinh thần Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức chậm trễ trong thực thi công vụ.

Toàn cảnh kỳ họp.

Kỳ họp diễn ra trong ngày 19 và 20-12-2022, dự kiến thông qua 32 nghị quyết; tiến hành các thủ tục miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố và bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tố Phương