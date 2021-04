TP Thanh Hóa chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 60 năm kết nghĩa TP Thanh Hóa - TP Hội An

Trong tháng 4-2021 tại TP Thanh Hóa sẽ diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm kết nghĩa TP Thanh Hóa - TP Hội An (Quảng Nam). TP Thanh Hóa đã và đang khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị để tổ chức thành công các hoạt động này.

Mô hình Cầu Hàm Rồng trong phòng truyền thống TP Thanh Hóa - TP Hội An.

Theo đó, TP Thanh Hóa và TP Hội An sẽ khởi công xây dựng phiên bản dãy phố cổ Hội An tại Công viên Hội An. Đây là quà của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hội An tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Thanh Hóa. Đồng thời, hai thành phố sẽ cùng khánh thành phòng truyền thống TP Thanh Hóa - TP Hội An tại tòa nhà Trung tâm Hành chính TP Thanh Hóa.

Mô hình Chùa Cầu ở Hội An trong phòng truyền thống TP Thanh Hóa - TP Hội An.

Hiện nay việc xây dựng phòng truyền thống TP Thanh Hóa - TP Hội An đã cơ bản đã hoàn thành. Phòng truyền thống là nơi lưu giữ, trưng bày, giới thiệu hơn 300 tư liệu, hình ảnh, hiện vật quý về tình kết nghĩa của hai thành phố.

Những tư liệu, hiện vật, hình ảnh quý hiếm trong phòng truyền thống TP Thanh Hóa - TP Hội An.

Không những vậy, phòng truyền thống còn mang đậm dấu ấn văn hóa, truyền thống lịch sử, cách mạng, thể hiện tình cảm sâu đậm “Son sắt thủy chung” giữa TP Thanh Hóa và TP Hội An.

Trần Thanh