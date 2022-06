TP Thanh Hóa gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Chiều 15-6, TP Thanh Hóa đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 97 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2022). Dự buổi gặp mặt có đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh và cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Thanh Hóa.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo UBND TP Thanh Hóa đã thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Lãnh đạo UBND TP Thanh Hóa thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh những tháng đầu năm 2022.

6 tháng đầu năm, dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát nên thành phố đã triển khai hiệu quả kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và đạt được kết quả khá tích cực. Trong 38 chỉ tiêu năm 2022, có 1 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 5 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch và 6 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch.

Nổi bật là thành phố đã thực hiện linh hoạt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tổ chức thành công các sự kiện lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội; thu ngân sách Nhà nước đạt cao so với dự toán; huy động vốn đầu tư phát triển, giá trị xuất khẩu, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng cao so với cùng kỳ. Nhiều dự án đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đã và đang được thực hiện.

Thể thao thành tích cao duy trì vị trí tốp đầu của tỉnh; các chế độ, chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Những kết quả này là tiền đề quan trọng để thành phố phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Việt Ba, Tổng Biên tập Báo Thanh Hoá phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đã cảm ơn sự quan tâm của Thành ủy, HĐND, UBND TP Thanh Hóa đối với những người làm báo và chúc mừng những kết quả thành phố đạt được trong những tháng đầu năm 2022.

Đại diện các cơ quan báo chí cũng đã đóng góp một số ý kiến về việc đặt tên thành phố khi sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa, việc quy hoạch đô thị, văn minh đô thị, công tác cải cách hành chính, an ninh - trật tự, phát triển du lịch, tình trạng ngập úng khi trời mưa, quan tâm đầu tư một số tuyến đường trong khu dân cư đã xuống cấp…

Đại diện cơ quan báo chí Trung ương phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đại diện các cơ quan báo chí mong muốn TP Thanh Hóa tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên tiếp cận thông tin, kịp thời phản ánh các vấn đề diễn ra trên địa bàn thành phố và quan tâm giải quyết, xử lý hiệu quả những nội dung báo chí đã phản ánh.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa gửi tới các nhà báo, phóng viên lời chúc mừng tốt đẹp nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng thành phố trong thời gian qua.

Đồng chí Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa cũng trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung phóng viên các cơ quan báo chí quan tâm, đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương tiếp tục quan tâm, thông tin kịp thời, sâu rộng, có chất lượng những vấn đề trọng tâm, những nhiệm vụ lớn mà TP Thanh Hóa đã và đang triển khai, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Thanh Hóa thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Tố Phương