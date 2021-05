Toàn cảnh bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại Thanh Hóa

Sáng 23-5, cùng với gần 69,2 triệu cử tri trong cả nước, hơn 2,66 triệu cử tri tỉnh Thanh Hóa thực hiện quyền bầu cử, lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất để đại diện cho mình tại cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất là Quốc hội (khóa XV) và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân tại đơn vị bầu cử số 4, Nhà văn hóa phố Vệ Yên 4, phường Quảng Thắng (TP Thanh Hóa). Ảnh: Minh Hiếu.

Đúng 7h sáng 23-5, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức bắt đầu.

Cuộc bầu cử diễn ra vào thời điểm cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ, phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn trong thời kỳ mới. Đây cũng là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu tham gia vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới là một nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 2021.

Cử tri nghiên cứu tiểu sử các ứng cử viên tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa. Ảnh: Hoàng Đông

Trong cuộc bầu cử lần này, toàn tỉnh Thanh Hóa có 5 đơn vị bầu cử ĐBQH, 27 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 259 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 3.909 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Có 3.983 tổ bầu cử ở 3.983 khu vực bỏ phiếu, với 3.752 khu vực bỏ phiếu có từ 300 đến 4.000 cử tri; 208 khu vực bỏ phiếu dưới 300 cử tri; 22 khu vực bỏ phiếu tại đơn vị vũ trang Nhân dân; 1 khu vực bỏ phiếu tại cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại tạm giam.

Có 24 người ứng cử ĐBQH khóa XV, 143 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, 1.519 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, 21.984 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Cử tri tỉnh Thanh Hóa sẽ bầu ra 14 ĐBQH, 85 đại biểu HĐND tỉnh, 920 đại biểu HĐND cấp huyện, 13.269 đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đúng 7 giờ sáng, tại khu vực bỏ phiếu đơn vị bầu cử số 4, Nhà văn hóa phố Vệ Yên 4, phường Quảng Thắng (TP Thanh Hóa), tổ bầu cử đã tổ chức lễ khai mạc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Tới dự và bỏ phiếu bầu cử có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh và đông đảo cử tri ở khu vực bỏ phiếu đơn vị bầu cử số 4, Nhà văn hóa phố Vệ Yên 4, phường Quảng Thắng.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Minh Hiếu.

Đông đảo cử tri và đại biểu đã tiến hành làm lễ chào cờ, Tổ trưởng Tổ Bầu cử đã đọc lời khai mạc cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng như phổ biến nội quy, quy chế bỏ phiếu, tổ chức niêm phong hòm phiếu dưới sự giám sát của cử tri. Ngay sau lễ khai mạc, cử tri tiến hành thủ tục bỏ phiếu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và ông Đỗ Khắc Thôn đại diện cử tri cao tuổi tiến hành bỏ những lá phiếu đầu tiên.

Khu vực bỏ phiếu đơn vị bầu cử số 4, Nhà văn hóa phố Vệ Yên 4, phường Quảng Thắng có tổng số 1045 cử tri. Tại khu vực bầu cử đã làm tốt công tác chuẩn bị, thực hiện đúng về công tác phòng chống dịch COVID -19.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đã tới dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026, tại khu vực bỏ phiếu số 10, nhà văn hóa phố Bình Minh , phường Đông Hương (TP Thanh Hóa).

Trước giờ diễn ra cuộc bầu cử đã có rất đông cử tri có mặt tại khu vực bỏ phiếu. Nhiều cử tri tiếp tục nghiên cứu kỹ tiểu sử tóm tắt, quá trình công tác của các ứng cử viên để lựa chọn những người có đủ đức, đủ tài bầu làm ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 tại khu vực bỏ phiếu số 10, nhà văn hóa phố Bình Minh , phường Đông Hương (TP Thanh Hóa). Ảnh: Quốc Hương

Đúng 7 giờ, lễ khai mạc cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã diễn ra trong không khí trang trọng, nhanh gọn nhưng vẫn bảo đảm các nghi thức theo quy định. Sau khi tổ bầu cử tiến hành khóa và niêm phong hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cử tri, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí lão thành cách mạng, cử tri cao tuổi trong phố… lần lượt bỏ những lá phiếu đầu tiên thực hiện quyền công dân của mình.

