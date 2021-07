“Tổ an toàn COVID-19” - “lá chắn thép” bảo vệ người lao động

Để chủ động đối phó với dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thành lập mô hình “Tổ an toàn COVID-19” trong các doanh nghiệp (DN). Đây là mô hình hoạt động rất thiết thực, vừa phát huy vai trò của tổ chức công đoàn và đội ngũ công nhân, lao động tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời tạo nên những “lá chắn thép” bảo vệ người lao động (NLĐ) trong đại dịch.

Người lao động Công ty TNHH Dầu thực vật khu vực Miền Bắc Việt Nam (đóng tại Khu Kinh tế Nghi Sơn) thực hiện sát khuẩn phòng dịch COVID-19 trước khi vào làm việc.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh yêu cầu LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố; các công đoàn ngành, công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp phối hợp với chính quyền đồng cấp chỉ đạo các DN phối hợp với công đoàn cơ sở thành lập “Tổ an toàn COVID-19”. Thành viên của tổ là cán bộ công đoàn cơ sở, NLĐ đang trực tiếp làm việc tại tổ sản xuất, am hiểu công tác phòng, chống dịch bệnh, gương mẫu, có uy tín đối với công nhân lao động, để từ đó thực hiện công tác tuyên truyền, giám sát và phát huy hiệu quả mô hình chống dịch COVID-19 ngay tại nơi sản xuất. “Tổ an toàn COVID-19” hoạt động dưới sự quản lý, hướng dẫn trực tiếp của ban chấp hành công đoàn cơ sở, thông qua phân công nhiệm vụ và quy chế hoạt động do người sử dụng lao động ban hành.

Là DN FDI giải quyết việc làm cho gần 7.000 lao động đang hằng ngày trực tiếp sản xuất giầy dép xuất khẩu, ban lãnh đạo, công đoàn và NLĐ Công ty TNHH Giầy Kim Việt Việt Nam (huyện Nông Cống) đều ý thức về việc nâng cao tinh thần phòng, chống dịch, quyết tâm giữ môi trường làm việc an toàn nhất. Công ty đã thành lập được 12 “Tổ an toàn COVID-19”, mỗi tổ gồm 3 người, có kế hoạch và chương trình hành động cụ thể. Theo đó, các thành viên trong tổ có nhiệm vụ tuyên truyền, đôn đốc, nhắc nhở công nhân, lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong và ngoài giờ làm việc; theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình sức khỏe hàng ngày đối với NLĐ tại đơn vị, như đo thân nhiệt, nhắc nhở đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn... Cùng với đó, tổ kiến nghị người có trách nhiệm xử lý các trường hợp vi phạm về công tác phòng, chống dịch theo quy định của chính quyền và quy chế của DN; báo cáo kịp thời cho lãnh đạo quản lý, công đoàn cơ sở, bộ phận y tế của DN khi phát hiện công nhân có biểu hiện nghi mắc COVID-19 để tổ chức cách ly, lấy mẫu kịp thời.

Chị Nguyễn Thị Mến, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giầy Kim Việt Việt Nam, cho biết: “Tổ an toàn COVID-19” đi vào hoạt động đã thực sự phát huy tác dụng. Hàng ngày, các thành viên trong tổ dành ít nhất 30 phút để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh. Do được tuyên truyền trực tiếp hằng ngày, hằng giờ nên công nhân, lao động đã ý thức được trách nhiệm của bản thân trong công tác phòng, chống dịch. Ngoài việc thành lập các “Tổ an toàn COVID-19”, công ty thường xuyên phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ DN vào những ngày nghỉ; chủ động lên kế hoạch và có phương án cách ly tạm thời NLĐ khi có dấu hiệu mắc COVID-19...

Công ty TNHH Winners Vina (huyện Nga Sơn) là một trong những DN triển khai sát sao công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Chủ tịch công đoàn công ty Phạm Thanh Ngọ cho biết: Hiện công ty đã thành lập 72 “Tổ an toàn COVID-19” gồm 216 thành viên. Các “Tổ an toàn COVID-19” đều hoạt động hiệu quả; thông tin được trao đổi qua zalo của từng tổ để triển khai kịp thời đến đoàn viên, NLĐ. Công ty đã xây dựng 2 lớp phòng dịch. Đó là đo thân nhiệt, sát khuẩn, khai báo y tế tại cổng ra vào và “Tổ an toàn COVID-19” tại các xưởng.

Nói về hoạt động của tổ an toàn COVID-19, chị Nguyễn Thị Hiền, thành viên “Tổ an toàn COVID-19”, Công ty TNHH Winers Vina cho hay: Trước đây chúng tôi bao quát, nhắc nhở NLĐ việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Còn bây giờ, khi “Tổ an toàn COVID-19” đi vào hoạt động, các thành viên trong tổ nhắc nhở thêm về việc đeo khẩu trang, đứng giãn cách khi làm việc; trường hợp thấy dấu hiệu bất thường phải thông báo ngay cho tổ. Điều các thành viên của tổ quán triệt đến NLĐ trong xưởng là phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch, đề cao tinh thần trách nhiệm phát hiện những dấu hiệu của dịch bệnh, trước hết là tự bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình, bảo vệ DN và xã hội.

Đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Việc thành lập “Tổ an toàn COVID-19” trong DN là chủ trương phát huy tinh thần trách nhiệm, thần tốc vào cuộc của tổ chức công đoàn và chính quyền phối hợp với DN trong công tác phòng, chống dịch. Đặc biệt, khi là thành viên của “Tổ an toàn COVID-19”, NLĐ sẽ có trách nhiệm giám sát, nhắc nhở lẫn nhau với phương châm “An toàn cho bạn là tự bảo vệ cho mình” trong việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đến nay, 100% DN (có tổ chức công đoàn) đông công nhân, lao động trên địa bàn tỉnh đã thành lập hơn 2.300 “Tổ an toàn COVID-19”, đã phát huy hiệu quả trong việc tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Có thể khẳng định, việc thành lập các “Tổ an toàn COVID-19” nhằm kịp thời chung sức cùng cả hệ thống chính trị và toàn xã hội phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần “Mỗi DN là một pháo đài, mỗi NLĐ là một chiến sĩ”.

Bài và ảnh: Thanh Huê