TP Thanh Hóa gặp mặt các cơ quan báo chí nhân 96 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam

Sáng 14-6, TP Thanh Hóa đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 96 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2021). Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Thường trực Thành ủy; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh và cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Thanh Hóa.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Trong không khí thân mật, đồng chí Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa đã thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; thông tin kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, 5 tháng đầu năm 2021 dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng dưới sự lãnh đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến phường, xã, kinh tế - xã hội của thành phố vẫn ổn định, một số lĩnh vực kinh tế tiếp tục phát triển. Các chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Trịnh Huy Triều, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố những tháng đầu năm 2021.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí đã bày tỏ vui mừng trước những kết quả thành phố đạt được trong những tháng đầu năm 2021. Đồng thời đóng góp một số ý kiến tập trung vào việc cần chấn chỉnh tình trạng học sinh tham gia giao thông bằng xe máy phân khối lớn, không đội mũ bảo hiểm; nâng cấp hạ tầng giao thông ở một số phường, xã; xử lý kịp thời, nghiêm minh việc đậu đỗ xe sai quy định; chú trọng hơn các chính sách an sinh xã hội đối với người dân các địa phương từ xã lên phường; xây dựng con người thành phố văn minh, hiện đại…

Đại diện lãnh đạo Báo Thanh Hoá phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đại diện các cơ quan báo chí mong muốn TP Thanh Hóa tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên tiếp cận thông tin, kịp thời phản ánh các vấn đề diễn ra trên địa bàn thành phố và quan tâm giải quyết, xử lý tốt những nội dung báo chí đã phản ánh.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa gửi lời chúc mừng đến các nhà báo, cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 96 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam và trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng thành phố trong thời gian qua.

Đồng chí Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa cũng làm rõ thêm một số nội dung phóng viên các cơ quan báo chí quan tâm, đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành tuyên truyền kịp thời, sâu rộng, có chất lượng những nhiệm vụ lớn mà thành phố đã và đang triển khai, góp phần để TP Thanh Hóa thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Tố Phương