Sáng 23-5, tại nhà văn hóa phố Nam Cao - khu vực bỏ phiếu số 4, phường Tân Sơn (TP Thanh Hóa) đông đảo cử tri phố Nam Cao và phố Phan Bội Châu 4 hồ hởi, nô nức đến tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 4 có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh cùng các cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Tân Sơn (TP Thanh Hóa). Ảnh: Phong Sắc

Qua ghi nhận, ngoài thực hiện các quy định của Luật bầu cử, khu vực bỏ phiếu số 4 được bố trí đầy đủ điều kiện cho hoạt động phòng, chống dịch COVID -19 như nước sát khẩn, khẩu trang, máy đo thân nhiệt… Cử tri đến tham gia bỏ phiếu thực hiện đúng khuyến cáo “5 K” của Bộ Y tế.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa VX và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Phong Sắc

Đúng 6 giờ 45 phút, lễ khai mạc cuộc bầu cử diễn ra trang nghiêm, bảo đảm các nghi thức theo quy định. Sau khi Ban tổ chức giới thiệu nội quy phòng bỏ phiếu, thể lệ bỏ phiếu; tổ bầu cử tiến hành khóa và niêm phong hòm phiếu trước sự chứng kiến của đông đảo cử tri, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh đã bỏ lá phiếu đầu tiên.

Sáng 23-5, các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trịnh Trọng Quyền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng đông đảo cử tri đã đến khu vực bỏ phiếu số 4 tại nhà văn hóa phố Đội Cung 3, phường Đông Thọ (TP Thanh Hóa) dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu vực bỏ phiếu số 4, phố Đội Cung 3, phường Đông Thọ (TP Thanh Hóa). Ảnh: Trần Thanh

Lễ khai mạc cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tổ bầu cử số 4, phường Đông Thọ diễn ra trang nghiêm, bảo đảm các nghi thức theo quy định. Sau khi ban tổ chức giới thiệu nội quy phòng bỏ phiếu, hướng dẫn quy trình tham gia bỏ phiếu, tổ bầu cử đã tiến hành khóa và niêm phong hòm phiếu trước sự chứng kiến của đông đảo cử tri.

Ngay sau lễ khai mạc, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đại diện cử tri cao tuổi đã lần lượt bỏ những lá phiếu đầu tiên thực hiện quyền công dân của mình. Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Đông Thọ có 2.555 cử tri tham gia bầu cử thuộc các phố Đội Cung 1, Đội Cung 2, Đội Cung 3, Đội Cung 4.

Kiểm tra thân nhiệt cử tri đến tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Trần Thanh

Trước lễ khai mạc, các lực lượng chức năng được phân công làm nhiệm vụ tại khu vực bỏ phiếu số 4 đã làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự; tiến hành kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn cử tri sát khuẩn và giữ khoảng cách khi tham gia bầu cử để phòng, chống dịch COVID-19. Do làm tốt công tác chuẩn bị nên việc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Đông Thọ diễn ra dân chủ, đúng luật, bảo đảm an toàn và thực sự trở thành ngày hội lớn của Nhân dân trên địa bàn.

Tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Đông Hải có 1.436 cử tri. Do chuẩn bị tốt các điều kiện nên công tác bầu cử diễn ra an toàn và đúng luật, phát huy tối đa quyền dân chủ của cử tri.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bỏ phiếu bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa. Ảnh: Lê Phượng

Lễ khai mạc bầu cử được khu vực bỏ phiếu số 5, phường Trường Thi (TP Thanh Hóa) tiến hành trang trọng, nghiêm túc. Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa đã dự lễ khai mạc cùng đông đảo cử tri khu vực bỏ phiếu số 5. Trong không khí phấn khởi của ngày hội lớn, đồng chí Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa đã cùng các cử tri dự lễ chào cờ, nghe lời khai mạc cuộc bầu cử và nội quy, quy chế bỏ phiếu, tổ chức niêm phong hòm phiếu dưới sự giám sát của cử tri.

