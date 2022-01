Tổng kết công tác công an năm 2021, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2022

Sáng 8-1, Công an tỉnh Thanh Hoá tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2021, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng đồng chí Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa được Chủ tịch nước thăng cấp bậc quân hàm Thượng tướng.

Dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các Cục thuộc Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trước khi vào hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa được Chủ tịch nước thăng cấp bậc quân hàm Thượng tướng.

Theo báo cáo, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, năm 2021 Công an tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, dự báo sát đúng và kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nhiều chủ trương lớn về công tác bảo đảm an - ninh trật tự (ANTT); xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; triển khai kịp thời, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp phần ngăn chặn, kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Cùng với đó, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kì 2021- 2026.

Trong năm, Công an tỉnh tiếp nhận và xử lý 2.698 tin báo, tố giác tội phạm, đạt tỷ lệ trên 90%. Đã điều tra khám phá nhiều chuyên án lớn, được lãnh đạo Bộ Công an biểu dương toàn quốc; khởi tố 700 vụ, 960 bị can phạm tội về ma túy; phát hiện, bắt giữ 285 vụ liên quan đến 325 trường hợp vi phạm, phạm tội về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu. Tình hình vi phạm và tai nạn giao thông cơ bản đã được kiềm chế, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương…

Năm 2022, Công an Thanh Hoá xác định 5 mục tiêu, yêu cầu; 5 nhiệm vụ công tác trọng tâm và 8 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đồng thời đề ra chủ đề hành động “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” để tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, phấn đấu năm 2022 hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà cấp uỷ, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an Thanh Hóa đạt được; nhiệt liệt biểu dương và trân trọng cảm ơn những đóng góp, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ đã góp phần vào thành tích chung của tỉnh trong năm 2021 vừa qua.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghi.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa cần quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 24-12-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự năm 2022.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia. Đồng thời, kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án trên các lĩnh vực công tác, qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, nâng cao trách nhiệm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong toàn lực lượng ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm 2022.

Chủ động nắm, dự báo, phân tích, đánh giá sát, đúng tình hình để tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết các tình huống, vụ việc phát sinh về ANTT, những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn, không để hình thành “điểm nóng” phức tạp.

Bảo đảm an ninh đối ngoại, an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng, an ninh kinh tế; phòng ngừa lộ, lọt bí mật Nhà nước. Tăng cường quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh; phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái pháp luật; bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa diễn ra trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm và tình trạng vi phạm pháp luật. Triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, triệt xoá cơ bản các băng nhóm tội phạm hình sự đang hoạt động phức tạp; tội phạm sử dụng công nghệ cao, các đường dây mua bán ma tuý, tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường..; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xe quá khổ, quá tải trên các tuyến đường,... tạo môi trường ổn định để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phát huy vai trò nòng cốt, trọng yếu tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống dịch COVID-19; chủ động phương án bảo đảm ANTT trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Khai thác có hiệu quả hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; triển khai thực hiện có hiệu quả việc xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT; phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã chính quy. Tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác phối hợp với lực lượng quân sự, Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, củng cố thế trận an ninh Nhân dân, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Đồng hời, phối hợp với các ngành Kiểm sát, Tòa án Nhân dân nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự, tạo khí thế áp đảo tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm cuộc sống bình yên của Nhân dân, trước mắt là trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, đảm bảo cho Nhân dân toàn tỉnh đón xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình.

Làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thật sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và phong trào “Công an nhân dân học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy”…

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tích xuất sắc của lực lượng Công an đã góp phần vào những kết quả quan trọng, nổi bật của tỉnh Thanh Hóa trên các lĩnh vực trong năm 2021.

Bên cạnh đó, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại, đồng thời đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa cần bám sát các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, tập trung quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, chủ động nắm chắc tình tình, tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ bảo đảm ANTT, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Nâng cao chất lượng tin báo, tố giác tội phạm; tăng cường quản lý hành chính về trật tự xã hội. Chủ động triển khai các biện pháp công tác bảo đảm tình hình ANTT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; tiếp tục bảo đảm an ninh tôn giáo, an ninh mạng, bảo vệ bí mật an ninh nội bộ; đồng thời có giải pháp thực chất để phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công đã trao tặng Huân Chương Chiến công hạng Nhì cho 2 cá nhân; trao Huân Chương chiến công hạng Ba cho 2 cá nhân.

Các tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Các tập thể được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công đã trao tặng Huân Chương Chiến công hạng Nhì cho 2 cá nhân; trao Huân Chương chiến công hạng Ba cho 2 cá nhân; trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể, 5 cá nhân; trao tặng Cờ thi đua của Bộ Công an cho 4 tập thể.

Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 12 đơn vị có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021.

Quốc Hương