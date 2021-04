TP Thanh Hóa khởi công xây dựng phiên bản Dãy phố cổ Hội An

Sáng 14-4, tại Công viên Hội An, UBND TP Thanh Hóa tổ chức lễ khởi công xây dựng phiên bản Dãy phố cổ Hội An nhân kỷ niệm 60 năm kết nghĩa TP Thanh Hóa – TP Hội An (1961 – 2021).

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự lễ khởi công.

Tới dự có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh. Về phía TP Hội An, có các đồng chí: Trần Ánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hội An; Lê Chơi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hội An; Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, cùng đại diện các tổ chức đoàn thể của TP Hội An.

Lãnh đạo UBND TP Hội An phát biểu tại lễ khởi công.

Phiên bản Dãy phố cổ Hội An là món quà của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hội An tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Thanh Hóa. Công trình được xây dựng tại Công viên Hội An với diện tích 980m2, bao gồm 15 căn nhà gỗ, trong đó có 9 căn nhà 1 tầng và 6 căn nhà 2 tầng, được lựa chọn từ các kiểu kiến trúc nhà cổ tiêu biểu của tuyến phố Trần Phú và tuyến phố Nguyễn Thị Minh Khai – là vùng lõi đặc trưng của khu phố cổ Hội An – Di sản văn hóa thế giới. Công trình sẽ được hoàn thành trong thời gian 180 ngày với tổng mức đầu tư hơn 11 tỷ đồng.

Lãnh đạo UBND TP Thanh Hóa phát biểu tại lễ khởi công.

Sau khi hoàn thành, cùng với phiên bản chùa Cầu, các trụ nghệ thuật điêu khắc gốm, cổng chào, biểu tượng Hội An đã được xây dựng tại Công viên Hội An, một phố cổ Hội An sẽ hiện hữu trên mảnh đất TP Thanh Hóa nghĩa tình. Công viên Hội An sẽ là một phần hơi thở và nhịp sống của TP Hội An trong trái tim và tấm lòng của những con người TP Thanh Hóa anh em. Cùng với những công trình của TP Thanh Hóa hiện hữu trên mảnh đất Hội An như nghĩa trang liệt sỹ, thư viện, trường học, nhà tình nghĩa…, càng khắc sâu hơn tình cảm “son sắt thủy chung” của 2 thành phố trong suốt 60 năm qua.

Phối cảnh phiên bản dãy phố cổ Hội An.

Với nhiều công trình được TP Hội An trao tặng, Công viên Hội An sẽ trở thành điểm tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống hào hùng, mối tình kết nghĩa mật thiết, keo sơn cả trong chiến tranh và hòa bình của 2 thành phố. Đây cũng sẽ là nơi tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa giữa TP Thanh Hóa – TP Hội An, qua đó càng thêm tự hào, tin yêu và quyết tâm vun đắp để 2 thành phố ngày càng phát triển trong tương lai.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức khởi công công trình.

Tại lễ khởi công, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức khởi công công trình Phiên bản Dãy phố cổ Hội An.

Tố Phương