Sau khi dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 5, phường Trường Thi, đồng chí Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa đã đến nhà văn hóa phố Nguyễn Sơn - khu vực bỏ phiếu số 2 phường Đông Vệ để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đồng chí Lê Anh Xuân và đông đảo cử tri phố Nguyễn Sơn đã bỏ những lá phiếu trách nhiệm của mình để bầu ra các đại biểu ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.

Tại khu vực bỏ phiếu số 11 thuộc phường Đông Hương (thành phố Thanh Hóa), Bộ CHQS tỉnh đã long trọng tổ chức khai mạc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho 367 cán bộ, chiến sỹ cơ quan và các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh. Đồng chí Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự chỉ đạo và tham gia bỏ phiếu.

Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu số 11 Phường ĐÔng Hương, Thành phố Thanh Hóa. Ảnh: Ngọc Lê

Cuộc bầu cử lần này là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân, là dịp để cán bộ, chiến sĩ phát huy quyền dân chủ, trực tiếp lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới. Đồng thời, tiếp tục xây dựng, cũng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Đúng 7h, Lễ khai mạc cuộc bầu cử tại Công an tỉnh - Khu vực bầu cử số 7, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa được tiến hành trọng thể. Đồng chí Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Tổ trưởng Tổ bầu cử chủ trì; đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự, chỉ đạo.

Công an tỉnh Thanh Hóa được phê chuẩn là Khu vực bầu cử số 7 thuộc phường Ba Đình, TP Thanh Hóa. Cử tri gồm tất cả cán bộ, chiến sĩ, lao động hợp đồng đang công tác tại Công an tỉnh (trừ cán bộ, chiến sĩ công tác tại Trại Tạm giam Công an tỉnh thuộc khu vực bầu cử khác). Mọi công tác chuẩn bị cho bầu cử đã được Công an tỉnh chuẩn bị hết sức chu đáo, trang trọng, đúng quy định trong công tác bầu cử và phòng chống dịch COVID – 19.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Đình Hợp

Ngay sau Lễ khai mạc, hoàn tất các thủ tục chuẩn bị cho công tác bầu cử, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo các đơn vị và cử tri là cán bộ, chiến sĩ đã tiến hành bỏ phiếu. Theo quy định thời gian bầu cử được tiến hành đến hết 19 giờ ngày 23-5, song với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao nhất, cử tri tại Khu vực bỏ phiếu số 7 Công an tỉnh phấn đấu hoàn thành việc bỏ phiếu xong trong buổi sáng cùng ngày để tập trung lực lượng tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Cuộc bầu cử, tham gia phòng, chống dịch COVID – 19 và cấp căn cước công dân gắn chíp cho Nhân dân ngay trong ngày bầu cử.

Tại nhà văn hóa phố Đồng Lễ - khu vực bỏ phiếu bầu cử số 5, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Công thương Thanh Hóa đã dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu bầu cử.

Khu vực bỏ phiếu số 5, phường Đông Hải có 1.359 cử tri. Qua ghi nhận, để ngày bầu cử vừa đảm bảo an toàn vừa thành công tốt đẹp, ngoài thực hiện các quy định của Luật bầu cử, khu vực bỏ phiếu số 5 được bố trí đầy đủ điều kiện cho hoạt động phòng, chống dịch COVID -19 như nước sát khẩn, khẩu trang, máy đo thân nhiệt… Cử tri đến tham gia bỏ phiếu thực hiện đúng khuyến cáo “5 K” của Bộ Y tế.

Tại nhà văn hóa phố Phú Thọ 3, thuộc khu vực bỏ phiếu số 3, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa, cử tri khu phố 3, khu phố 4 phường Phú Sơn đã nô nức đến tham gia bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu cùng cử tri địa phương. Cuộc bầu cử diễn ra trang nghiêm, bảo đảm các nghi thức theo quy định của Luật Bầu cử và các quy định về phòng, chống dịch COVID -19.

Sáng 23-5, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự khai mạc và trực tiếp bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu vực bỏ phiếu số 4, nhà văn hoá phố Đội Cung 3, chung cư Mai Xuân Dương, đường Việt Bắc, phường Đông Thọ (TP Thanh Hoá).

