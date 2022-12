Tốc độ tăng giá trị sản xuất của Hoằng Hóa năm 2022 ước đạt 15,33%

Sáng 19-12, HĐND huyện Hoằng Hoá khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ bảy đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022, thảo luận mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023, đồng thời xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh kỳ họp.

Theo báo cáo của UBND huyện trình bày tại kỳ họp, năm 2022 trong bối cảnh thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh ổn định. Có 31/32 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Nổi bật là tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 15,33%, tổng giá trị sản xuất đạt 20.318 tỷ đồng. Giá trị sản xuất nông - lâm - thuỷ sản, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ - thương mại đều tăng so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 59,2 triệu đồng/năm.

Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 3.097 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 2.277 tỷ đồng, vượt cao so với kế hoạch đề ra. Huyện thành lập mới 136 doanh nghiệp.

Các nguồn vốn huy động để đầu tư phát triển ước đạt 7.011 tỷ đồng, tăng 16,73% so với cùng kỳ. Nhiều dự án lớn được đẩy nhanh tiến độ; nhiều nhà đầu tư lớn quan tâm tìm hiểu và đầu tư tại huyện Hoằng Hoá.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tiến bộ, hoạt động du lịch mở cửa trở lại đã thu hút nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến nghỉ dưỡng. Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn tiếp tục được nâng cao, đặc biệt giáo dục mũi nhọn duy trì trong tốp đầu của tỉnh.

Đồng chí Lê Xuân Thu, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Hoằng Hoá phát biểu khai mạc kỳ họp.

Huyện Hoằng Hoá xác định năm 2023 là năm có tính “bản lề” quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Do vậy phải đảm bảo sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ chính trị từ huyện xuống cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất phát triển; tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, GPMB, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Không ngừng nâng cao chất lượng văn hóa - xã hội, giải quyết có hiệu quả các vấn đề phát sinh; tăng cường bảo vệ môi trường; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính; giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Một số chỉ tiêu quan trọng trong năm 2023 được huyện đặt ra đó là: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 15,5% trở lên. Thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 63 triệu đồng. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 7.500 tỷ đồng. Tỷ lệ thu ngân sách Nhà nước tăng 15% dự toán tỉnh giao. Thành lập mới được 120 doanh nghiệp. Có thêm 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 37 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu …

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện nghiên cứu các báo cáo, xem xét thông qua các tờ trình liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự toán phân bổ ngân sách Nhà nước; chủ trương đầu tư các dự án năm 2023… Kỳ họp dự kiến kết thúc vào ngày 20-12.

Việt Hương