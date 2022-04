Tổ hợp tác nuôi trồng sạch do phụ nữ làm chủ xã Hà Ngọc – hướng phát triển bền vững

Chị Phạm Thị Lựu, thôn Kim Phú Na, xã Hà Ngọc (Hà Trung) tham gia tổ hợp tác (THT) nuôi trồng sạch do phụ nữ làm chủ xã Hà Ngọc ngay từ khi mới thành lập với mong muốn sẽ được cùng các thành viên chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trong sản xuất để nâng cao thu nhập. Vì thế, trong quá trình phát triển mô hình kinh tế của gia đình, chị Lựu luôn tuân thủ cam kết sản xuất thực phẩm an toàn. Trang trại gia đình chị hiện có 100 lợn nái, mỗi lứa nuôi 600 con lợn thịt, 2 mẫu ao cá, 100 gốc ổi lê. Mỗi năm gia đình chị xuất bán 10 tấn cá, 120 tấn thịt...

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN huyện thăm mô hình trang trại của chị Phạm Thị Lựu, thành viên THT nuôi trồng sạch do phụ nữ làm chủ xã Hà Ngọc.

Chị Lựu cho biết: Chị em trong THT thường xuyên giám sát lẫn nhau để sản xuất thực phẩm bảo đảm an toàn, tạo dựng được thương hiệu và đầu ra sản phẩm bền vững. Đầu vào được kiểm soát chặt chẽ từ chất lượng giống cây, con đến thức ăn, phân bón...

Các trang trại của hộ chị Phạm Thị Lan, thôn Kim Phú Na với mô hình cá - lúa, gia cầm, trâu bò; trang trại của hộ chị Dương Thị Tâm, thôn Kim Đề với mô hình cá – lúa... và nhiều mô hình trang trại khác của các thành viên trong THT nuôi trồng sạch xã Hà Ngọc đã nuôi trồng, sản xuất các loại cây, con theo chuỗi giá trị bảo đảm an toàn thực phẩm có lợi cho người sản xuất và người tiêu dùng. Đây là xu hướng chung được các thành viên trong THT luôn hướng đến để duy trì sản xuất hiệu quả, bền vững.

THT nuôi trồng sạch do phụ nữ làm chủ xã Hà Ngọc được thành lập năm 2018 với 16 thành viên là những hội viên, phụ nữ có mô hình kinh tế trang trại, gia trại trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản từ 2 ha trở lên cùng tham gia. Hà Ngọc là xã thuộc vùng đất trũng, thuận lợi cho các hộ đầu tư, cải tạo phát triển mô hình trang trại cá - lúa quy mô lớn kết hợp với chăn nuôi và trồng trọt. Nhiều năm nay, xã Hà Ngọc đã quy hoạch vùng phát triển trang trại tập trung, đầu tư điện, đường và chuyển giao, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ vốn vay... tạo điều kiện cho các hộ nhận đất thầu lâu năm thuận lợi trong việc đầu tư sản xuất hiệu quả. Trên cơ sở đó, để giúp hội viên, phụ nữ liên kết phát triển bền vững hơn, hội LHPN xã đã tranh thủ sự quan tâm của đảng ủy và hội phụ nữ cấp trên thành lập THT nuôi trồng sạch do phụ nữ làm chủ để cùng hỗ trợ các chị trong quá trình sản xuất, như: bồi dưỡng kiến thức trồng trọt, chăn nuôi; quy trình sản xuất an toàn thực phẩm; liên kết thị trường; hỗ trợ hồ sơ pháp lý vay vốn và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm; hoạch toán chi phí sản xuất tiết kiệm... nhưng quan trọng hơn là từng bước xây dựng được ý thức tự giác sản xuất, tiêu thụ sản phẩm an toàn, bảo đảm sức khỏe cho cộng đồng, nâng cao thu nhập.

Ngay từ khi mới thành lập, THT đã làm tốt công tác tuyên truyền cho thành viên thực hiện tốt kế hoạch hoạt động của tổ và kết quả sản xuất, kinh doanh liên tục có lợi nhuận. Năm 2021, THT đã xuất bán 14,9 tấn thịt bò, 1.155 tấn thịt lợn, 25,5 tấn cá, 7,9 tấn gia cầm và các loại rau, củ, quả sạch... Tổng thu nhập của THT đạt 10,99 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí còn lãi 5,7 tỷ đồng, bình quân mỗi thành viên có thu nhập gần 340 triệu đồng.

Ngoài sản xuất, các thành viên THT còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của hội, của địa phương, như: thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và hai cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; tích cực tham gia dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, các khu vực công cộng; chủ động và hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19; tham gia mô hình “Nhà sạch - vườn đẹp” góp phần xây dựng nông thôn mới.

Bài và ảnh: Hà Lê