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND bỏ phiếu bầu cử, thực hiện quyền công dân. Ảnh: Lê Ngọc

Lễ khai mạc cuộc bầu cử diễn ra trang nghiêm, bảo đảm các nghi thức theo đúng quy định. Ngay sau lễ khai mạc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã cùng đại diện cử tri bỏ những lá phiếu đầu tiên thực hiện quyền công dân của mình.

Tại nhà văn hóa phố 1, khu vực bỏ phiếu số 1, phường Lam Sơn TP Thanh Hóa, cử tri phố 1, phường Lam Sơn đã nô nức đến tham gia bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Lam Sơn có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Lam Sơn. Ảnh: Khánh Phương

Trước giờ diễn ra cuộc bầu cử đã có rất đông cử tri có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 1. Nhiều cử tri tiếp tục nghiên cứu kỹ tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên để lựa chọn những người có đủ đức, đủ tài bầu làm ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Được biết, khu vực bỏ phiếu số 1, phường Lam Sơn có 461 cử tri. Trong đó, cử tri cao tuổi nhất là cụ Nguyễn Văn Quynh, 91 tuổi, sinh ngày 2-12-1930; cử tri ít tuổi nhất là em Vũ Thị Minh Trang, 18 tuổi, sinh ngày 5-4-2003.

Tại nhà văn hóa phố Trung Sơn thuộc khu vực bỏ phiếu số 5, Thị trấn Bút Sơn (Hoằng Hoá), cử tri địa phương đã nô nức đến tham gia bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu cùng đông đảo cử tri địa phương.

Đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân của mình. Ảnh: Lê Hòa

Đúng 7 giờ, Lễ khai mạc cuộc bầu cử diễn ra trang nghiêm, bảo đảm các nghi thức theo quy định của Luật Bầu cử và các quy định về phòng, chống dịch COVID -19. Ngay sau lễ khai mạc, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện cử tri bỏ những lá phiếu đầu tiên thực hiện quyền công dân của mình.

Tại nhà văn hóa phố Lam Sơn cử tri các tổ dân phố Lam Sơn và Lê Văn Hưu thuộc khu vực bỏ phiếu số 3, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa, đã nô nức đi bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm lỳ 2021-2026. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự và bỏ phiếu bầu cử. Đây là khu vực bỏ phiếu có tổng số 1.414 cử tri.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự và bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Mạnh Cường

Ngay sau lễ khai mạc, cử tri tiến hành thủ tục bỏ phiếu, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện cử tri cao tuổi tiến hành bỏ những lá phiếu đầu tiên.

Để ngày bầu cử vừa đảm bảo an toàn vừa thành công tốt đẹp, ngoài thực hiện các quy định của Luật bầu cử, khu vực bỏ phiếu số 3 được bố trí đầy đủ điều kiện cho hoạt động phòng, chống dịch COVID -19 như nước sát khẩn, khẩu trang, máy đo thân nhiệt… Cử tri đến tham gia bỏ phiếu thực hiện đúng khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế.

Tại Khu vực bỏ phiếu bầu cử số 7, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc đã khai mạc cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp với sự tham dự của đồng chí Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa,.

Toàn cảnh Khu vực bỏ phiếu số 7, thị trấn Ngọc Lặc trong giờ khai mạc. Ảnh: Lê Hợi

Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tất cả các cử tri và những người làm nhiệm vụ tại đây đều được yêu cầu đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay xịt khuẩn và các biện pháp an toàn.

Đồng chí Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Lê Hợi

Theo ông Bùi Xuân Bảo, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 7, thị trấn Ngọc Lặc: Điểm bầu cử này gồm cử tri 2 khu phố là Nguyễn Du và Nguyễn Trãi. Tổng số cử tri được phát phiếu đi bầu là 981 người.

Tại huyện biên giới Mường Lát, đúng 7 giờ sáng 23-5, hơn 22.000 cử tri huyện miền núi biên giới Mường Lát có mặt tại các điểm bỏ phiếu để bầu ra những đại biểu có đủ đức, đủ tài.

