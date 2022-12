Tổng kết công tác báo chí và trao Giải Búa liềm vàng năm 2022

Chiều 29-12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí và trao Giải Búa Liềm vàng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; lãnh đạo Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Tạp chí Xứ Thanh; đại diện các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú báo chí Trung ương và tỉnh thành bạn hoạt động trên địa bàn tỉnh, cùng các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh năm 2022.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nêu bật những đóng góp của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo trong thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong năm 2022.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nêu lên bối cảnh, những nhiệm vụ, định hướng lớn mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ triển khai trong năm 2023. Đồng thời mong muốn, các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong trong định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, phát huy vai trò “đi trước, mở đường”, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đảng các cấp.

Đồng chí Hoàng Bá Tường, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày Báo cáo tổng kết công tác báo chí năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Báo cáo tổng kết công tác báo chí năm 2022 nêu rõ: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng và quản lý Nhà nước về báo chí được tăng cường, thực hiện kịp thời, quyết liệt, chặt chẽ và hiệu lực, hiệu quả. Các cơ quan báo chí của tỉnh, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của báo chí Trung ương và tỉnh, thành bạn đóng trên địa bàn đã có nhiều đổi mới, chủ động, kịp thời nắm bắt thông tin tuyên truyền, phản ánh toàn diện các sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh; làm tốt chức năng định hướng dư luận, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, sai sự thật.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đỗ Hữu Quyết phát biểu tại hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh đó, báo chí đã tích cực tuyên truyền những thành tựu, kết quả nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong năm 2022. Phát hiện biểu dương, cổ vũ, lan tỏa sâu rộng các điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt; quảng bá hình ảnh, giá trị văn hóa, truyền thống lịch sử của đất và người Thanh Hóa đến bạn bè trong nước và quốc tế... góp phần cổ vũ, động viên nhân lên khát vọng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh về xây dựng và phát triển quê hương Thanh Hóa.

Nhà báo Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nhà báo Thanh Hóa, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác báo chí - xuất bản năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 23 cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa là 2 trong 63 Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2022.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2023, trước những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, cùng với báo chí cả nước, các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo và các cơ quan chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí trong tỉnh tiếp tục nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao hơn nữa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp phần tích cực cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Nhà báo Anh Tuấn, Trưởng văn phòng đại diện Báo Đại Đoàn Kết, Thư ký Chi hội Báo chí Trung ương tại Thanh Hóa thảo luận tại hội nghị.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã tập trung phân tích những kết quả đạt được trong năm qua; nêu bật những ưu điểm, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả để phát huy nhân rộng; đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong hoạt động báo chí và công tác chỉ đạo, quản lý báo chí; nhận diện xu hướng, thách thức, thời cơ, thuận lợi, thống nhất nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Toàn cảnh hội nghị.

Nhiều đại biểu cũng kiến nghị đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí và người làm báo tác nghiệp, thông tin trung thực, nhanh nhạy, kịp thời các sự kiện, phản ánh các vấn đề của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển của tỉnh.

Nhà báo Ngọc Minh, Trưởng văn phòng đại diện khu vực Bắc miền Trung Báo Thanh Niên phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2022. Theo đó, sau 11 tháng phát động, Giải đã thu hút đông đảo các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tham gia hưởng ứng. Kết thúc cuộc thi cấp tỉnh (ngày 15-10-2022), Ban Tổ chức đã nhận được 68 tác phẩm tham dự giải. Trên cơ sở đó, Ban Giám khảo, Ban Tổ chức đã chấm, lựa chọn, thẩm định, quyết định khen và tặng thưởng cho 24 tác phẩm đoạt giải năm 2022, gồm: 3 Giải A, 5 giải B, 7 giải C và 9 giải Khuyến khích. Đồng thời, khen thưởng cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc phát động, hưởng ứng giải. Trong đó, Báo Thanh Hóa đạt 1 giải A, 3 giải B, 2 giải C và 5 giải Khuyến khích. Đặc biệt, tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng toàn quốc lần thứ VII, năm 2022, Báo Thanh Hóa có 2 tác phẩm đoạt giải C.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức giải cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc phát động, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh năm 2022.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức giải cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải A Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh năm 2022.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức giải cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt Giải B Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh năm 2022.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trao Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức giải cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt Giải C Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh năm 2022.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông trao Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức giải cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt Giải khuyến khích Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh năm 2022.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí - xuất bản năm 2022.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác báo chí - xuất bản năm 2022.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí - xuất bản năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của công tác báo chí năm 2022. Đồng chí khẳng định: Nhìn lại năm 2022 với nhiều khó khăn, thử thách, bám sát tôn chỉ, mục đích, các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung ương và tỉnh, thành bạn đóng trên địa bàn đã rất chủ động, kịp thời, tuyên truyền những vấn đề, những sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, thể hiện được vai trò dẫn dắt, định hướng thông tin, thống nhất nhận thức và tạo sự đồng thuận rất cao trong xã hội, góp phần vào sự ổn định và phát triển của tỉnh.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh một số kết quả nổi bật trong công tác báo chí của tỉnh trong năm 2022. Cụ thể là, các cơ quan quản lý báo chí trong tỉnh đã tăng cường công tác quản lý Nhà nước về báo chí theo quy định, tạo điều kiện tốt nhất cho các cơ quan báo chí và nhà báo hoạt động theo pháp luật. Đồng thời cũng xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật và đi ngược lại với tôn chỉ, mục đích.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý báo chí trong tỉnh đã làm tốt việc cung cấp thông tin chính thống, kịp thời để các cơ quan báo chí thông tin, phản ánh tình hình thực tế khách quan, trung thực, kịp thời, góp phần định hướng dư luận xã hội. Cơ quan quản lý báo chí, chính quyền các cấp đã phối hợp tốt hơn với các cơ quan báo chí trong việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí và nhà báo hoạt động. Cùng với đó, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa đã thể hiện tốt vai trò tập hợp hội viên, trở thành mái nhà chung cho những người làm báo...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Năm 2022 các cơ quan báo chí đã đồng hành, gắn bó cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng Thanh Hóa ngày càng phát triển, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh đã đề ra. Năm 2023, dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh. Do vậy, đồng chí mong muốn các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo trong tỉnh tiếp tục đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các cơ chế, chính sách mà tỉnh đã ban hành. Tiếp tục tuyên truyền thành tựu đạt được của tỉnh trong năm 2022. Đồng thời cần có những bài viết phản biện cơ chế, chính sách; phản ánh những mặt trái, nổi cộm ở cơ sở, hành vi tham nhũng, tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng và xây dựng nền hành chính kiến tạo phát triển...

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trong tỉnh tiếp tục đồng hành trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, những thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cơ quan quản lý báo chí, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành của tỉnh tiếp tục cầu thị, lắng nghe, bố trí thời gian làm việc với các cơ quan báo chí, tạo điều kiện để phóng viên tác nghiệp, phản ánh trung thực các vấn đề đang diễn ra trong đời sống xã hội...

Đỗ Đức