TP Sầm Sơn có 24/28 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức

Sáng 24-12, HĐND TP Sầm Sơn đã khai mạc Kỳ họp thứ 19 HĐND TP khóa IX, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và quyết định một số nội dung quan trọng.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 19, HĐND TP Sầm Sơn khóa IX.

Năm 2020 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch COVID - 19, nhưng với sự tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền thành phố, sự quyết tâm nỗ lực của các ngành, các cấp, các đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, TP Sầm Sơn đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 24/28 chỉ tiêu. Trong đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất thấp hơn 31,6% so với cùng kỳ (năm 2019 đạt 18,1%); tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành ước đạt 10.284 tỷ đồng, đạt 75,8% kế hoạch, thấp hơn 10,6% so với năm 2019; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 21,3% so với cùng kỳ; thu ngân sách Nhà nước tăng 44% so với dự toán tỉnh giao; ước đón được 3,25 triệu lượt khách du lịch, đạt 58,5% kế hoạch, giảm 34,3% so với cùng kỳ; doanh thu ước đạt 3.056 tỷ đồng, đạt 60,5% kế hoạch, giảm 33,3% so với cùng kỳ…

Đặc biệt, trong năm thành phố đã phối hợp với nhà đầu tư khởi công Dự án quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn - tổ hợp đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp Sầm Sơn…

Công tác quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường tiếp tục được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực, hạn chế được tình trạng xây dựng trái phép, không phép và sử dụng đất sai mục đích.

Công tác giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm tiếp tục được quan tâm; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội bảo đảm…

Phát huy kết quả đạt được, năm 2021 TP Sầm Sơn đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu đó là: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 17,5% trở lên; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 8.650 tỷ đồng trở lên; sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 26.700 tấn trở lên; tổng lượng khách du lịch đạt trên 4,6 triệu lượt khách trở lên…

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu này, TP Sầm Sơn đã đề ra 9 nhóm giải pháp chủ yếu, như: Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tập trung rà soát, điều chỉnh và hoàn thành thiện các quy hoạch; xây dựng và triển khai thực các đề án đầu tư, chương trình trọng tâm, các khâu đột phá về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2015; tháo gỡ khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất, kinh doanh phát triển; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các ngành kinh tế, trọng tâm là dịch vụ - du lịch…

Duy Sơn