Buổi khai mạc diễn ra trọng thể, trang trọng tại tổ bầu cử số 2, bản Khằm 1, 2 xã Trung Lý, huyện Mường Lát. Ảnh: Trung Lê

Cử tri bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 2, bản Đông Ban, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát. Ảnh: Đình Giang

Đúng 6 giờ 45 phút sáng 23-5, toàn thể cử tri cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thuộc tổ bầu cử số 6, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tổ chức lễ khai mạc cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026, trong không khí trang trọng, nhanh gọn nhưng vẫn bảo đảm các nghi thức theo quy định. Sau khi tổ bầu cử tiến hành khóa và niêm phong hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cử tri, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy đã bỏ những lá phiếu đầu tiên.

Thủ trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh bỏ những lá phiếu đầu tiên. Ảnh: Hải Chuyền

Cử tri thực hiện lễ cào cờ trước giờ bỏ phiếu tại xã Yên Khương (Lang Chánh). Ảnh: Quốc Toản

Cử tri cao tuổi bản Xắng Hằng, xã Yên Khương Lang Chánh bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Quốc Toản

Đúng 7h sáng nay hơn 110.200 cử tri tại 151 tổ bầu cử thuộc 25 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thạch Thành đã hăng hái tham gia thực hiện quyền dân chủ của mình.

Cử tri xã Thạch Lâm (Thạch Thành) tìm hiểu tiểu sử của các ứng cử viên trước giờ bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Khánh Trình

Tại các diểm bầu cử các đồng chí lãnh đạo huyện và đại diện các tầng lớp nhân dân đã thực hiện nghi lễ chào cờ, khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và chứng kiến việc kiểm tra thùng phiếu, thực hiện quyền công dân của mình bỏ những lá phiếu đầu tiên bầu ra những ứng cử viên tiêu biểu về Tài - Đức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Đúng 7 giờ sáng 23-5, tất cả 221 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện Thọ Xuân đồng loạt tổ chức Lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Mai Sỹ Diến, Tỉnh uỷ viên, Chánh Thanh tra tỉnh dự lễ khai mạc tại Tổ bầu cử số 3, thị trấn Thọ Xuân.

Nhiệm kỳ 2021-2026 huyện Thọ Xuân được bầu 37 đại biểu HĐND huyện và 759 đại biểu HĐND cấp xã. Toàn huyện đã thành lập 12 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện, 219 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19, các tổ bầu cử và cử tri trong huyện đều thực hiện nghiêm các quy định về bầu cử và các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế và UBND tỉnh Thanh Hóa.

Sáng 23-5-2021, hơn 800 cán bộ, chiến sĩ và người đang bị tạm giữ, tạm giam tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa (thuộc tổ Bầu cử số 2, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa) bắt đầu bỏ phiếu bầu cử.

Hòm phiếu phụ được di chuyển vào các buồng tạm giam để các can phạm thực hiện quyền công dân. Ảnh: Thái Thanh

Sau lễ khai mạc, cử tri tại Trại Tạm giam Công an tỉnh đã lần lượt bỏ phiếu bầu cử. Để bảo vệ tuyệt đối an toàn Trại và thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch COVID -19, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Trại Tạm giam Công an tỉnh bố trí 50% CBCS của Trại bỏ phiếu trước tại hòm phiếu chính, sau đó đưa hòm phiếu phụ di chuyển qua từng buồng giam để các cử tri là những người bị tạm giam, tạm giữ thực hiện quyền công dân của mình. Sau khi các cử tri này bỏ phiếu xong thì những CBCS còn lại của Trại Tạm giam mới bỏ phiếu tiếp.

Quá trình bầu cử tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa được diễn ra hết sức nghiêm túc, bảo đảm đúng quy định và phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Cùng với cử tri cả nước hân hoan đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - xã 2026, ngay từ sáng sớm, cử tri là cán bộ, chiến sĩ Đảo Nẹ và Đảo Mê phấn khởi bầu cử để thực hiện quyền công dân của mình.

Cán bộ, chiến sĩ Đảo Nẹ bỏ phiếu bầu cử. (Ảnh: Ngọc Lê)

Cán bộ, chiến sĩ Đảo Mê bỏ phiếu bầu cử. (Ảnh: Ngọc Lê)

Tính đến 10 giờ sáng 23-5 đã có trên 60.000 cử tri trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã nô nức đi bầu cử, trực tiếp bỏ lá phiếu, thực hiện quyền công dân của mình đạt tỷ lệ 34, 36% cử tri. Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, toàn thị xã Nghi Sơn có 175.264 cử tri tham gia bầu cử ở 235 khu vực bỏ phiếu tại 31 các xã, phường để bầu ra 3 đại biểu Quốc hội; 4 đại biểu HĐND tỉnh; 40 đại biểu HĐND thị xã Nghi Sơn và 712 đại biểu HĐND cấp xã, phường.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thị xã đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, tất cả cử tri đến khu vực bỏ phiếu đều thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và thực hiện giãn cách khi tham gia bỏ phiếu.

Sáng 23-5, cùng với cử tri cả nước, cử tri trên địa bàn TP Sầm Sơn đã nô nức đi bầu cử để lựa chọn ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Việc bầu cử tại tất cả các đơn vị đều được diễn ra trang trọng, an toàn, đảm bảo đúng quy định, với đông đảo cử tri tham dự.

Lãnh đạo TP Sầm Sơn dự khai mạc và chỉ đạo công tác bầu cử tại đơn vị bầu cử số 01 (phường Bắc Sơn). Ảnh: Hoài Anh

100% cử tri trên địa bàn TP Sầm Sơn khi đến khu vưc bỏ phiếu đều thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Ảnh: Hoài Anh

Theo ghi nhận của phóng viên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước và trong ngày bầu cử tại tất cả các địa phương trên địa bàn TP Sầm Sơn đều được đảm bảo, các phương án bảo vệ được triển khai theo đúng kế hoạch. Cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được chuẩn bị chu đáo, các tài liệu phục vụ bầu cử được cấp phát đầy đủ trước ngày bầu cử. Nhằm đảo bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, tất cả khu vực bỏ phiếu đều được bố trí cán bộ y tế và đầy đủ khẩu trang, nước sát khẩu và nhắc nhở người dân thực hiện giãn cách theo quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Ủy ban bầu cử TP Sầm Sơn, thành phố có 85 tổ bầu cử, với tổng 80.557 cử tri. Tính đến 10h30 phút ngày 23-5 đã có 55.855 cử tri đã tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 69,34%.

Cuộc bầu cử Quốc Hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, huyện Như Xuân có gần 48.009 cử tri tham gia bỏ phiếu ở 101 khu vực bỏ phiếu trong toàn huyện. Nhiệm kỳ 2021- 2026, huyện được bầu 33 đại biểu HĐND cấp huyện và 335 đại biểu HĐND xã, thị trấn.

Do làm tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nên ngay từ sáng sớm, mặc dù là ngày nghỉ, nhưng người người, nhà nhà ai cũng thức dậy sớm hơn mọi ngày, náo nức chờ đợi sự kiện trọng đại này. Tại tất cả các địa điểm bỏ phiếu trên địa bàn Huyện Như Xuân, cử tri ở các địa phương đã đến từ rất sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID -19 đang diễn biến phức tạp, các điểm bầu cử trên địa bàn huyện Như Xuân đã thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch như rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách an toàn tại các điểm bỏ phiếu.

Theo kết quả từ Ủy ban bầu cử Huyện.Tính đến 10h30’ ngày 23-5-2021 số cử tri đi bầu cử là 25.306 cử tri, đạt 89,65 % so với tổng cử tri ghi trong danh sách.

Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội toàn dân, ngày 23-5-2021, hơn 77.000 cử tri trong toàn huyện Bá Thước đã đến 155 khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ công dân của mình, sáng suốt lựa chọn những đại biểu, tiêu biểu để bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ảnh: Văn An.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện Bá Thước, tính đến 10h30’, ngày 23-5-2021, toàn huyện có 7.4293/77.455 cử tri hoàn thành quyền và nghĩa vụ công dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đạt tỷ lệ gần 96%. Có 4/21 xã, thị trấn đạt 100% cử tri tham gia bầu cử là các xã: Thiết Kế, Lũng Cao, Lương Trung.

Nhiệm kỳ 2021- 2026 huyện Quảng Xương được bầu 35 đại biểu HĐND huyện và 666 đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn. Toàn huyện đã thành lập 9 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện, 187 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị chu đáo về điều kiện vật chất, an ninh trật tự, đặc biệt là công tác phòng chống dịch COVID – 19, các tổ bầu cử và cử tri trong huyện đều thực hiện nghiêm các quy định về bầu cử và các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn, nên cử tri trong huyện đã nô nức, phấn khởi đi bỏ phiếu ngay từ sáng sớm. Tính đến 12h30" ngày 23-5 đã có gần 135.000 cử tri trên địa bàn huyện Quảng Xương đã đi bầu cử, trực tiếp bỏ lá phiếu, thực hiện quyền công dân của mình, đạt tỷ lệ 87,8%. Công tác bầu cử trên địa bàn huyện Quảng Xương được diễn ra an toàn, thuận lợi, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Nga Sơn là địa phương với 27% dân số đồng bào theo đạo công giáo, tập trung nhiều ở các Nga Liên (với 93,7% là đồng bào công giáo). Đúng 7 giờ, tại 7 tổ bỏ phiếu, cử tri đã tham gia đầy đủ. Ghi nhận các xã Nga Thái, Nga Điền, Nga Phú… nơi có đông đồng bào công giáo trong ngày bầu cử, bà con giáo dân đã đi bầu cử tương đối đông đủ.

Cử tri đồng bào công giáo bỏ phiếu bầu cử tại điểm bầu cử số 6 xã Nga Liên. Ảnh: Thu Thủy

Tại huyện Hậu Lộc, với 127.328 cử tri, tại 165 tổ bầu cử, với tinh thần trách nhiệm cao, cử tri trên địa bàn huyện đã sôi nổi tham gia bỏ phiếu tại các khu vực bỏ phiếu ngay từ sáng sớm. Thực hiện nghiêm việc phân nhóm cử tri, sắp xếp thời gian theo từng khung giờ hợp lý để giãn cách, thực hiện giữ khoảng cách giữa người với người khi tham gia bỏ phiếu, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn; tình hình ANTT được đảm bảo...

Cử tri thi trấn Hậu Lộc nghiên cứu kỹ tiểu sử các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu. Ảnh: Quyết Thắng

Sáng 23-5, trên 63.620 cử tri huyện Vĩnh Lộc vui mừng, phấn khởi đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình đi bầu cử, lựa chọn, bầu ra những người đại biểu xứng đáng nhất đại diện cho mình tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cử tri xã Ninh Khang bỏ phiếu bầu ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: trịnh Thu

Trong điều kiện dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, các cử tri trên địa bàn toàn huyện tới điểm bỏ phiếu được lực lượng y tế đo thân nhiệt, sát khuẩn và hướng dẫn vào khu vực bỏ phiếu. 100% các khu vực bỏ phiếu đều được trang bị các dụng cụ y tế và được bố trí khoảng cách phòng chống dịch, tuân thủ thông điệp 5K của Bộ y tế. Tại các bàn viết phiếu đều được Ban bầu cử bố trí vách ngăn, vừa đảm bảo sự riêng tư, vừa an toàn trong phòng dịch.

Ngày 23-5, hơn 113.000 cử tri của của huyện Thiệu Hoá đã đến các điểm bỏ phiếu để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài bầu vào Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước lễ khai mạc, các lực lượng chức năng được phân công làm nhiệm vụ tại khu vực bỏ phiếu đã làm tốt công tác bảo đảm an ninh - trật tự. Qua ghi nhận, ngoài thực hiện các quy định của Luật bầu cử, tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện đều được bố trí đầy đủ điều kiện cho hoạt động phòng, chống dịch COVID -19 như nước sát khẩn, khẩu trang, máy đo thân nhiệt… Cử tri đến tham gia bỏ phiếu thực hiện đúng khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế.

Bí thư Huyện uỷ Thiệu Hoá Nguyễn Văn Biện, dự khai mạc và tham gia bỏ phiếu tại tổ bầu cử tiểu khu 2, thị trấn Thiệu Hoá. Ảnh: Thanh Tuyên

Riêng xã Thiệu Phúc và thị trấn Thiệu Hóa thực hiện phương án bầu cử trong điều kiện dịch bệnh. Để bảo đảm quyền lợi cho cử tri các tổ bầu, đối với F1 cử tri thực hiện bỏ phiếu ngay tại khu cách ly; đối với các trường hợp F2 đang được cách ly tại nơi cư trú, các thành viên ban bầu cử đã mang hòm phiếu phụ đến từng nhà cho cử tri thực hiện quyền công dân. Đồng thời thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, như: Khử khuẩn hòm phiếu, phiếu bầu, mang theo dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang, găng tay dự phòng phát cho cử tri;…

Không khí bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 3, xã Thiệu Phúc (Thiệu Hóa). Ảnh: Thanh Tuyên

Ngày 23-5, cùng với cử tri cả nước, các cử tri của huyện ven biển Hoằng Hóa nô nức đi bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Thông qua lá phiếu bầu cử, người dân gửi gắm niềm tin vào những ứng cử viên, chọn ra những người đủ đức, đủ tài, đại diện cho tiếng nói, ý chí, nguyện vọng của mình tham gia đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ảnh: Việt Hương

Ngay từ sáng sớm, tại các khu vực bỏ phiếu, đông đảo cử tri đã đến xếp hàng bỏ phiếu. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu vực bỏ phiếu được thực hiện nghiêm túc. Tính đến 16h30 phút, tỷ lệ cử tri của huyện Hoằng Hóa đi bỏ phiếu đạt 96,65%.

Trong cuộc bầu cử lần này, trên địa bàn huyện Triệu Sơn có 233 khu vực bỏ phiếu. Trên địa bàn huyện có 5 người ứng cử ĐBQH khóa XV; 7 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII; 61 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện; 1421 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn.

Ảnh: Thùy Dung.

Trong ngày bầu cử, cử tri trên địa bàn huyện đều rất phấn khởi tích cực, gương mẫu đi bỏ phiếu. Theo Ủy ban bầu cử huyện, tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn huyện, phần lớn cử tri đã tập trung trong buổi sáng để thực hiện quyền công dân của mình. Thống kê sơ bộ, đến 14 giờ 15 phút đã có hơn 89,76% số cử tri trên địa bàn huyện đi bỏ phiếu, tại tất cả các điểm bỏ phiếu công tác an ninh trật tự được đảm bảo an toàn.

Hơn 121.767 cử tri của huyện Yên Định đã nô nức đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 161 khu vực bỏ phiếu của 26 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Các đồng chí lãnh đạo huyện dự khai mạc bỏ phiếu khu vực bầu cử số 2, tiểu khu 2 thị trấn Quán Lào

Theo thông tin nhanh của Ủy Ban bầu cử huyện Yên Định, đến 16h30 phút cùng ngày toàn huyện đã có 97,88% cử tri tham gia bỏ phiếu. Toàn huyện có 5 xã hoàn thành 100% cử tri đi bỏ phiếu, gồm các xã: Yên Thái, Định Tân, Định Hòa, Định Long và Yên Phong.

Không khí bầu cử ở huyện Yên Định diễn ra an toàn, dân chủ và đúng pháp luật, cử tri đã thể hiện được trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của mình trong việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng để bầu vào Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19, góp phần vào thành công tốt đẹp cho cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Theo thông tin nhanh từ Ủy ban Bầu cử tỉnh, đến 19 giờ, tất cả các Tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh kết thúc cuộc bầu cử; công tác bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh đã diễn ra an toàn, đúng pháp luật. Kết thúc việc bỏ phiếu, toàn tỉnh có 2.631.582 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,71% (đây là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh); trong đó có 26 huyện, thị xã, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt từ 99% trở lên; đặc biệt, thị xã Bỉm Sơn và các huyện: Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Như Xuân có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%.

